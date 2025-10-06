My vám auta, vy nám kešu. Čína s Íránem obcházejí sankce barterovým obchodem

  14:06
Sankce ze strany západních států vedou k rozvoji barterového obchodu. Ten sice ve světě dominoval před několika sty lety, nyní ale mnohé ekonomiky v podstatě nemají jinou možnost. Barterového obchodu se účastní také íránské firmy posílající své zboží do Číny. Jedním směrem míří měď či kešu, opačným auta včetně náhradních dílů.
Západní sankce vůči Íránu, s nimiž poprvé přišel již americký prezident Trump během své prvního funkčního období, zemi v podstatě odstřihly od globálního finančního systému. Deník The Wall Street Journal nyní s odvoláním na své čtyři nejmenované zdroje informoval o tom, že íránská ekonomika se drží v chodu i díky směnnému obchodu.

Čínští dravci jdou po krku škodovkám. Omoda a Jaecoo chystají novinky

Ačkoli je pro Západ ekonomická spolupráce s Íránem kvůli sankcím téměř nemožná, Čína se vydala jiným směrem. Mnohé tamní firmy totiž vsadily na směnný obchod. Řadí se mezi ně hlavně automobilky, jejichž popularita ve světě roste a íránský trh je pro ně dlouhodobě důležitý.

Příkladem je společnost Chery Automobile, která je momentálně největším vývozcem automobilů. Zároveň je to 11. největší producent osobních aut na světě. Exporty do zahraničí roce 2024 stály za 40 procenty celkových tržeb této společnosti a osobní vozidla této značky se prodávají od Latinské Ameriky přes Blízký východ až po Rusko.

Za auta z Číny zaplatíme pšenicí. Rusko kvůli sankcím vsadilo na směnný obchod

V posledních měsících značka postupně infiltruje i na evropský trh včetně České republiky. „Čínská auta mají obrovskou přidanou hodnotu a jsou velmi kvalitní. Mohou skvěle reprezentovat Čínu v zahraničí,“ říká pro The Wall Street Journal zakladatel automobilky Jin Tchung-jao.

Stěžejní automobilový trh

Do Íránu začala automobilka Chery dovážet již v roce 2004. V době trvajících sankcí na oplátku od íránské protistrany dostává měď či zinek. Svá vozidla dováží do Íránu v rozmontované podobě, díly putují do íránské firmy Modiran Vehicle Manufacturing, kde se auta sestavují, a poté jdou na íránském trhu do prodeje.

The Wall Street Journal píše, že při pohledu do minulosti byl Írán pro automobilku Chery dlouhá léta tím nejdůležitějším zahraničním trhem. To se sice v posledních letech částečně změnilo, stále má ale Írán pro čínskou společnost vysokou hodnotu. „Jsem hrdý na to, když vidím vozidla automobilky Chery v Íránu,“ tvrdí dnes zakladatel automobilky.

Celkovou hodnotu obchodu mezi Íránem a Čínou odborníci odhadují na 9 miliard dolarů (197 miliard Kč) ročně. Barterový obchod se na tomto obchodu podílí několika sty milionů dolarů. Pro Čínu ale nejde o jediného obchodního partnera, se kterými takovýmto způsobem obchoduje. Směnný obchod již od roku 2022 probíhá také s Ruskem.

Čočku za mandarinky. Rusko kvůli uvaleným sankcím barteruje s Pákistánem

V minulosti mnohé státy formou barteru obchodovaly třeba i s Venezuelou či Kubou. Směnný obchod s Íránem pro změnu v dnešní době udržuje třeba i Srí Lanka, která před několika týdny měnila svůj čaj za ropu, uzavírá The Wall Street Journal.

