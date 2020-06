Čínští importéři masa bědují. Kontroly spojené s testy jim zpožďují zásilky

Přístav Tchien-ťin v severní části země je vstupní branou zboží pro Peking. Čína zde již v pondělí započala s testy každého kontejneru, který do přístavu doputoval. Zprávu o tom podali dva čínští dovozci masa.

Oficiálně se čínské úřady k opatření zatím nevyjádřily, nicméně jejich krok koresponduje s nařízením šanghajské vlády, která už minulý týden nařídila zesílit kontroly masa, ovoce i zeleniny. Úřady však zatím nespecifikovaly, jestli součástí těchto kontrol budou i testy na koronavirus. S informací přišla agentura Reuters.



Čína je v současnosti největší světový dovozce masa a mnoho masných exportních gigantů, jako například USA nebo Brazílie, zaznamenaly tisíce případů nákazy koronavirem mezi zaměstnanci masného průmyslu. „Úřady obyčejně testují namátkou zhruba 10 procent zmrzlého masa,“ říká Grace Gaová ze společnosti Goldrich International. „Nyní v Tchien-ťinu celníci otevírají každou krabici a tu kontrolují na přítomnost koronaviru,“ dodává.

„Každý balík hovězího anebo všechno maso vyprodukované téhož data prochází testy na koronavirus,“ potvrdil dovozce masa Fu, manažer importérské společnosti Haiyunda Trading. Funguje to ale i opačně. Podle něj od prvního března podléhá kontrole a testům každá zásilka, která přístav opustí.

Na proceduru, která zpožďuje dodávky, si stěžuje i Gaová, která tento týden očekává zásilku vepřového masa v Kantonu, Tchien-ťin a Šanghaji. „Bojím se, že kvůli procedurám bude mít zásilka zpoždění,“ dodává obchodnice.

Spojené státy to ví

Spojené státy již na opatření reagovaly a Federace exportérů masa oznámila, že žádné zpoždění svých zásilek nezaznamenala. O problému ví také americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). „Víme o tom, že Čína dovážené maso a mořské plody testuje,“ oznámil její mluvčí Perer Cassell agentuře Reuters. Zároveň ale dodal, že jeho úřad si není vědom žádných případů spojených s nákazou covidu-19, k nimž by došlo během produkce nebo balení na půdě USA.



Importéři masa do Číny se nyní obávají, že příklad Tchien-ťin budou následovat i další přístavy. „Jediný pozitivní nález zcela zničí poptávku po mase,“ obávají se. Někteří čínští dovozci rovněž potvrzují, že vzhledem ke covidu-19 přesměrovali své obchodní aktivity do zemí, kde nákaza neměla tak mocný průběh, například do severní Evropy nebo Kazachstánu.

„Jakmile vyjde najevo, že zboží z některé konkrétní země je kontaminováno, všichni dovozci se od ní okamžitě odvrátí,“ dodal importér Fu.