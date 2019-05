Sex aspoň šestkrát týdně a nebát se těhotenství, říká zaměstnancům Jack Ma

Zakladatel internetového portálu Alibaba promluvil minulý pátek na hromadné svatbě desítek párů pracovníků společnosti. Podle deníku The Daily Telegraph Jack Ma zdůraznil, že „vyvážený“ život je důležitý pro dlouhodobé štěstí a zdraví.

Jako klíč k vyváženosti Ma zmínil svou filosofii 669, kterou se značnou dávkou sexuálního podtextu popsal jako „šestkrát během šesti dnů“. Nejdůležitější je však podle něj závěrečná devítka. Jde o slovní hříčku, v mandarinštině totiž výrazy „devět“ a „dlouhý“ znějí stejně.

Filosofie 669 je současně odkazem na čínskou pracovní kulturu, která se označuje čísly 996. Zkratka znamená šest 12hodinových směn týdně, od devíti do devíti. „V práci bychom měli ctít princip 996 a v životě zase 669,“ přeložil miliardářova slova bulvární list Daily Mail.

„Sexuální“ filozofie Jacka Ma se objevila také na stránkách společnosti Alibaba na čínské sociální síti Weibo, kde však vyvolala převážně negativní reakce. „996 ve dne , 669 v noci. Hádám, že po měsíci bych skončil na jednotce intenzivní péče,“ citoval jednu z nich web Technode.

Jiní uživatelé se zajímali, zda se Jack Ma nesnaží pouze podpořit čínskou porodnost, jelikož země v současnosti prochází zásadními demografickými změnami. Loni se zde narodilo nejméně dětí od roku 1949 a do roku 2050 bude třetina Číňanů v důchodovém věku, píše The Daily Telegraph. To bude představovat značnou zátěž pro čínskou státní kasu.

Podle Jacka Ma by navíc cílem každého manželství mělo být potomstvo. „Manželství má mít konkrétní výsledky. Musí zde existovat nějaký produkt. Co je tím produktem? Děti,“ citoval jeho slova server Business Insider.