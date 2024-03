Kletba číslo třicet pět. Hledání práce v Číně omezují věkové stropy

V kritizovaném inzerátu hledal obchod s potravinami pokladní ve věku 18 až 30 let. Čína se sice obává rostoucí nezaměstnanosti mezi mladými, reakce na uváděné věkové rozpětí ale odhalila, že velké potíže se sháněním zaměstnání mají i současní třicátníci, píše agentura Reuters.

„Myslíte si, že je snadné najít si teď práci? Vůbec ne!“ napsal na sociální síť Weibo s odkazem na inzerát uživatel z přístavního města Ning-po. Útrpný příspěvek nasbíral přes 140 milionů zhlédnutí a 41 tisíc diskusních příspěvků včetně mnoha emotivních komentářů.

Může za to prokletí?

„Bylo dříve těžké najít práci, když vám bylo přes 35?“ ptal se další uživatel Weibo s doprovodnou ikonou emoji představující hořkost. „Teď se za hranici považuje 30 let. Současně se posouvá věk odchodu do důchodu. Co tedy bude ten člověk dělat mezi tím?“ stěžoval si jiný.

Důkazem, že najít zaměstnání ve středním věku v Číně je problematické, ukazuje i přesvědčení s názvem Kletba 35. Ta se pojí s velkým množstvím internetových nabídek práce, kde zaměstnavatelé výslovně uvádí, že uchazeči by neměli být starší než 35 let. Termín sice vznikl na sociálních sítích, později se na něj ale začali odvolávat dokonce i poradci čínské vládnoucí komunistické strany.

V reakci na tento nechvalný fenomén čínská média v loňském roce kritizovala zaměstnavatele kvůli diskriminačním náborovým praktikám včetně hledání mladších a levnějších pracovníků. V reálu se ale nic nezměnilo.

Kletba 35 mezitím pomalu pronikla i do dalších oblastí života Číňanů. Podle CNN se v červnu 2023 na čínských sociálních sítích objevily stížnosti turistů, kteří uvedli, že ubytovny v Pekingu běžně odmítají zákazníky starší 35 let. Stejnou politiku zaznamenali i v čínském taoistickém chrámu, kde noví mniši museli být mladší než 35 let.

Global Times @globaltimesnews #China’s unemployment rate for youth aged from 16 to 24 (excluding students) was 15.3% in February, rising 0.7 percentage points over a month earlier: NBS data https://t.co/7SmMElbr1L https://t.co/9TZyCUdK9W oblíbit odpovědět

Státní média uvedla, že Čína plánuje zvyšovat věk odchodu do důchodu postupně, protože populace rychle stárne. Tento práh patří mezi nejnižší na světě, u mužů je to 60 let a u žen ještě méně. Ty mohou v administrativních odvětvích odejít do důchodu v 55 letech, pokud pracují v továrnách, pak dokonce ve věku 50 let.

Čína však zatím neoznámila změnu věku odchodu do důchodu ani konkrétní národní strategie pro zajištění delšího zaměstnání.

„Je mi 29,“ napsala jedna z komentujících na Weibo. „Od ukončení studia mě třikrát propustili. Teď mi dokonce nikdo neodpověděl na můj životopis, i když uvádím, že jsem svobodná a nemám dítě,“ uzavírá Číňanka podle CNN.