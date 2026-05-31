Číňané mění vkus. Místo evropských značek chtějí domácí luxus

  19:00
Čínské luxusní značky na domácím trhu rychle posilují a vytlačují tradiční evropské výrobce. Zákazníci v zemi stále častěji kupují tuzemské elektromobily, šperky či kabelky, zatímco značky jako Porsche nebo Cartier v Číně hlásí pokles prodejů. Za změnou stojí rostoucí důvěra spotřebitelů v domácí produkty, technologický pokrok i příznivější ceny.
Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025) | foto: ČTK

Prodejna Laopu Gold v Šanghaji v Číně (24. března 2026)
Zákazníci stojí ve frontě před zlatnictvím Laopu Gold v Šanghaji. (27. února...
Zákazníci stojí frontu před obchodem Louis Vuitton v obchodním centru v...
Prodejna luxusního zboží francouzské značky Louis Vuitton v čínské Šanghaji (3....
„Po desetiletí držely západní luxusní značky narativní moc na trhu prémiové spotřeby. Dnes už čínští spotřebitelé nevzhlížejí k západní kultuře, ale začínají se obracet sami k sobě,“ uvedl pro The New York Times David Che, managing partner investiční společnosti BA Capital, která investuje do maloobchodních značek.

V segmentu luxusních elektromobilů v Číně rychle posiluje značka Maextro, za níž stojí spolupráce Huawei a automobilky JAC Motors. Podle společnosti Huawei připadalo letos v dubnu na Maextro jedno ze tří prodaných luxusních aut v Číně.

„Tohle auto změnilo naše staré přesvědčení, že luxusními auty jsou jen BMW, Mercedes a Audi,“ řekl americkému listu čínský právník Li Mao-caj, který si pořídil Maextro S800 za 140 000 dolarů (2,9 milionu Kč). Podle něj luxusní čínská značka nabízí technologie a funkce, které jeho předchozí německé vozy neměly, přičemž vůz je levnější než srovnatelné evropské luxusní automobily.

Čínský technologický gigant se příští měsíc chystá uvést na trh ještě dražší model, cena má začínat na 220 000 dolarech (4,6 milionu Kč).

Šperky, kabelky i hotely

Kromě automobilů posilují i domácí značky šperků a kožených kabelek. Například značka Laopu Gold, která využívá tradiční techniky zpracování zlata a motivy inspirované čínským císařským řemeslem, loni ztrojnásobila tržby. Podle výzkumu společnosti HSBC vykázala zhruba dvojnásobné tržby na jednu prodejnu proti francouzskému Cartieru.

Podle Davida Cheho byl vzestup Laopu Gold částečně podpořen rostoucí cenou zlata. Roli ale hraje i mladší generace ochotná platit za tradiční čínské řemeslné zpracování a šperky inspirované východní estetikou.

Prodejny domácích čínských značek si loni do Šanghaje přijel prohlédnout i Bernard Arnault, generální ředitel luxusní skupiny LVMH. „Dříve jsme byli loutkami v marketingu západních značek,“ zmínil Čcheng Pao-chua, zakladatel čínské luxusní značky Truuzen, která se zaměřuje na kožené kabelky.

Podle jeho slov se prodeje společnosti v roce 2025 zdvojnásobily. Zákazníky podle něj přitahují výhodnější ceny v ochlazující se ekonomice, ale i kvalita produktů, důraz na autenticitu a civilnější přístup značky. „V průběhu let prošli vzdělanější spotřebitelé ideologickým probuzením,“ zmínil.

Domácí čínské značky posilují na úkor části tradičních západních výrobců. Švýcarská společnost Richemont, mateřská společnost značek Cartier a Van Cleef & Arpels, loni v Číně vykázala 23procentní pokles tržeb. Společnost Porsche uvedla, že do konce roku uzavře téměř polovinu svých prodejců v zemi.

Změny jsou patrné také v hotelovém sektoru, kde bohatí čínští zákazníci stále častěji upřednostňují domácí hotelové značky, napsal americký portál. Příkladem je Songtsam, který provozuje luxusní hotely v Tibetu.

Florence Li, viceprezidentka pro mezinárodní prodej a marketing společnosti Songtsam, pro The New York Times uvedla, že tržby společnosti v roce 2025 díky rostoucí poptávce po zájezdech vzrostly o 50 procent. Čínští hosté, kteří dříve tvořili jen malou část klientely, nyní podle ní tvoří většinu.

Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK...

KFC v Česku dočasně zavřelo všechny své pobočky. Zavádí nová opatření

Řetězec KFC po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly...

Řetězec KFC v úterý dočasně uzavřel všech svých 140 restaurací. Pobočky zůstaly mimo provoz do 11 hodin. Po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly bezpečnosti potravin a...

Spropitné po americku dobývá svět. Ani patnáct procent už leckde nestačí

„Milujeme spropitné a vážíme si toho“, říká nápis na krabici v restauraci...

Rostoucí očekávání vyšších dýšek už není jen americkým tématem. Digitální platební terminály, turisté ze Spojených států i tlak na příjmy zaměstnanců v pohostinství posouvají pravidla spropitného v...

Konec levných balíčků z čínských e-shopů. Jak se změní cena s novým clem

Premium
ilustrační snímek

Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu čeká konec dosavadního režimu. Od 1. července 2026 se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Tedy i na...

Dvě a půl miliardy nejde uložit na spořicí účet. Experti radí, jak naložit s výhrou

výhra tiket peníze výherce

Zhruba dvě a půl miliardy korun po zdanění přinesou úternímu výherci Eurojackpotu dosud nepoznané starosti. Jak se má ve světě velkých peněz zorientovat čerstvý miliardář, vysvětlují přední odborníci...

31. května 2026

Med se v USA stává nedostatkovým zbožím. Domácí produkce je na minimu

Kritický čas. Březen je měsícem, kdy včelaři zjistí, kolik včel přežilo zimu a...

Med v USA zažívá obrovský boom. V posledních měsících se stal symbolem zdravější alternativy k běžnému cukru a Američané ho spotřebovávají více než kdykoli v historii. Domácnosti, výrobci potravin i...

31. května 2026

Nejbohatší město Afriky upadá. Johannesburg trápí politický chaos i dluhy

Obyvatelé Coronationville a Westbury vyšli do ulic, aby protestovali proti...

Největší jihoafrické město má kapitál, firmy i nejbohatší obyvatele kontinentu. Přesto se propadá do krize, kterou doprovázejí výpadky dodávek vody a elektřiny, rozpadající se infrastruktura,...

31. května 2026

Explosia láká zbrojaře i cizince. Havlíček mluví o prodeji ještě letos

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr průmyslu Karel Havlíček....

V případě, že by bylo rozhodnuto o prodeji pardubické společnosti Explosia, nejlepší by bylo obchod uzavřít v tomto roce nebo v roce 2027. V diskusním pořadu Poledne s Moravcem to uvedl ministr...

31. května 2026  13:52

Vietnam si s prodejem padělků hlavu neláme. Americké hrozby novými cly nezabírají

Zboží s logy známých oděvních značek na tržnici Ninh Hiep na okraji...

Ačkoliv Spojené státy dlouhodobě hrozí Vietnamu vysokými cly kvůli rozsáhlému padělání světových značek, v zemi se toho za poslední měsíce příliš nezměnilo. Potvrdili to reportéři agentury Reuters,...

31. května 2026

Polsko pod palbou Číny. TikTok Shop může převrátit tamní trh elektronického obchodu

Promo TikTok Shopu v newyorské čtvrti Meatpacking District v sobotu. Různé...

Expanze čínských gigantů na polský trh elektronického obchodování sílí. Do boje se právě zapojila jedna z nejpopulárnějších aplikací – TikTok. V pondělí 15. června totiž v Polsku spustí svůj TikTok...

31. května 2026

Jak se cestovalo v roce 1895. Společnost nabízí plavbu v jedinečné retrokajutě

Ručně vyrobený dřevěný interiér – včetně obložení stěn, stropních trámů a...

Lodní společnost HX Expeditions slaví 130 let činnosti svých průkopnických expedic. Při této příležitosti představila svým klientům jedinečný zážitek s přenocováním, který nyní nabízí na palubě jedné...

31. května 2026

Prodat cigarety či alkohol mladistvým má být těžší. Věk zákazníků pohlídá AI

Společnost Traficon, která na českém trhu působí již 30 let a provozuje přes...

Prodat cigarety, alkohol nebo další věkově omezené zboží mladistvým má být složitější. Řetězec Traficon jako první v Česku testuje systém s umělou inteligencí. Odhaduje věk zákazníků, upozorňuje...

31. května 2026

EU Inc. Brusel plánuje jednotný trh, státy se na něm ale musí domluvit

Premium
Dokument „Jedna Evropa, jednotný trh- strategický plán“ představuje politický i...

Ze sedmadvaceti národních trhů členských zemí Evropské unie by podle plánu měl vzniknout jeden společný. Jeho dokončení by znamenalo vyšší růst, vyšší mzdy i životní úroveň. Kvůli neúplnému...

31. května 2026

Vesnice s pěti tisíci obyvatel má svou vlastní Eiffelovku. Postavili ji místní za své

V Kazachstánu postavili školští absolventi 30metrovou repliku Eiffelovy věže...

Z malé vesnice na západě Kazachstánu se během pár dnů stala internetová senzace. Místní tam totiž slavnostně otevřeli třicetimetrovou repliku Eiffelovy věže, která večer září uprostřed stepi jako...

30. května 2026

Rodinný byznys z Česka dnes zásobuje dálnice i letiště po Evropě

Díky svému vzdělání a zkušenostem dohlíží Josef Matějka především na odbornou...

Z malé rodinné firmy, která na začátku 90. let vyráběla zámkovou dlažbu, se během tří dekád stal významný dodavatel betonových prvků pro dálnice, tunely i letiště napříč Evropou. Za úspěchem...

30. května 2026  17:01

Do USA přijelo nejméně turistů za posledních dvacet let. Země už přišla o miliardy

USA hranice kontrola letiště washington vítejte v USA

S výjimkou pandemického roku 2020 zaznamenaly Spojené státy americké v loňském roce nejvýraznější meziroční pokles počtu zahraničních turistů za posledních dvacet let. Podle expertů přišel americký...

30. května 2026

