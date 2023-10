Spíš úprk než pobyt. Čínská turistická komanda se snaží šetřit čas i peníze

Do jedné z kaváren v hongkongské Kennedyho čtvrti na pobřeží přitéká nekonečný proud mladých čínských turistů. Přijeli sem, aby si vyfotili přístav. Ale jen na chvíli. Za pár minut už musí být na jiném místě. Mnohé z nich provázejí městem návody, které doporučuje aplikace Xiaohongshu, tedy čínská obdoba Instagramu. Je to pro ně nejlepší způsob, jak se přesouvat mezi místy vhodnými k focení a zdarma. Anebo s co nejmenšími náklady vidět co nejvíce z tohoto drahého asijského finančního centra, píše deník The New York Times.

Mladým Číňanům, kteří se v těchto ekonomicky obtížných časech snaží z dovolené vytřískat co nejvíce, se začalo říkat „speciální jednotky“, protože překonávají hranice svých fyzických možností. Čínští turisté, kteří využívají dlouhých prázdnin, musí nyní cestovat s ohledem na rozpočet. Minulý týden dostali osm dní dovolené v řadě a tamní analytici bedlivě sledují, zda už konečně začali opět utrácet a jestli se druhá největší ekonomika světa konečně zbavila postpandemické malátnosti.

Hojné výdaje právě čínských cestovatelů jsou již dlouho hnací silou mezinárodního cestovního ruchu. Nově vzniklá střední třída v této zemi je od roku 2012 světovým lídrem v zahraničních cestách a nejen v nich. Prodeje značkových kabelek, luxusních hodinek či dalšího zboží akcelerují i čínští boháči, kteří se rovněž vydávají na nákupy do zahraničí.

Taková dovolená je však Číňance Lynn Chenové na hony vzdálená. Pětadvacetiletá inženýrka pracující v Pekingu se rozhodla, že s dovolenou nebude otálet, a aby ušetřila peníze, přijela do Hongkongu ještě před vrcholem sezony. Vyhýbá se turistickým cílům a chce se několik dní procházet po městě a nasávat jeho atmosféru. I když je ekonomika její země v nezáviděníhodném stavu, ona i její přátelé si stále myslí, že je lepší vyrazit ven a utrácet. Jen je třeba být při tom podle jejích slov opatrnější. Pokud někam pojede, bude to v rámci pevninské Číny a pravděpodobně zůstane u přátel.

„Starší mi říkají, že kvůli současné ekonomické situaci by se mělo šetřit a neutrácet,“ říká mladá Číňanka. Přátelé nebo kolegové jí naopak říkají, že je pandemie přiměla k tomu, aby si více užívali života.

Malebné a hlavně levné

Poznávání světa s omezeným rozpočtem tedy není nic nového ani pro Číňany. Cestovatele „speciálních jednotek“ tvoří většinou vysokoškolští studenti nebo mladí zaměstnanci. Jsou hrdí na to, že do svého omezeného času na dovolenou nacpou co nejvíce zastávek hodných sociálních médií. I kdyby to mělo být na úkor osobního pohodlí.

A jak se čínští cestovatelé na mizině snaží udržet si vzhled v napjatých časech? Prohledávají Xiaohongshu a hledají netradiční, ale malebná a hlavně levná místa k návštěvě. Zásadně se vyhýbají drahým nákupním centrům a spí v internetových kavárnách nebo v autech. Dávají přednost volné procházce městem před placenou prohlídkou a mohou se rozhodnout navštívit muzeum nebo jiné místo virtuálně, místo aby platili za vstup v reálu.

Také Rex Gu, 27letý rodák z Nantongu ve východní Číně, který navštívil minulý týden Hongkong, se považuje za jednoho ze členů těchto cestovních komand. Po měsících hledání levných letenek a ubytování byla jeho cesta směsicí zastávek v několika zemích jihovýchodní Asie, než na tři dny konečně navštívil Hongkong. Plánuje navštívit slavné Západní jezero ve městě Chang-čou, které není daleko od jeho rodného města, a navíc je volně přístupné.

Podle Gua není tento přístup pro každého, ale jeho osobně naplňuje. „I když během dovolené spěchám, mám pocit, že je to v pořádku. Tělo je při chůzi hodně unavené, ale uvnitř člověk unavený není,“ říká Číňan. Všichni se podle něj na volno těší.

Raději doma než za hranice

Z nedávného průzkumu poradenské společnosti Oliver Wyman vyplynulo, že nejistota ohledně ekonomických vyhlídek Číny vede zkušené cestovatele k odkládání cest do zahraničí. Téměř 40 procent z nich plánuje počkat dva roky, než se znovu vydají do zahraničí. „Ačkoli se čínští turisté vracejí, trvalo to déle, než jsme po znovuotevření hranic očekávali,“ uvedl ve zprávě Imke Wouters, partner společnosti Oliver Wyman, který průzkum vedl.

„Cestování po tuzemsku je pro Číňany nyní mnohem více cenově výhodné, i když nižší důvěra spotřebitelů tlačí cestovatele z generace Z k utrácení za zážitky, jako je kempování, výlety a pěší turistika, namísto velkých položek,“ říká Allison Malmstenová, analytička z firmy Daxue Consulting, která se zabývá průzkumem trhu.

Mnozí v odvětví mezinárodního cestovního ruchu doufali, že konec pandemie rozpoutá vlnu zadržovaných výdajů čínských cestovatelů, kteří nemohli vycestovat do zahraničí během téměř tří let přísných hraničních kontrol v souvislosti s koronavirem. Letošní očekávané oživení je však slabší, než mnozí očekávali, a je do značné míry ovlivněno pouze cestováním po Číně.

Jiný průzkum, který tento měsíc zveřejnila společnost Mintel zabývající se průzkumem trhu, zjistil, že domácí cestovní ruch je pro čínské spotřebitele opět prioritou. Varoval ale, že rozsáhlé zvýšení výdajů je stále nepravděpodobné, neboť vzhledem k různým nejistotám, kterým spotřebitelé čelí, je na pořadu dne spíše šetření.

Autoři zprávy proto doporučují, aby podniky, které chtějí využít tohoto okamžiku, poskytly zaměstnancům spíše okamžitou relaxaci nebo požitek z drobných výdajů, uzavírá The New York Times.