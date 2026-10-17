Čína zaplavuje svět levným masem. Kuřata poráží rychleji, konkurence se bojí

V kanceláři, kde je cítit cigaretový kouř, sedí na černé kožené pohovce vyčerpaný Dang Jang-jang. Generální ředitel čínské společnosti Wintop Food má za sebou několik náročných dnů, během nichž se staral o obchodní partnery z Ghany, Iráku, Jordánska, Ruska a Senegalu. Všichni přijeli se stejným zájmem: nakoupit čínské kuřecí maso.
Společnost Wintop v provincii Šan-tung zvýšila za deset let počet kuřat v jednom chovném objektu z 20 tisíc na 120 tisíc. Průměrná hmotnost jejích kuřat dosahuje 2,5 kilogramu a poráží je za 42 dní.