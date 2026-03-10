Čína vyváží do světa čím dál víc. První dva měsíce letoška byly rekordní

Čínský export v prvních dvou měsících letošního roku vzrostl meziročně o 22 procent. Jde o výrazně vyšší nárůst, než ekonomové predikovali. Původně počítali s tím, že vývoz do zahraniční stoupne pouze o 7,2 procenta. Je ale otázkou, jak se situace bude kvůli americko-íránské válce vyvíjet dál.
Z dat čínské státní správy plyne, že kromě vývozu stoupl během ledna a února i čínský dovoz, a to meziročně zhruba o 20 procent. Celkově obchodní přebytek v letošním lednu a únoru dosáhl na 214 miliard amerických dolarů (asi 4,8 bilionů korun), což je pro toto období historicky nejvyšší hodnota, píše agentura Bloomberg.

Čistý vývoz se na růstu hrubého domácího produktu v lednu a únoru podílel asi jednou třetinou. Šlo o největší podíl za poslední desetiletí. Je ale otázkou, jestli se v zemi kvůli nynější válce vůči Íránu podaří pozitivní výsledky udržet i v dalších měsících. Komplikace pro ni znamená uzavření Hormuzského průlivu a pokračující boje na Blízkém východě.

Analytici se shodují, že válka na Blízkém východě může v Číně i dalších státech po celém světě zvýšit inflaci a následně vést i k růstu úrokových sazeb. Záležet bude mimo jiné na tom, jak dlouho válečný konflikt ještě bude trvat. „Promítlo by se to i do čínského exportu a celkového vývoje čínské ekonomiky,“ tvrdí ekonom Ding Shuang.

Ekonomika je na vývozu závislá

Experti spočítali, že případný propad čínského exportu o 10 procent by snížil růst HDP o 0,31 procentního bodu. I proto politici bedlivě sledují vývoj válečného konfliktu na Blízkém východě. Země se totiž momentálně jen těžko obejde bez íránských fosilních paliv.

Navzdory tomu by ale vývoz měl být důležitým motorem hospodářského růstu i v roce 2026. Velmoc chce v ideálním případě navázat na loňský obchodní přebytek, který byl rekordní a dosáhl na 1,2 bilionu amerických dolarů. Tento obchodní přebytek pomohl k tomu, aby se snadněji vyrovnala s propadem domácí poptávky. Čínské domácnosti totiž poslední roky výrazně šetří.

Čína se z pohledu exportu čím dál více zaměřuje na Afriku. Během letošního ledna a února čínské dodávky do afrických států v meziročním srovnání stouply téměř o polovinu. Vzrostly také dodávky do jihovýchodní Asie, a to konkrétně o 29 procent. O 28 procent stoupl i čínský dovoz do zemí Evropské unie.

Na americkém trhu Čína strádá

Jediný významný trh, kde čínský vývoz v letošním lednu a únoru klesl, je ten americký, a to konkrétně o 11 procent. Vzhledem k Trumpově politice se však nelze příliš divit. Americký prezident totiž již od nástupu do funkce prezidenta chce, aby se výroba vrátila zpět z Číny právě do USA. Tomu přizpůsobuje i svou celní politiku.

Čínský export do zahraniční se opírá hlavně o technologie a těží mimo jiné z boomu umělé inteligence. Vzrostl ale i vývoz elektroniky, a to konkrétně o 27 procent. V letošním lednu a únoru stoupl i export čínských aut. V meziročním srovnání o 67 procent.

Čína poslední roky dováží hlavně fosilní paliva. Objem dovezené ropy vzrostl v lednu a únoru o 16 procent. Ještě výraznější byl růst rafinovaných ropných produktů, kde růst dosáhl dokonce 43 procent. Země poslední roky dováží fosilní paliva i z Íránu nebo třeba Ruska, uzavírá Bloomberg.

