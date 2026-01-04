Čína rozšiřuje výrobu jaderných hlavic, Rusko a USA může dohnat už za pár let

Čína se v posledních měsících zaměřila na zdokonalování svého jaderného arzenálu. Modernizuje i závody, ve kterých se vyrábějí důležité části jaderných hlavic. Odborníci soudí, že v blízké budoucnosti výrazně zvýší svou akceschopnost a na případné jaderné útoky dokáže reagovat mnohem rychleji než dřív. Experti rovněž varují před nárůstem rizika jaderné konfrontace.
Vojenská přehlídka v Pekingu. DF-26D je protilodní balistická střela. (3. září 2025)

Peking má momentálně k dispozici více než šest stovek jaderných hlavic. Zprávy z Pentagonu však naznačují, že do roku 2030 by se tento počet mohl přiblížit i tisícové hranici. V době, kdy Spojené státy či Rusko svůj jaderný arzenál spíše modernizují, Čína výrazně investuje do jeho rozšíření, píše portál The Washington Post.

To, že z Číny roste nová jaderná velmoc, si uvědomuje i americký prezident Trump. Před několika týdny prohlásil, že Čína v této oblasti USA rychle dohání. Spojené státy si však zatím stále drží před Čínou náskok, ve svých skladech mají více než 3 700 hlavic.

Čínskou generalitu drtí soukolí čistek. Si Ťin-pching se bojí o svůj jaderný arzenál

Přesto experti varují, že čínské snahy o budování mohutného jaderného arzenálu nejsou ledajaké. „Čínské investice v jaderné oblasti nemají v posledních šesti letech obdoby. Jsou opravdu masivní,“ podotýká analytik Renny Babiarz z organizace Open Nuclear Network.

Čína může rychle dohnat USA i Rusko

K podobným závěrům došli letos v červnu také odborníci ze Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru. „V lednu Čína dokončila asi 350 nových sil pro mezikontinentální balistické rakety ve třech velkých pouštních lokalitách na severu země a ve třech hornatých oblastech na východě. Do konce tohoto desetiletí by mohla země disponovat stejným počtem těchto střel jako Rusko nebo USA,“ uvedli experti.

V posledních týdnech se pozornost zaměřuje také na nové čínské výrobní závody na severu země, ve kterých mají vznikat samotné jaderné hlavice. Američtí analytici se snaží jejich polohu určit sledováním pohybu vozidel, přítomností speciálních skladů s chemikáliemi, výbuchových komor či podzemních tunelů.

Padne jaderné tabu? O použití atomovek rozhodne hlas lidu, zjistili i čeští vědci

Důležitý čínský závod pro výrobu hlavic se má nacházet třeba nedaleko města Pching-tung v provincii S’-čchuan. Číňané tam mají vyrábět jádra jaderných hlavic. Rozšiřovat se má také speciální jaderný testovací komplex v provincii Sin-ťiang. V posledních letech tam vznikají nové podzemní tunely a šachty, což podle expertů může naznačovat snahy o obnovu jaderných testů. Naposledy přitom Peking testoval jaderné zbraně v roce 1992.

Čína změnila jadernou strategii

Čína ale nezapomíná ani na svou obranu. Investuje totiž nemalé prostředky do nejnovějších satelitů a radarů, které dokážou včas detekovat případné jaderné útoky.

Čína představila novou superzbraň. Vyřadí z provozu celou elektrárnu

Experti v tomto ohledu dodávají, že země komplexně změnila svou jadernou strategii. V porovnání s minulostí ale může výrazně zvyšovat riziko omylu. Měla opustit svou několik let deklarovanou taktiku, která byla založená na odvetném úderu až po potvrzeném jaderném útoku. Nyní má asijská velmoc odpalovat odvetné rakety jen na základě varování z radarů, tedy ještě před dopadem nepřátelských střel. „Ve srovnání s dřívější praxí jde o velmi zásadní a riskantní změnu,“ uzavírá pro The Washington Post analytik David Logan.

