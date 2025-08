„Celý průmysl se potýká s problémy, kvůli obchodní válce jsou nyní na čínské zboží uvalena vysoká cla. Mnoho zahraničních klientů snížilo své objednávky,“ cituje britský portál The Guardian paní Qiu. Usilovně v Pchan-jü, jedné z městských čtvrtí Kantonu, hledá továrnu, která by ji najala byť na jediný pracovní den.

Na zdejších neformálních pracovních trzích se scházejí dělníci každé ráno, aby zjistili, jestli si najdou na daný den práci. Může jít například o přišívání knoflíků nebo žehlení límců. Podle složitosti úkolu vydělávají mezi jedním a deseti jüany za položku (zhruba 3 až 30 Kč).

„Tohle jsou těžce vydělané peníze,“ uvedl pro britský list šedesátiletý dělník v městské čtvrti Ta-tchang. Za jednu bundu si vydělal dva jüany (6 Kč). Více než tucet oděvních dělníků, které deník The Guardian zpovídal, uvedlo, že jejich běžný pracovní den trvá 10 až 12 hodin, přičemž někteří uvedli, že si každý měsíc dávají jen jeden den odpočinku.

Továrny drží nad vodou zahraniční objednávky. Přibližně čtvrtina z více než 100 miliard dolarů (2,1 bilionů Kč) textilu a oděvů dovezených do USA pocházela loni z Číny. Podle dat organizace Global Trade & Industry Growth Lab jen procincie Kuang-tung vyvezla textil v hodnotě více než 7 miliard dolarů (150,3 miliardy Kč).

Budoucnost je nejistá

V dubnu ale americký prezident Donald Trump zahájil obchodní válku s Čínou, která otřásla globální ekonomikou. Cla na čínské zboží vzrostla na 145 procent, přičemž Čína reagovala podobnými tarify a obchodními omezeními. Následně se obě země dohodly na 90denním celním příměří.

S blížícím se termínem 12. srpna, kdy má příměří vypršet, se dělníci v Kantonu ptají, zda budou moci i nadále šít a prodávat oblečení Američanům.

„Pokud cla vzrostou, budeme muset snížit výrobní náklady, abychom se přizpůsobili,“ uvedl Jang Žuej-pching, který provozuje v Pchan-jü malou továrnu na oblečení. Ta se specializuje na topy a zaměstnává asi dvacet lidí. „To nechává jen málo prostoru pro zisk,“ doplnil.

Přibližně třetina jeho objednávek míří na export, převážně do Shein a Amazonu, což představuje pokles z více než 50 procent před pandemií. V USA podle jeho slov stále nemá velkou důvěru.

Čínský podnikatel říká, že již nyní ztrácí peníze na každém prodaném topu a nemůže si dovolit snížit mzdy. Objednávky stále přijímá, aby továrnu udržel v provozu, ale s rostoucí konkurencí na domácím trhu si je vědom toho, že už možná nebude schopen fungovat dlouho.

„Americký trh je volatilní a riskantní,“ dodává Pcheng Ťien-šen, šéf středně velké továrny na džíny v Ceng-čchen-ku, jiné městské části v Kantonu. „Když byla cla náhle zvýšena, celá produkce zaměřená na USA se zastavila. Nikdo se neodvážil pokračovat,“ doplnil.

Válka je jen jedním z problémů

Podle odborníků může obchodní válka mezi USA a Čínou mít negativní vliv na pracovní podmínky a povzbudit pracovníky k tomu, aby pracovali ještě déle. „Obecně platí, že když mluvíme o oděvním průmyslu v Číně, dělníci nemají volné dny,“ uvedl Li Čchiang, zakladatel americké nevládní organizace China Labor Watch. „Jsou odměňováni úkolovou sazbou. Takže pracují co nejvíce, když jsou ještě zakázky,“ doplnil.

Šéfové továren v Kantonu považují obchodní válku mezi USA a Čínou za pouze jeden z mnoha problémů, kterým čelí jejich průmysl. Kromě obchodního napětí s USA čelí i dalším výzvám, jako jsou globální konflikty a nízké spotřebitelské výdaje v Číně.

Například Li Jun, který provozuje továrnu na džíny, teď své produkty vyváží do Ruska. Na svém vrcholu vyvážel 100 000 párů měsíčně, přičemž více než polovina šla do Ruska. Nyní je to 30 000 až 40 000 párů každý měsíc. „Ekonomice se nikde nedaří,“ uzavřel podle britského webu.