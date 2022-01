Čínský luxus začíná být šik. Tamní generace Z se zamilovala do šperků

Epidemie koronaviru způsobila, že v Číně za poslední měsíce raketově vzrostl zájem o šperky. Nejsou to ale tentokrát klenoty dovážené ze Západu, co především mladé Číňany generace Z táhne do prodejen, ale naopak domácí produkce. Zvýšený zájem o toto zboží probudila vlna patriotismu, výrobci toho umně využívají a obchody mladým vycházejí vstříc bohatou nabídkou.