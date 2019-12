Americké burzy lámou rekordy díky naději na brzký konec obchodní války s Čínou

Rekordní hodnotu nad milníkem 3­ 200 bodů vykazoval i širší index S&P 500, který zahrnuje akcie pěti set největších veřejně obchodovaných firem v USA. Třetí hlavní burzovní index Dow Jones dosáhl historického vrcholu v pátek, kdy překročil 28 600 bodů.

Letošní prosinec na akciových trzích ostře kontrastuje s koncem roku 2018, který poznamenaly masivní výprodeje a cenové propady. Podle nynější situace to vypadá, že letošek bude pro akcie nejlepším rokem za posledních šest let. Pokud se však hlavní indexy zvednou ještě o několik procentních bodů, mohl by být celkový roční akciový výnos nejvyšší za více než dvě dekády.

Růstu pomohla americká centrální banka Fed svým prosincovým rozhodnutím ponechat úrokové sazby beze změny. Představitelé Fedu je letos snížili už třikrát, nicméně nyní navíc naznačili, že v ­příštím roce žádnou úpravu úroků nechystají.

Největším tahounem burzovní euforie je však blížící se podpis první části obchodní dohody mezi Spojenými státy a Čínou. Mělo by jít o ­první krok k ukončení 18 měsíců trvající obchodní války, která se již podepisuje na růstu globální ekonomiky.

Dosažení dílčí dohody oznámily obě strany 13. prosince. Američané kvůli ní stopli dodatečná cla na čínský dovoz, která měla vstoupit v ­platnost v polovině tohoto měsíce. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa také slíbila, že existující cla sníží o polovinu. Vzhledem k tomu, že obchodní spor dopadl obzvlášť tvrdě na americké farmáře, Čína se výměnou za ústupky zavázala mimo jiné nakoupit americké zemědělské produkty za desítky miliard dolarů.

Vyhlídky na blízký konec obchodní války minulý týden potvrdil americký ministr financí Steven Mnuchin oznámením, že k podpisu první části dohody dojde již začátkem ledna. Donald Trump v pátek na svém twitterovém účtu uvedl, že měl „velmi dobrý rozhovor“ se svým čínským protějškem Si Ťchin-pingem.

Burzovní indexy v reakci poskočily nahoru, přičemž dobrá nálada na trzích panovala i v tomto týdnu. K uklidnění situace pomohlo pondělní rozhodnutí Číny snížit dovozní cla na stovky produktů od mrazeného vepřového až po některé typy polovodičů. Podle propočtů agentury Bloomberg tento krok od ledna ovlivní téměř pětinu čínského ročního dovozu.

Zatímco situace na americko-čínské obchodní frontě se postupně zlepšuje, rozepře Trumpovy administrativy s Evropou nadále trvají. Americký prezident sice v listopadu nevyužil možnosti uvalit cla na evropské automobily a automobilové součástky, kterou mu dával zákon o ochraně amerického průmyslu, podle zemí EU však tato hrozba nezmizela.

V sobotu navíc Trump podepsal zákon umožňující uvalit sankce na evropské podniky spojené s výstavbou plynovodu Nord Stream 2, který má přivádět plyn z Ruska do Německa. Německý ministr financí podle agentury Reuters sankce označil za vměšování se do vnitřních záležitostí Německa a Evropy.

Tyto spory se však na amerických akciích nepodepisují. Kromě rekordů z USA mají za sebou velice úspěšný rok burzy po celém světě. Souhrnná hodnota akcií na světových trzích se letos zvýšila o­ více než 20 ­procent a blíží se částce 90 bilionů dolarů (2,1 biliardy korun). Přispěla k tomu uvolněná měnová politika centrálních bank i technologické firmy. Například akcie Applu zpevnily zhruba o 80 procent, akcie Facebooku si letos připsaly více než 50 procent. K příznivé situaci na světových trzích přispěl také konec nejistoty ohledně odchodu Velké Británie z Evropské unie.