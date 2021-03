Čína zveřejnila své smělé cíle. Plánuje letos ekonomický růst o šest procent

Čínský premiér uvedl, že při stanovení tohoto cíle vzali odborníci v potaz očekávané oživení ekonomické aktivity. Podle analytiků však dává nižší cíl plánovací komisi více prostoru pro prosazení reforem. V loňském roce Čína cíl růstu kvůli pandemii nemoci covid-19 nezveřejnila, což se stalo poprvé od roku 2002.

Roční výdaje na výzkum a vývoj v zemi se mají do roku 2025 zvyšovat o více než sedm procent ročně. Podle premiéra by se měla také podpořit domácí spotřeba či inovace a zároveň by se měla snížit závislost Číny na zahraničních trzích.

Schodek rozpočtu by podle vládního cíle měl v letošním roce činit 3,2 procenta hrubého domácího produktu. To je méně než cíl z loňska, který počítal se schodkem více než 3,6 procenta HDP. I tak to ale dává vládě dostatek možností pro financování infrastrukturních projektů a pomoci malým firmám.

Čína současně zveřejnila pětiletý plán, v němž ale cíl růstu na roky 2021 až 2025 neuvedla. V letech 2016 až 2025 byl cíl růstu 6,5 procenta, vláda pro další léta nestanovila ani cíl pro tvorbu pracovních míst. Uvedla jen, že míru nezaměstnanosti ve městech udrží pod hranicí 5,5 procenta.

„Čína se ve svém výhledu a cílech drží poměrně při zemi. Cíl růstu HDP pro rok 2021 je o několik procent nižší, než se domnívají analytici západního světa. Čínská vláda se tak může obávat případné další koronavirové vlny, která by tamější hospodářství mohla ohrozit,“ uvedla ekonomka Iris Pangová pro portál CNN.

V pětiletém plánu Čína dále zdůraznila několik důležitých oblastí souvisejících s technologiemi, které chce posílit. Je to umělá inteligence nové generace, kvantové informace, věda o mozku, polovodiče, genetický výzkum a biotechnologie, klinická medicína a zdraví a výzkum hlubokého vesmíru, hlubokého moře a polárních oblastí.

Vláda kromě toho vyzvala ke zřízení mezinárodních vědeckých a technologických organizací. Podpořit chce i elektromobily a sítě páté generace. Jejím cílem je v příštích pěti letech zvýšit podíl sítí 5G až na 56 procent. Do roku 2060 by se Čína měla podle premiéra stát i uhlíkově neutrální.

Čína rostla i loni, jako jedna z mála

V loňském roce se hrubý domácí produkt země meziročně zvýšil o 2,3 procenta. Ačkoliv šlo o nejmenší růst za posledních 44 let, byla Čína jedinou velkou zemí, které se podařilo vykázat růst. Ekonomika Evropské unie loni kupříkladu klesla o 6,4 procenta. V zemích eurozóny pak byl propad ještě výraznější, činil 6,8 procenta.

V případě Číny došlo k růstu i přesto, že v prvním čtvrtletí loňského roku musela zavřít kvůli koronavirové pandemie většinu továren či obchodů. Ve druhém čtvrtletí pak už ale znovu rostla. Pomohla tomu i celosvětová poptávka po rouškách a dalším zdravotnickém materiálu. Vývoz této ekonomiky loni vzrostl o 3,6 procenta, a to navzdory celní válce se Spojenými státy.

Tempo hospodářského růstu Číny se však v posledních letech zpomaluje. V roce 2017 činilo 6,8 procenta, v roce následujícím 6,6 procenta, v roce 2019 šest procent a v loňském roce pak už tedy jen 2,3 procenta.