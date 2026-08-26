Letošní léto přineslo sérii vln veder, které donutilo další Evropany uvažovat o klimatizaci. Paradoxem je, že tento fakt otevírá cestu k vysokým ziskům pětici čínských výrobců.
Do Evropy se valí nová vlna exportu z Číny. Ta hodlá i tuto příležitost využít
Šéf Meta Mark Zuckerberg si koupil novogotický zámek z roku 1830 v Irsku
Zakladatel a generální ředitel americké internetové společnosti Meta Mark Zuckerberg koupil na jihovýchodě Irska zámek z první poloviny 19. století. Informoval o tom jeho mluvčí.
Volkswagen na prahu katastrofy. Situace je více než kritická, hájí Blume hluboké škrty
Společnost Volkswagen potřebuje hluboké škrty, aby si udržela konkurenceschopnost. Před zahájením klíčových rozhovorů o plánované restrukturalizaci největšího evropského výrobce vozů to v pátek uvedl...
Londýnské oko rozpohybovala vrtačka z Lidlu. Její výkon se zapsal do knihy rekordů
Vyhlídkové kolo Londýnské oko se v pondělí 27. července zastavilo kvůli pokusu o nový světový rekord. Na nábřeží před atrakcí se místo obvyklé fronty shlukli konstruktéři z Technické univerzity v...
Takový kbelík, to je apríl? Štamgasty v ikonickém podniku rozezlila změna půllitrů
„Jeden kroužek, prosím.“ Objednávka, jež v legendárních budějovických Masných krámech zazní denně nesčetněkrát. Nedávno však návštěvníkům začali čepovat oblíbený ležák od Budvaru do širokých sklenic,...
Polský Budimex se chce s dálnicí D35 blýsknout, hotovo má být dřív
První silniční zakázka polské společnosti Budimex na českém trhu získává konkrétní obrysy. Ačkoli na dálničním úseku D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí je práce ještě dost, zástupci firmy potvrdili, že...
Sankce tvrdě dolehly na ruský diskont Mere. Prodejny v Česku zatím žijí
Ruský diskontní řetězec Mere, který má v Česku dvanáct prodejen, čelí důsledkům evropských sankcí. Finanční analytický úřad FAÚ na konci července zmrazil podíly ruským manželům Andrejovi a Anně...
Do Evropy se valí nová vlna exportu z Číny. Ta hodlá i tuto příležitost využít
Odhaduje se, že se dnes v Číně vyrábí přes 70 až 80 procent všech klimatizací na světě, a to včetně produkce pro západní a japonské značky, které tam mají své továrny. Domácí trh se již nasytil, nyní...
SpaceX postaví čtvrtý kosmodrom pro Starship. Projekt má stát 100 miliard dolarů
Americká vesmírná společnost SpaceX v úterý představila projekt nového rozsáhlého kosmodromu pro své lodě Starship, který chce postavit v jižní Louisianě nejméně za 100 miliard dolarů (přes dva...
„Hledáme letušky starší 50 let.“ Nábor EasyJetu funguje již čtyři roky, další začíná
Jsou to už čtyři roky, kdy EasyJet spustil kampaň zaměřenou na nábor zaměstnanců starších 50 let. Od té doby se jejich počet na palubách jeho letadel více než zdvojnásobil. Většina lidí, kteří po...
Americký řetězec se omlouvá za černošského klauna. Halloweenský kostým vzbudil emoce
Americká společnost Target se svým zákazníkům musela omluvit za dětský halloweenský kostým, který uvedla na trh. Krátce poté se na ni totiž snesla vlna kritiky za to, že produkt připomíná rasistickou...
Kanada vrací Trumpovi úder. Zavede cla až 50 procent na americké zboží
Kanada zavede cla ve výši od 15 do 50 procent na zboží dovážené ze Spojených států. Odvetné opatření za americká cla vstoupí v platnost 8. září. Oznámila v úterý kanadská vláda. Ta zároveň...
Téměř polovina ropy pochází ze zemí zmítaných válkami, ukázal výpočet
Zásobování ropou je víc než kdy v minulosti ohroženo válkami a ozbrojenými střety. Podle propočtů agentury Reuters nyní téměř polovina světové ropy pochází ze zemí zasažených konflikty. Současné...
USA zruší neimigrační víza žadatelů o azyl. Krok by se dotkl stovek tisíc lidí
Americké ministerstvo zahraničí zruší víza neimigračního typu B1 a B2 vydaná v letech 2016 až 2026, jejichž držitelé požádali o azyl nebo o něj právě žádají, oznámila administrativa Donalda Trumpa....
Budoucnost firemní AI není jen ChatGPT. Rozhodnou digitalizované procesy
ChatGPT dostal umělou inteligenci do firem, skutečná transformace ale začíná až ve chvíli, kdy se AI stane součástí každodenních procesů. Ve financích už dnes dokáže pomáhat s příjmem a vytěžováním...
Lego fandí fotbalu a naopak. Šampionát zvýšil tržby firmy o více než dvacet procent
Dánský výrobce stavebnic Lego v pololetí zvýšil čistý zisk o 32 procent na 8,6 miliardy dánských korun (27,7 miliardy Kč). Tržby vzrostly více než o 20 procent. Firmě pomohl fakt, že produkty...
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Zemřel zakladatel kurýrní služby Messenger David Voverka, bylo mu 58 let
V sobotu 8. srpna náhle zemřel David Voverka, který v roce 1991 založil první pražskou kurýrní službu Messenger. Bylo mu 58 let. Kurýři Messengeru zásilky doručují v charakteristickém žluto-černém...
Kolik si studenti připlatí za bydlení. Některé vysoké školy už hlásí plné koleje
Studenti, kteří hledají pronájem nebo spolubydlení, si v řadě univerzitních měst oproti loňsku připlatí. Rostou nejen tržní nájmy za bydlení v soukromí, ale na některých školách také kolejné, i když...