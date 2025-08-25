Čína staví největší přehradu světa. Indie varuje před hrozbou vodní války

Plány Pekingu na výstavbu největší vodní elektrárny světa v Tibetu vyvolaly ostrou reakci v Indii. Podle vládní analýzy by čínská megapřehrada mohla v období sucha snížit průtok klíčové řeky Brahmaputry na indickém území až o 85 procent. Dillí proto urychluje vlastní projekt obří přehrady, aby tato rizika zmírnilo.
Záběr z dronu na místo, kde má vyrůst indická přehrada Upper Siang. (1. srpna 2025)

Strategicky významná řeka pramení v tibetském ledovci Angsi a do Indie vstupuje pod názvem Siang, kde se spojuje s Brahmaputrou. Zásobuje více než 100 milionů lidí v Číně, Indii a Bangladéši. Čína v prosinci oznámila, že na jejím horním toku v pohraničním okrese vybuduje gigantickou hydroelektrárnu za téměř 170 miliard dolarů o výkonu 60 000 MW.

Projekt století i obavy. Čína začala v Tibetu stavět největší vodní elektrárnu na světě

Indičtí představitelé se obávají, že dlouholetý rival tím získá možnost manipulovat s tokem vody jako se strategickou zbraní. Podle indické vládní analýzy by Peking mohl odvést až 40 miliard kubíků vody ročně – více než třetinu průtoku na klíčovém hraničním bodě. To by mělo největší dopad v suchých měsících, kdy jsou indické zemědělské oblasti mimo monzun zvlášť zranitelné.

Indická odpověď: Upper Siang

Indie se rozhodla pro výstavbu vlastního projektu nazvaného Upper Siang, který by se po dokončení stal největší indickou přehradou s elektrárnou o výkonu 11 500 MW a kapacitou nádrže 14 miliard kubíků. Ta by mohla zmírnit dopady čínské stavby a zaručit stabilní dodávky vody. Analýza například uvádí, že město Guváhátí by v suchu přišlo jen o 11 procent dodávek místo čtvrtiny. Přebytečná kapacita by zároveň pomohla pohltit případné nárazové uvolnění vody z čínských přehrad.

Plán však naráží na odpor místních obyvatel, kteří se živí pěstováním rýže, citrusů a koření v údolích kolem řeky Siang. Obávají se, že přehrada zatopí desítky vesnic a přinutí tisíce lidí k přesídlení.

V květnu rozzlobení vesničané poškodili techniku určenou k průzkumu, zničili most a vyrabovali policejní stan. Místní zřídili hlídky, aby znemožnili vstup na staveniště. Podle odhadů má být přímo zasaženo nejméně šestnáct vesnic s 10 tisíci obyvateli, nepřímo však více než 100 tisíc lidí.

„Kardamom, rýže, chlebovníky a hrušně, které tu pěstujeme, nám pomáhají financovat vzdělání dětí a živit rodiny,“ řekla Odoni Palo Pabinová, obchodnice a matka dvou dětí. „Proti přehradě budeme bojovat do posledního dechu.“

Politici slibují kompenzace

Projekt podporuje hlavní ministr státu, člen Módího strany BJP, který varuje před „existenční hrozbou“ z čínské strany. Stát zahájil jednání o kompenzacích a slibuje investice do školství a infrastruktury v hodnotě přes tři miliony dolarů. Některé vesnice už přistoupily na spolupráci, odpor však trvá.

Čína schválila stavbu největší vodní elektrárny světa. Tibetu i Indii navzdory

Vodní otázky se v regionu stávají součástí širší geopolitické rivality. Indie letos pozastavila účast na dohodě o sdílení vody s Pákistánem z roku 1960, což Islámábád označil za použití vodní zbraně. Dillí tvrdí, že mezinárodní tribunál nemá pravomoc jej nutit do plnění smlouvy.

Mezitím indičtí diplomaté opakovaně upozorňují čínskou stranu na rizika. Peking ale tvrdí, že jeho projekty jsou bezpečné a neohrozí země po proudu. „Projekty prošly přísným vědeckým zkoumáním bezpečnosti a ochrany životního prostředí a nebudou mít negativní dopady na vodní zdroje, ekosystém ani geologii v zemích po proudu,“ cituje agentura Reuters mluvčího čínského ministerstva zahraničí.

Z dolů ke slunci. Čína hledá křehkou rovnováhu mezi uhlím a čistou energií

Odborníci varují, že stavby takového rozsahu v seizmicky aktivní oblasti Tibetu a Arunáčalpradéše nesou obrovská rizika. „Extrémní počasí může vyvolat sesuvy půdy, bahenní laviny nebo protržení ledovcových jezer. To je velmi legitimní obava,“ upozorňuje Sayanangshu Modak z Arizonské univerzity.

Češi přeplácejí za energie miliardy korun ročně. Proč to tak je a jak to můžou změnit

Češi přeplácejí za elektřinu miliardy korun ročně. Týká se to zejména spotřebitelů, kteří mají u svých dodavatelů staré smlouvy na dobu neurčitou. Těch je v Česku více než polovina. Takové smlouvy...

24. srpna 2025  10:04

Masové kuličky v novém hávu. IKEA se spojila se slavným designérem

Švédský nábytkový gigant IKEA představuje první produkt nové kolekce navržené designérem Gustafem Westmanem. Masové kuličky, kterých se každoročně prodají v miliardových objemech po celém světě,...

24. srpna 2025

