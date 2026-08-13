Kalifornská výzkumná společnost očekává, že letos celosvětové dodávky vzrostou přibližně na 60 000 kusů a do roku 2030 dosáhnou půl milionu kusů, napsala agentura Bloomberg.
První místo v podílu na trhu obsadila šanghajská společnost Agibot, která v prvním pololetí dodala 8 400 humanoidních robotů a zajistila 44 procent celosvětových dodávek. Předstihla tak společnost Unitree Robotics z Chang-čou, která ve stejném období dodala 5 900 kusů.
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Tyto objemy výrazně výrazně převyšují dodávky předních amerických společností, jako jsou Tesla, Figure AI a Agility Robotics, což podtrhuje rychlost vývoje tohoto odvětví v Číně.
USA omezují čínské roboty
Rostoucí převaha čínských výrobců přichází v době sílícího technologického napětí mezi Čínou a Spojenými státy. USA koncem července zakázaly dovoz nových čínských humanoidních robotů a některých jejich součástí. Opatření úřady zdůvodnily obavami o národní a kybernetickou bezpečnost.
„Pokročilá robotická zařízení shromažďují data, která by mohli nepřátelští aktéři využít ke sledování Američanů, posílení schopností zahraničních zpravodajských služeb nebo k dálkovému převzetí kontroly nad roboty,“ uvedla k zákazu americká Federální komise pro komunikace (FCC).
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i přes rychlý růst trhu však zůstává počet humanoidních robotů skutečně nasazených v komerčním provozu zatím nízký. Nové dodávky však stále častěji směřují právě do praktického využití.
„Průmyslové a komerční aplikace představovaly více než 70 procent dodávek, zatímco o rok dříve to bylo přibližně 50 procent,“ uvedla Linda Sui, zakladatelka a hlavní analytička společnosti Smart Analytics Global.
V Číně má jejich širšímu rozšíření pomoci státní podpora a financování ze strany různých úrovní vlády, uzavírá Bloomberg.