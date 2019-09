Čína otevřela nové megaletiště, ročně chce odbavit sto milionů pasažérů

Pro čínské hlavní město je nové letiště Ta-sing druhým mezinárodním letištěm a má nahradit dosavadní mezinárodní letiště Nan Jüan. Ta sing se nachází na stejnojmenném jižním předměstí metropole zhruba 50 kilometrů od centra.

Letiště Ta-sing, které z ptačí perspektivy vypadá jako mořská hvězdice, navrhla před svou smrtí světoznámá architektka Zaha Hadid s čínskými partnery. Komplex byl vybudován za necelých pět let, přičemž náklady na stavbu dosáhly podle zpravodajského serveru BBC kolem 11 miliard dolarů (258 miliard Kč), podle jiných zdrojů ale byly celkové náklady na projekt podstatně vyšší.



Předpokládá se, že do roku 2025 bude letiště Ta-sing odbavovat 72 milionů cestujících ročně, pak by to mělo být až 100 milionů za rok. Sloužit bude nejen více než 20milionovému Pekingu, ale také například sousednímu městě Tchien-ťin se 14 miliony obyvatel. S městy letiště spojí vysokorychlostní i běžná železnice, metro a autobusová doprava.

Terminál nového letiště je jednou z největších staveb svého druhu a má rozlohu více než 1 000 000 metrů čtverečních. Na letiště Ta-sing budou létat hlavně čínské společnosti China Southern Airlines a China Eastern Airlines, ale i 50 zahraničních aerolinií, včetně těch evropských jako British Airways či Finnair.

Čínský státní list Global Times uvedl, že hned ve středu zahájí provoz na novém letišti sedm domácích leteckých společností. První lety z Ta-singu naplánovaly aerolinie China Southern Airlines a China Eastern Airlines na dnešních 15:45 místního času (09:45 SELČ), píše BBC.