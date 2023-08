Hlad po lithiu roste. Nedostatek může přijít již v roce 2025, míní experti

„Očekáváme, že v letech 2023 až 2032 poptávka po lithiu jen pro elektromobily v Číně poroste průměrným tempem 20,4 procenta ročně,“ uvádí BMI ve zprávě, na kterou se odvolává na portál CNBC. Dodávky lithia v Číně pak ve stejném období vzrostou pouze o šest procent. Toto tempo nemůže podle BMI uspokojit ani třetinu předpokládané poptávky. Čína je třetím největším světovým producentem lithia.

Světová produkce lithia v roce 2021 činila 540 tisíc tun. Světové ekonomické fórum (WEF) předpokládá, že do roku 2030 přesáhne celosvětová poptávka tři miliony tun.

Společnost S&P Global Commodity Insights odhaduje letošní prodej elektromobilů na 3,8 milionu. Posléze počítá s prudkým růstem, který do roku 2030 zvýší prodej na více než 30 milionů.

„Jsme hluboce přesvědčeni, že lithia bude nedostatek,“ konstatovala analytička Corinne Blanchardová z Deutsche Bank. „Předpokládáme samo sebou růst nabídky, ale poptávka poroste mnohem rychleji,“ dodala. Zatímco do konce roku 2025 odhaduje Blanchardová deficit uhličitanu lithného na 40 tisíc až 60 tisíc tun, do konce roku 2030 podle ní deficit naroste na 768 tisíc tun.

Sto dolů po celém světě

Jiní analytici nemají za to, že se nedostatek dostaví tak brzy, ale i tak očekávají do konce desetiletí deficit. Rostoucí poptávku by podle společnosti Rystad Energy mohl do určité míry pokrýt větší počet dolů. V současně době se vede průzkum stovek potenciálních lithiových dolů. V provozu jich je teď ve světě 101, uvádí společnost Refinitiv.

Produkce lithiových dolů se v letošním roce zvýší meziročně o 30 procent a v roce příštím o 40 procent, odhaduje Susan Zouová z Rystad Energy. V příštím roce očekává sice přebytek lithia, ale kolem roku 2028 začne podle ní dodavatelské řetězce trápit nedostatek.

V reakci na nedostatek suroviny se mohou ceny lithia přiblížit rekordu z loňského roku, což by následně zvýšilo náklady na výrobu baterií. Ceny uhličitanu lithného se loni v listopadu vyšplhaly na rekordních téměř 600 tisíc jüanů (1,8 milionu korun) za tunu, což je více než dvanáctinásobek cen z ledna 2021.

Od prvního objevu k plnohodnotnému provozu lithiového dolu obvykle uplyne deset i více let, sdělil CNBC obchodní ředitel společnosti Piedmont Lithium Austin Devaney. „Myslíme si ale, že nakonec bude lithia k uspokojení požadavků na elektrifikaci dost,“ uvedl. „V nejbližší době však očekáváme, že omezená nabídka se na mnoho let odrazí na cenách lithia,“ dodal.