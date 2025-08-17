Sehnat stálé zaměstnání je v Číně velký problém. Ekonomika zažívá útlum a bez práce zůstává čtrnáct procent mladých lidí. Někteří se proto rozhodli, že než aby seděli doma, začnou si platit místo ve falešné kanceláři.
Třicetiletý Šuej Čou vedl ještě nedávno svůj podnik, který ale musel loni zavřít. Od letošního dubna tak denně platí 30 jüanů (90 korun) a dojíždí do fiktivního zaměstnání Pretend To Work Company (Předstírej, že pracuješ) 114 kilometrů od Hongkongu.
Zde se připojí k pěti dalším kolegům, kteří dělají totéž. „Jsem velmi šťastný, je to jako pracovat v jednom týmu,“ řekl Čou BBC.
|
Mladí lidé se do práce nehrnou. Zato rychle přibývá pracujících seniorů
Společnosti jako Pretend To Work se začaly objevovat ve velkých městech po celé Číně. Kanceláře jsou plně vybavené počítači, internetem, zasedacími místnostmi i čajovnou. „Zaměstnanci“ zde tráví svůj čas například hledáním skutečné práce nebo rozjížděním start-upu. Na některých místech zahrnuje poplatek i oběd, občerstvení a nápoje.
„Fenomén předstíraného zaměstnání je dnes velmi běžný,“ tvrdí vyučující z Fakulty managementu Victoria University of Wellington na Novém Zélandě Christian Yao, který se specializuje na čínskou ekonomiku. „Vzhledem k ekonomické transformaci a nesouladu mezi vzděláním a trhem práce mladí lidé potřebují tato místa, aby mohli přemýšlet o svých dalších krocích. Není to ale dlouhodobé řešení.“
|
Zpátky do kanceláří, nebo vyhazov. Starbucks zpřísňuje pracovní podmínky
Šuej Čou narazil na firmu přes sociální síť Xiaohongshu. „Měl jsem pocit, že v kancelářském prostředí budu produktivnější a je pravda, že se teď cítím ohledně své nezaměstnanosti mnohem klidněji.“
Pracovní doba je naprosto volná. Čou ale ke svému stolu usedá mezi osmou a devátou hodinou ranní a někdy zůstává až do pozdních nočních hodin. „Z kolegů se stali moji přátelé. V momentě, když třeba hledáme skutečnou práci, se všichni plně soustředíme. Pak jsou ale chvíle volna, kdy si povídáme a hrajeme hry.“
Prodej lži i důstojnosti
Majitelem Pretend To Work je třicetiletý muž, který si říká Feiyu. „Neprodávám pracovní místa, ale důstojnost a pocit, že nejsem zbytečný,“ říká. Sám byl v minulosti nezaměstnaný, protože během pandemie musel zavřít svůj maloobchod. Tvrdí, že byl během tohoto období velmi frustrovaný a někdy až sebedestruktivní.
Letos v dubnu rozjel firmu na falešné pracovní pozice a během měsíce byly všechny obsazené. Noví zájemci se musí zaregistrovat.
„Čtyřicet procent mých zákazníků jsou čerství absolventi vysoké školy, kteří chtějí návštěvu naší kanceláře použít jako důkaz pro absolvování stáže. Fotky pak posílají třeba bývalým učitelům. Menší část sem pak přichází, aby se vyrovnala s tlakem ze strany rodičů,“ vysvětluje Feiyu.
|
Luxusní kanceláře s antickým odkazem. Podívejte se na karlínské sídlo za miliardu
V Šanghaji si takové pracovní místo pronajímá i Siao-wen Tchang. Před rokem odpromovala na univerzitě a stálé zaměstnání zatím pořád nesehnala. Její alma mater má ale nepsané pravidlo, že studenti musí podepsat pracovní smlouvu, nebo absolvovat stáž do roka od ukončení studia, jinak neobdrží diplom.
Tchang proto jako důkaz o absolvování stáže poslala fotky právě z falešné kanceláře. Ve skutečnosti zde psala online romány, aby si vydělala alespoň nějaké kapesné. „Pokud chcete předstírat, musíte to vydržet až do úplného konce,“ tvrdí.
Feiyu neví, jestli bude jeho podnik z dlouhodobého hlediska ziskový a vnímá ho spíš jako sociální experiment. „Využívá lži, aby si lidé zachovali nějakou úroveň. Kdybychom jenom podporovali jejich přetvářku, bylo by to špatné, ale pokud jim falešné pracoviště poslouží jako skutečný výchozí bod, mělo to smysl.“