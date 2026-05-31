„Po desetiletí držely západní luxusní značky narativní moc na trhu prémiové spotřeby. Dnes už čínští spotřebitelé nevzhlížejí k západní kultuře, ale začínají se obracet sami k sobě,“ uvedl pro The New York Times David Che, managing partner investiční společnosti BA Capital, která investuje do maloobchodních značek.
V segmentu luxusních elektromobilů v Číně rychle posiluje značka Maextro, za níž stojí spolupráce Huawei a automobilky JAC Motors. Podle společnosti Huawei připadalo letos v dubnu na Maextro jedno ze tří prodaných luxusních aut v Číně.
|
Nejdřív prodat, chyby opravit později. Čínský model automobilek dobývá svět
„Tohle auto změnilo naše staré přesvědčení, že luxusními auty jsou jen BMW, Mercedes a Audi,“ řekl americkému listu čínský právník Li Mao-caj, který si pořídil Maextro S800 za 140 000 dolarů (2,9 milionu Kč). Podle něj luxusní čínská značka nabízí technologie a funkce, které jeho předchozí německé vozy neměly, přičemž vůz je levnější než srovnatelné evropské luxusní automobily.
Čínský technologický gigant se příští měsíc chystá uvést na trh ještě dražší model, cena má začínat na 220 000 dolarech (4,6 milionu Kč).
Šperky, kabelky i hotely
Kromě automobilů posilují i domácí značky šperků a kožených kabelek. Například značka Laopu Gold, která využívá tradiční techniky zpracování zlata a motivy inspirované čínským císařským řemeslem, loni ztrojnásobila tržby. Podle výzkumu společnosti HSBC vykázala zhruba dvojnásobné tržby na jednu prodejnu proti francouzskému Cartieru.
Podle Davida Cheho byl vzestup Laopu Gold částečně podpořen rostoucí cenou zlata. Roli ale hraje i mladší generace ochotná platit za tradiční čínské řemeslné zpracování a šperky inspirované východní estetikou.
|
Číňané neodmítají luxus. Jen nechtějí ten západní, touží totiž po vlastním
Prodejny domácích čínských značek si loni do Šanghaje přijel prohlédnout i Bernard Arnault, generální ředitel luxusní skupiny LVMH. „Dříve jsme byli loutkami v marketingu západních značek,“ zmínil Čcheng Pao-chua, zakladatel čínské luxusní značky Truuzen, která se zaměřuje na kožené kabelky.
Podle jeho slov se prodeje společnosti v roce 2025 zdvojnásobily. Zákazníky podle něj přitahují výhodnější ceny v ochlazující se ekonomice, ale i kvalita produktů, důraz na autenticitu a civilnější přístup značky. „V průběhu let prošli vzdělanější spotřebitelé ideologickým probuzením,“ zmínil.
|
Akcie LVMH zažívají historický pokles, luxusní sektor brzdí nejistota
Domácí čínské značky posilují na úkor části tradičních západních výrobců. Švýcarská společnost Richemont, mateřská společnost značek Cartier a Van Cleef & Arpels, loni v Číně vykázala 23procentní pokles tržeb. Společnost Porsche uvedla, že do konce roku uzavře téměř polovinu svých prodejců v zemi.
Změny jsou patrné také v hotelovém sektoru, kde bohatí čínští zákazníci stále častěji upřednostňují domácí hotelové značky, napsal americký portál. Příkladem je Songtsam, který provozuje luxusní hotely v Tibetu.
Florence Li, viceprezidentka pro mezinárodní prodej a marketing společnosti Songtsam, pro The New York Times uvedla, že tržby společnosti v roce 2025 díky rostoucí poptávce po zájezdech vzrostly o 50 procent. Čínští hosté, kteří dříve tvořili jen malou část klientely, nyní podle ní tvoří většinu.