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Trhu s humanoidními roboty dominuje Čína. Zajišťuje 97 procent dodávek

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Unitree Robotics představila inteligentní roboty na konferenci zaměřené na...

Unitree Robotics představila inteligentní roboty na konferenci zaměřené na ztělesněnou umělou inteligenci v čínském Kantonu (22. října 2025) | foto: Profimedia.cz

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Čínští výrobci dominují globálnímu trhu s humanoidními roboty. V první polovině letošního roku zajistili přes 97 procent světových dodávek, vyplývá z dat výzkumné společnosti Smart Analytics Global. Celosvětově se podle ní za šest měsíců dodalo zhruba 19 100 robotů, více než trojnásobek proti stejnému období loni.

Kalifornská výzkumná společnost očekává, že letos celosvětové dodávky vzrostou přibližně na 60 000 kusů a do roku 2030 dosáhnou půl milionu kusů, napsala agentura Bloomberg.

První místo v podílu na trhu obsadila šanghajská společnost Agibot, která v prvním pololetí dodala 8 400 humanoidních robotů a zajistila 44 procent celosvětových dodávek. Předstihla tak společnost Unitree Robotics z Chang-čou, která ve stejném období dodala 5 900 kusů.

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Tyto objemy výrazně výrazně převyšují dodávky předních amerických společností, jako jsou Tesla, Figure AI a Agility Robotics, což podtrhuje rychlost vývoje tohoto odvětví v Číně.

USA omezují čínské roboty

Rostoucí převaha čínských výrobců přichází v době sílícího technologického napětí mezi Čínou a Spojenými státy. USA koncem července zakázaly dovoz nových čínských humanoidních robotů a některých jejich součástí. Opatření úřady zdůvodnily obavami o národní a kybernetickou bezpečnost.

„Pokročilá robotická zařízení shromažďují data, která by mohli nepřátelští aktéři využít ke sledování Američanů, posílení schopností zahraničních zpravodajských služeb nebo k dálkovému převzetí kontroly nad roboty,“ uvedla k zákazu americká Federální komise pro komunikace (FCC).

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i přes rychlý růst trhu však zůstává počet humanoidních robotů skutečně nasazených v komerčním provozu zatím nízký. Nové dodávky však stále častěji směřují právě do praktického využití.

„Průmyslové a komerční aplikace představovaly více než 70 procent dodávek, zatímco o rok dříve to bylo přibližně 50 procent,“ uvedla Linda Sui, zakladatelka a hlavní analytička společnosti Smart Analytics Global.

V Číně má jejich širšímu rozšíření pomoci státní podpora a financování ze strany různých úrovní vlády, uzavírá Bloomberg.

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