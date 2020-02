Přiblížil se k vám člověk nakažený koronavirem, varuje Číňany „Velký bratr“

K použití aplikace potřebují uživatelé účet na některé z populárních čínských sociálních sítí, například na Weibo, nebo WeChat. Přes něj pak naskenují QR kód, který je odkáže na formulář, do kterého vyplní své jméno, telefonní číslo a číslo čínské obdoby občanského průkazu.



Pokud byli v „blízkém kontaktu“ s člověkem byť jen podezřelým z nákazy koronavirem, aplikace je vyzve, aby kontaktovali lékaře. Doporučí jim také, aby neopouštěli domov. Z jednoho telefonu je možné takto zkontrolovat až tři lidi.



Za blízký kontakt považuje aplikace podle čínské Národní komise pro zdraví například to, že člověk žije s nakaženým ve stejném domě, chodí do stejné práce, nebo společně s někým infikovaným navštěvuje stejnou třídu ve škole. Pokud uživatel s nakaženým cestoval, záleží na vzdálenosti.



Například v letadle jsou v „blízkém kontaktu“ pasažéři sedící ve stejné řadě a třech řadách směrem dopředu a dozadu. Ve vlaku s klimatizací jsou to naopak všichni cestující.

Komise sice nezveřejnila, jak přesně aplikace tyto informace získává, podle ní však svými daty přispělo několik vládních agentur, včetně dopravních úřadů.



Data ve službách dobra

Právo na soukromí a sledování obyvatel je v poslední době v Číně horké téma. Aplikace přitom jen dokazuje, v jak velkém rozsahu Říše středu své obyvatele sleduje. Tentokrát si však Číňané příliš nestěžují.



„V Číně se na data nepohlíží jako na něco, co by se mělo někde uzamknout. Naopak – je to zdroj, který by se měl využít,“ uvedla pro BBC Carolyn Bigg, právnička společnosti DLA Piper, která sídlí v Hongkongu. „Z čínského pohledu je to pro lidi velmi užitečná služba. Opravdu to ukazuje, jaká je moc dat, když se využijí k dobrému účelu,“ dodala.

Wuchanský koronavirus se začal šířit na začátku roku a od té doby se jím nakazilo nejméně 42 tisíc lidí. Na svědomí již má přes tisíc mrtvých.

Virus vyvolává onemocnění s příznaky chřipky (horečku, kašel, problémy s dýcháním). Pouze u některých pacientů pak vede k rozvoji virového zápalu plic, který může vyústit až v to, že selže dýchání. Podle dosavadních informací odborníků umírají na virus převážně senioři a lidé s podlomeným zdravím.