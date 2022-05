Čínský přístup k pandemii ohrožuje světový růst. Tamní průmysl se propadá

V Číně nyní začíná růst i nezaměstnanost, která se v dubnu přehoupla přes hranici šesti procent. Výrazně stoupá hlavně u mladých, ta je nyní na několikaletém rekordu. S odkazem na čínský statistický úřad o tom informovala agentura Bloomberg.

„Dubnová vlna covidu-19 měla velký dopad na ekonomiku, ale důsledky budou krátkodobé,“ řekl mluvčí statistického úřadu Fu Ťing. Dlouhodobé základy čínské ekonomiky se podle něj nijak nemění. Pokud covidové kontroly pokročí a projeví se politika cílená na stabilizaci ekonomiky, lze podle něj očekávat postupné oživení.

Uzávěry vyvolané šířením covidu-19 po celé zemi a omezení pohybu narušily ekonomickou činnost. Finanční centrum země Šanghaj by po několikatýdenním lockdownu mělo začít rušit většinu omezení, normální život by se do něj podle úředníka, na něhož se odvolává Reuters, měl vrátit k 1. červnu. Místostarosta města v neděli řekl, že do normálních kolejí se má Šanghaj vrátit do konce června.

Podle analytiků však dubnová čísla naznačují, že letošní pokles bude silnější, než se čekalo. „Údaje o aktivitě za duben odhalily škody způsobené karanténou v Šanghaji a v dalších částech země,“ uvádí analýza agentury Bloomberg. „Účinky jsou mnohem širší a hlubší, než se původně předpokládalo,“ dodává analýza.

Podle agentury Reuters zveřejněné údaje posilují obavy, že druhá největší světová ekonomika by mohla ve druhém čtvrtletí klesnout. V prvním čtvrtletí se hrubý domácí produkt Číny v meziročním srovnání zvýšil o 4,8 procenta proti růstu o čtyři procenta v předchozím čtvrtletí. Byl vyšší, než odhadovali analytici.

Čínské problémy ale mohou zkomplikovat i situaci kolem globálního hospodářského růstu. Stoupat by kvůli tomu mohla nadále i inflace. Uzávěry v mnoha čínských městech totiž znamenaly další tvrdou ránu pro dodavatelské řetězce. Mnohé firmy zastavily i na několik týdnů výrobu a patřila k nim mimo jiné také třeba automobilka Tesla.

Čína se snaží krizi zmírnit

Peking signalizoval, že politici zesílí podporu tamější ekonomiky. Čínská centrální banka v neděli podnikla kroky ke zmírnění krize v oblasti bydlení tím, že snížila hypoteční sazby pro ty, kteří si kupují nemovitost poprvé. Úrokovou sazbu u jednoletých půjček ale v pondělí ponechala beze změny.

Čínské úředníky také trápí, že v dubnu poklesl počet poskytnutých úvěrů, a to na nejnižší úroveň od prosince roku 2017. Během prvních čtyř měsíců tohoto roku se propadly i investice do nové čínské výstavby, a to meziročně až o 32 procent. Trh s bydlením přitom patří k podstatným zdrojům čínského hospodářského růstu.

„Ke zvýšení poptávky po úvěrech je zapotřebí víc než jen nižší úrokové sazby. Důvěra totiž dostala v Číně v poslední době docela zabrat,“ řekla pro agenturu Bloomberg ekonomika Helen Čchiao z instituce Bank of America.