Čína proměnila hormuzskou krizi ve svoji výhodu, pomohly zásoby i solární energie

Peking vstupoval do krize s výhodou, kterou si budoval roky. Podle červnové zprávy , kterou vypracovala americká strategická poradenská společnost Asia Group, měly čínské zásoby a rychle rostoucí podíl domácích obnovitelných zdrojů zmírnit první náraz zdražení energií výrazně lépe než v případě regionálních konkurentů. Země měla podle analýzy k dispozici 1,4 terawattu provozované obnovitelné kapacity a více než sto dní pokrytí dovozu ropy ze zásob.
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Uzavření Hormuzského průlivu přitom není jen ropným problémem. Přes tuto úzkou námořní trasu před krizí proudila významná část světového obchodu s zkapalněným zemním plynem (LNG), petrochemickými produkty, sírou, heliem či hnojivy. „Přibližně 80 procent ropy a téměř 90 procent LNG přepravovaných průlivem mířilo do Asie,“ připomíná zpráva. Právě proto se otřes nejrychleji projevil v asijských výrobních řetězcích, dopravě a zemědělství.
Tvrdé zásahy státu
Čína ale dokázala část výpadku obejít kombinací omezení poptávky, nižšího výkonu rafinerií, využití zásob a přesměrování dovozu. Peking zároveň omezil vývoz rafinovaných paliv a nechal zpracovatele snížit produkci, místo aby nakupovali drahou ropu. Tlak na spotřebu pohonných hmot navíc tlumil rozmach elektromobilů, železniční dopravy a obnovitelných zdrojů.
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Největší čínská výhoda se ukazuje v sektorech, které krize paradoxně posiluje. Dražší ropa a plyn urychlují zájem vlád i firem o solární energii, baterie a elektromobily, tedy odvětví, v nichž čínské firmy dominují globálním dodavatelským řetězcům.
Analýza proto řadí čisté technologie, elektromobily a solární průmysl mezi hlavní vítěze krize. Profitovat mohou také čínští těžaři ropy, uhelný sektor, stavitelé lodí i provozovatelé tankerů.
Geopolitický podtext
Výhoda Číny není jen ekonomická, ale i politická. Zatímco Spojené státy čelí kritice kvůli zapojení do konfliktu na Blízkém východě, Čína se může prezentovat jako stabilní partner a zastánce energetické bezpečnosti. „Krize umožňuje Pekingu líčit USA jako destabilizující mocnost, jejíž blízkovýchodní angažmá přenáší náklady na zbytek světa,“ popsali autoři zprávy.
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To ale neznamená, že Čína nemá co ztratit. Pokud by krize trvala dlouho, zdražené energie by mohly zpomalit světovou ekonomiku. A kdyby lidé a firmy v jiných zemích méně nakupovali, dopadlo by to i na čínský export. Právě vývoz je přitom pro čínskou ekonomiku stále velmi důležitý.