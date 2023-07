Čínští vědci zachraňují ledovec. Omezují jeho tání pomocí speciální folie

Ledovce po celém světě rychle tají a jinak to není ani na území Číny. Tamější ledovec Dagu přišel za posledních padesát let o až o 70 procent svého ledu. Čínští vědci však nyní zkoumají, jak jeho tání přibrzdit. Zkouší ho pokrývat speciální ochrannou folii, která by mohla klíčový zdroj vody i energie zachránit.