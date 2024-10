Německé firmy doufají v restart čínské ekonomiky. Ani ten jim ale nemusí pomoci

Čínské zakázky v oblasti průmyslu v posledních letech masivně pomáhaly s vytvořením nových pracovních míst na území Německa. Hospodářské zpomalení asijského giganta ale vedlo k tomu, že se poptávka po německém exportu snížila. I proto se německá ekonomika v posledních dvou letech potýká se stagnujícím růstem a s rostoucím počtem strukturálních problémů, píše server Deutsche Welle.

Čína je pro mnoho německých firem velmi důležitým trhem, a to zejména v automobilovém, strojírenském a chemickém průmyslu. Čínské hospodářské strádání je pro takové podniky možná ještě výraznější komplikací než vysoké ceny energií, byrokratická zátěž nebo nízké investice do infrastruktury během posledních let.

Číňané německé zboží příliš nevyhledávají

Spotřebitelé v druhé největší světové ekonomice svou nechutí a nepříliš velkou momentální důvěrou v trh tak neideální německou situaci ještě umocnili. Poptávka po německém zboží v Číně je už několik měsíců slabá a Němci věří, že se Číně co možná nejdříve podaří vyřešit vlastní problémy, které souvisí zejména s nemovitostní krizí. K tomu se ale samozřejmě přidává i jasně patrné globální obchodní napětí.

„Německý export do Číny rostl v devadesátých letech minulého století a v roce 2000 dvouciferným tempem. Zpomalovat se začal zhruba před deseti lety. V roce 2023 se meziročně snížil o 9 procent, a to navzdory tomu, že Číně se povedlo udržet hospodářský růst. Šlo o nejprudší pokles německého obchodu od vstupu Číny do Světové obchodní organizace,“ napsala ve své zprávě finanční skupina Rhodium.

Na čínský trh se spoléhají i velká německá jména, mezi které se řadí také BASF, Volkswagen či Continental. Všechny tyto firmy však kvůli slabému odbytu z Číny momentálně pracují na úsporných opatřeních, které mimo jiné zahrnují i masivní redukci pracovních míst. Všechny navíc do budoucna ohrožuje i rostoucí čínská konkurence, která je v současné době nejvíce viditelná hlavně na trhu s elektromobily.

„Nálada je u většiny čínských podnikatelů a spotřebitelů, kteří běžně mají zájem o luxusní zboží, slabá. Tento segment trhu se navíc poměrně znepokojivým tempem zmenšuje,“ upozorňuje Ola Källenius, šéf společnosti Mercedes. A dodává, že většina subjektů v Číně vyčkává a věří v lepší zítřky. Källenius zároveň doplňuje, že klíčem pro zdravé čínské hospodářství je zejména zdravý čínský nemovitostní sektor.

Pomůže německým firmám čínský stimulační balíček?

Ve snaze opět nastartovat čínský hospodářský růst se tamní centrální banka rozhodla přijít s novým stimulačním balíčkem. Ten zahrnuje několik měnových opatření, a to včetně dalšího snížení úrokových sazeb. Změny v čínské měnové politice zaujaly i investory, neboť čínské akciové indexy v posledních týdnech začaly po pandemii opět masivněji růst. To se však změnilo během úterý, kdy čínské orgány sice představily i některá fiskální opatření pro růst čínské ekonomiky, ty však byly mnohem mírnější, než se analytici původně domnívali.

Čínští regulátoři možná věří, že měnově-politická opatření budou pro opětovné nastartování tamního hospodářského růstu dostačující. V to samozřejmě doufají i německé firmy. „Prolomení současné krize v Číně je pro nás v krátkodobém až střednědobém horizontu možná to nejdůležitější,“ upozorňuje Källenius.

Někteří odborníci ale varují, že ačkoliv se Číně může v dalších měsících opět podařit nastartovat potřebnou expanzi, ve vyšším německém exportu se to automaticky projevit nemusí. V posledních dvou desetiletích sice byla v Číně po německém zboží a technologickém know-how poptávka, trendy se ale postupně začínají měnit.

Čínská konkurence hatí německé vize

Němcům totiž v Číně za poslední léta vyrostla obrovská konkurence, a to nejen na poli výrobců automobilů. K tomu se navíc přidává čínská politika substituce dovozu. „Je možné, že se vazby mezi výrobou v Německu a prodejem v Číně budou v dalších letech ještě oslabovat,“ varují analytici Noah Barkin a Gregor Sebastian ze skupiny Rhodium.

Řada německých firem se však snaží novým trendům přizpůsobit, a i proto v minulých měsících začala své produkty na území Číny i vyrábět. Potvrzují to i data německé centrální banky, podle které se německé investice v Číně během prvních šesti měsíců letošního roku dostaly na hranici 7,28 miliard eur, což je o téměř 13 procent více, než jaká byla souhrnná suma za rok 2023.

Podle ekonoma Maxe Zengleina však současný stimulační balíček německým firmám příliš nepomůže. „Podniky, které nebyly úspěšné v minulých letech, nebudou úspěšné ani nyní. Čínské tržní prostřední se mění, a to hlavně kvůli silnější domácí konkurenci,“ redukuje německé naděje analytik pro server Deutsche Welle.