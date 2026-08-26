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Do Evropy se valí nová vlna exportu z Číny. Ta hodlá i tuto příležitost využít

Dáša Hyklová
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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Odhaduje se, že se dnes v Číně vyrábí přes 70 až 80 procent všech klimatizací na světě, a to včetně produkce pro západní a japonské značky, které tam mají své továrny. Domácí trh se již nasytil, nyní přišla na řadu Evropa, která navíc chlazení potřebuje. V souvislosti s vysokými teplotami zemřelo letos pouze v Německu 14 tisíc lidí.

Letošní léto přineslo sérii vln veder, které donutilo další Evropany uvažovat o klimatizaci. Paradoxem je, že tento fakt otevírá cestu k vysokým ziskům pětici čínských výrobců.

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