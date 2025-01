Kolik peněz spočítáš, tolik máš. Zaměstnanci soutěžili o bonus 200 milionů

Šlo o část z více než 100 milionů jüanů, které společnost vyplatila zaměstnancům dolu Henan na odměnách ke konci roku. Na čínském TikTokovém účtu se objevilo video zaměstnanců shromážděných kolem dlouhého stolu pokrytého hromadami peněz. Stůl byl dlouhý 60 až 70 metrů, uvedl čínský zpravodajský web Dahecube.

Na místě se objevil sám zakladatel společnosti Henan Mine, který na balík peněz přihodil dalších 20 milionů jüanů, uvedl podle serveru mothership. Také upřesnil pravidla. Podle nich musel tým 30 lidí vybrat dva zaměstnance, kteří nejrychleji počítají.

Pozor na počty

Tito dva vyvolení se vrhli do „boje“ – měli za úkol spočítat co nejvíce peněz v limitu 15 minut. Pokud by se v počítání spletli, částka by se jim z bonusu odečetla. Všechny správně spočítané bankovky se následně rozdělily mezi celý tým. Oba ze soutěžících zaměstnanců navíc obdrželi dalších 100 jüanů za účast.

Jeden ze zaměstnanců spočítal během časového limitu 100 000 jüanů, což je přes 331 000 korun. Zakladatel společnosti vysvětlil účel nevídané akce. Chtěl tím zkrátka „zpestřit“ výroční schůzi společnosti. Akce se konala čtyři dny před středečním čínským Novým rokem.

Není to poprvé

Již v roce 2023 dostali pracovníci dolu Henan prémie ve výši více než 336 milionů korun. Přes 260 milionů se ten rok rozdalo během výročního večírku 17. ledna a zbytek putoval následující den do soutěže.

Z videozáznamů je zřejmé, že někteří nemohli stohy svých bonusů ani unést a bankovky jim padaly na zem.