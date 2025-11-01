Podle ITC Čína loni vyvezla 322 tun kaviáru, což je více než dvojnásobek objemu proti roku 2019. Podle celních údajů země v roce 2023 vyvezla také 32,5 tuny lanýžů, což představuje téměř třetinu celosvětového obchodu a nárůst o 60 procent proti předchozímu roku. Farmáři v provinciích Šan-tung a An-chuej produkují ročně více než 7 000 tun foie gras, což představuje téměř 30 procent světového trhu.
|
Austrálie povolila maso z laboratoře. Na menu bude foie gras i jedlá svíčka
„Peking se soustředí na podporu domácích farmářů, aby našli produkty s vyšší hodnotou, které by mohly zaujmout vysoce náročný trh,“ uvedla pro agenturu Bloomberg Even Payová, analytička v oblasti zemědělství.
Čínské firmy se snaží na domácím trhu zvýšit po luxusních potravinách poptávku, snižují ceny produktů a vytvářejí nové způsoby, jak produkty dostat k zákazníkům. Například čínský kaviár stojí asi 8,5 juanů (25 Kč) za gram, což je asi o třetinu méně než konkurence. Značka Kaluga Queen ho doporučuje podávat k produktům, jako je zmrzlina či pekingská kachna.
|
První zmínky o lanýžích jsou z Čech, teprve pak z Francie a Itálie, potvrdily archivy
Podobné je to i v případě kachních jater. „Je to velmi konkurenční prostředí,“ uvádí Paj Süe, obchodní manažerka ve společnosti Shandong Zunrun Sanrougey Food, která se specializuje na produkci foie gras. „Jakmile se nějaký výrobek dobře prodává, všichni hned spěchají a vytvoří něco podobného,“ doplnila.
Kromě superprémiových produktů se Čína zaměřuje i na rozvoj dalších potravinových specialit, jako je víno, olivový olej či produkci kvalitního masa, včetně vyhledávaného hovězího masa wagyu. V severovýchodní Číně zase existují farmy specializující se na pěstování brusinek.
Zdroj kontroverzí
Nástup luxusních pokrmů v zemi nicméně vyvolává také četné kontroverze. Agentura Bloomberg upozornila, že například produkce foie gras je na mnoha místech zakázána kvůli krutosti krmení hus násilím za účelem zvětšení jejich jater.
„Toto odvětví projevuje extrémní lhostejnost k dobrým životním podmínkám zvířat,“ uvedl Jeff Čou z neziskové organizace Compassion in World Farming. „Rozvoj Číny je v přímém rozporu s globálními hodnotami,“ doplnil.
|
Mladíci močili do vývaru. Tisíce hostů restaurace v Číně mají nárok na odškodné
Tradiční producenti zase vyjadřují obavy o své živobytí. Například průmyslové skupiny v Japonsku zahájily kampaň na podporu tradičního „pravého wagyu“, aby upozornily na rozdíl mezi originálním japonským wagyu a masem produkovaným v jiných zemích, včetně Číny.
„Italský kaviár daleko převyšuje masovou výrobu čínské verze,“ uvádí zase průmyslová organizace Eurofish International, která se specializuje na rybolov a mořské plody.
Zástupci online platformy SalmonBusiness zaměřené na průmysl s mořskými plody označili přítomnost čínského lososa na letošní světové konferenci North Atlantic Seafood Forum za hozenou rukavici pro světový trh. Zmínili, že vláda Číny podporuje tento sektor prostřednictvím daňových pobídek a dalších výhod, což může výrazně změnit konkurenceschopnost na globálním trhu s rybami.
„Pokud to zní nepravděpodobně, stačí se zeptat automobilového průmyslu, jak to skončilo,“ uvedli experti podle Bloombergu.