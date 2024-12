Krok k ovládnutí trhu. Čína staví největší letiště světa na umělém ostrově

Výstavba letiště Ta-lien Čou-šuej-c’, které se bude rozkládat na umělém ostrově o rozloze 20 kilometrů čtverečních, přinese čtyři přistávací dráhy a obrovský terminál o rozloze 900 tisíc metrů čtverečních. Letiště by mělo každý rok odbavit více než 80 milionů cestujících, přistávat na něm bude 540 tisíc letadel za rok.

„Největší pobřežní letiště v zemi pomalu stoupá z hladiny moře jako východ slunce na východě,“ uvedla společnost na čínské sociální síti WeChat. Výstavba letiště však není bez komplikací. Projektanti musí řešit náročné geologické podmínky i složité technické výzvy spojené s výstavbou v moři.

Li Xiang, hlavní inženýr projektu, v říjnu podle CNN uvedl, že proces stavby komplikuje také napjatý harmonogram. I přesto se však projekt dostává do fáze, kdy umělý ostrov postupně vyrůstá z hladiny moře.

Až bude stavba dokončena, stane se letiště největším letištěm na umělém ostrově na světě. Překonat by mělo jak mezinárodní letiště v Hongkongu (HKG), tak japonské letiště Kansai (KIX).

Ta-lien, město s populací 7,5 milionu obyvatel v provincii Liao-ning na severovýchodě Číny, je už dlouho důležitým dopravním uzlem. Jeho blízkost k Japonsku a Jižní Koreji dává městu strategickou výhodu v mezinárodní dopravě. Stávající letiště Ta-lien Čou-šuej-c’, které je v provozu již téměř sto let, dosáhlo své maximální kapacity. Vzhledem k rychlému růstu letecké dopravy bylo několikrát rozšířeno, ale nyní je potřeba stavět dál.

Výstavba letiště je součástí širšího plánu Číny, jehož cílem je posílit letecký sektor. Čína chce do roku 2035 vybudovat 450 letišť, aby pokryla rostoucí poptávku. To by mělo znamenat, že překoná Spojené státy a stane se globálním lídrem v oblasti letecké dopravy. Tento ambiciózní plán je již na dobré cestě k realizaci, což ukazuje i otevření druhého pekingského letiště Daxing (PKX), které bylo slavnostně otevřeno v říjnu 2019.

Výstavba největšího letiště na umělém ostrově je jen jedním z projektů, které Číně vynese světové prvenství. Například letos v září otevřeli v Šanghaji největší kryté lyžařské středisko na světě. Už v roce 2013 Číňané otevřeli Globální centrum nového století, které se stalo největší budovou na světě. Je téměř třikrát větší než sídlo amerického ministerstva obrany Pentagon a vešlo by se do ní dvacet oper v Sydney.