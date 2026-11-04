USA se již řadu let snaží odříznout své protivníky od světového finančního systému. Peníze z míst jako Írán a Rusko však nadále proudí – z velké části díky bankám v Číně. Jednou z takových bank je málo známá regionální banka ve východní Číně.
Čína je klíčovým uzlem nelegálních peněžních toků. Washington se zdráhá zasáhnout
Z Teska bude Albert. Majitele změní přes 300 supermarketů v Česku i na Slovensku
Společnost Ahold Delhaize, která v tuzemsku provozuje síť supermarketů Albert, převezme v Česku a na Slovensku prodejny Tesco. To v obou zemích provozuje síť více než 360 vlastních supermarketů,...
Koalice plánuje zdražení podzemní vody o 250 procent. Kraje se bojí o peníze
Místo dvou korun za odběr metru krychlového podzemní vody by se mělo podle plánů poslance Karla Turečka od nového roku platit korun sedm, jde tedy o zvýšení cen o 250 procent. Vodohospodářští experti...
Nedostatek motorů mění letectví. Vyplatí se sešrotovat i zachovalé stroje
Airbusy americké letecké společnosti Spirit Airlines měly sloužit ještě desítky let. Některé z nich však dnes stojí odstavené v arizonské poušti a jejich další osud je nejistý. Jiné už skončily na...
McDonald’s v Německu vyřadil burger McRib. Spekuluje se i o ústupcích muslimům
Po 37 letech vyřadil McDonald’s v Německu ze své stálé nabídky vepřový burger McRib. Přestože si za tu dobu získal řadu věrných příznivců, jeho prodeje v posledních letech zaostávaly za očekáváními....
USA varovaly před teroristickým útokem v moskevském parku. FSB podniká opatření
Velvyslanectví Spojených států v Moskvě v sobotu varovalo před možným útokem s velkým počtem obětí v parku Caricyno na jihu ruské metropole. Ruská tajná služba FSB podle státní agentury TASS uvedla,...
Energetika si žádá nové zdroje i flexibilitu, ušetří miliardy, shodli se experti
Česká energetika bude v příštích letech potřebovat nejen nové elektrárny, ale také více flexibility. Jde o schopnosti ukládat elektřinu, když je jí přebytek a dodávat ji nebo omezit spotřebu, když...
Německo stagnuje, byznys staví novou osu Praha–Varšava
Německo stagnuje, střední Evropa přebírá otěže. Zatímco západní trhy narážejí na své limity, hospodářské vztahy mezi Českem a Polskem jsou nejintenzivnější v moderní historii. Průmysloví a finanční...
Povolební houpačka na trzích. Akcie míří po ztrátách zase vzhůru
Výrazné vítězství demokratů v amerických volbách do Kongresu vyvolalo nervozitu na finančních trzích. Akcie nejprve oslabily, futures na index STOXX 600 klesly až o 1,4 procenta. Když se ukázalo, že...
Říjnové zvolnění inflace je dočasné, varují analytici. Příští rok přesáhne tři procenta
Inflace v říjnu podle prvního odhadu ČSÚ zvolnila v meziročním vyjádření na 2,4 procenta ze zářijových 2,5. Podle analytiků je to však pouze dočasný jev. V příštím roce inflace překročí tři procenta,...
Kritická předpověď. Miliony lidí v Africe i Asii přijdou kvůli horku o práci
Rostoucí teploty a pracovní stres z horka mohou do roku 2040 v šesti zemích způsobit ztrátu milionů pracovních míst a způsobit rozsáhlé ekonomické ztráty. Vyplývá to ze studií Mezinárodní organizace...
Evropa potřebuje norský plyn. Nevadí, že se v budoucnu začne těžit i v Arktidě
Evropská unie v minulosti odmítala fosilní paliva ze severu Norska. Ještě v roce 2021 se zavázala, že bude prosazovat mezinárodní zákaz nových vrtů v Arktidě. V nové Arktické strategii však tato...
Grilované maso se špetkou propagandy. KLDR otevírá po celé zemi luxusní restaurace
Severní Korea naskakuje na nový gastronomický trend. Po celé zemi otevírají vícepodlažní restaurace s mramorovými stoly, terasami a vestavěnými grily, zaměřené na severokorejské BBQ. Podle odborníků...
Státy Perského zálivu doufají v lepší zítřky. Válka a nejistota ale musí skončit
Bohaté státy Perského zálivu v posledních letech investovaly miliardy do luxusních hotelů, letišť a nových měst. Doufaly, že přilákají turisty a zahraniční firmy. Válka s Íránem jim však udělala čáru...
Nadšení z AI střídají obavy. Investoři varují před bublinou, bankéři sázejí na růst
Mezi investory na Wall Street sílí obavy, že současný boom umělé inteligence může skončit bolestivým vystřízlivěním. K varovným hlasům se přidávají také představitelé některých největších světových...
Penta postaví v centru Londýna hotel za 6,7 miliardy korun. Nabídne 350 pokojů
Realitní část investiční skupiny Penta postaví ve spolupráci s mezinárodní hotelovou skupinou Staycity Group v Londýně hotel za přibližně 6,7 miliardy korun. Celkem bude mít 350 pokojů kombinujících...
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Jako hospodyňky za časů SSSR, zoufají si Rusové. Přestávají zvládat rostoucí ceny energií
Ruským domácnostem dál rostou životní náklady. Za vodu, elektřinu a teplo platí od začátku války na Ukrajině o více než polovinu více. Některým Rusům vysoké účty za energie ukrajují již tak velkou...
Německo nechalo přetavit pamětní mince kvůli vysoké ceně stříbra, které v nich bylo
Stříbro v nich mělo větší cenu než částka vyražená na mincích. Německé ministerstvo financí proto nechalo dvě emise pamětních mincí přetavit a vyrazit znovu. Operace stála téměř 1,4 milionu eur a...