Kaviár, foie gras či lanýže. Čína přetváří trh s luxusními potravinami

Autor:
  12:00
Čína se stává významným hráčem na trhu s luxusními potravinami. Její její kaviár, foie gras či například lanýže pronikají do luxusních restaurací na celém světě. Podle Mezinárodního obchodního centra (ITC) Čína v roce 2024 představovala 44 procent globálního trhu s kaviárem, a tak dalece předčila tradiční producenty, jako je třeba Itálie. Ne všude však tento trend vítají, všímá si agentura Bloomberg.
Jeseter na rybí farmě provozované čínskou společností Kaluga Queen (12....

Jeseter na rybí farmě provozované čínskou společností Kaluga Queen (12. listopadu 2019) | foto: Profimedia.cz

Jikry z jesetera v závodě společnosti Kaluga Queen v Čchü-čou v čínské...
Balený kaviár společnosti Kaluga Queen (12. listopadu 2019)
Krmení jeseterů na rybí farmě provozované čínskou společností Kaluga Queen u...
Dušené krevety s česnekem, sušenými jikrami z krevet a tobiko kaviárem,...
5 fotografií

Podle ITC Čína loni vyvezla 322 tun kaviáru, což je více než dvojnásobek objemu proti roku 2019. Podle celních údajů země v roce 2023 vyvezla také 32,5 tuny lanýžů, což představuje téměř třetinu celosvětového obchodu a nárůst o 60 procent proti předchozímu roku. Farmáři v provinciích Šan-tung a An-chuej produkují ročně více než 7 000 tun foie gras, což představuje téměř 30 procent světového trhu.

Austrálie povolila maso z laboratoře. Na menu bude foie gras i jedlá svíčka

„Peking se soustředí na podporu domácích farmářů, aby našli produkty s vyšší hodnotou, které by mohly zaujmout vysoce náročný trh,“ uvedla pro agenturu Bloomberg Even Payová, analytička v oblasti zemědělství.

Čínské firmy se snaží na domácím trhu zvýšit po luxusních potravinách poptávku, snižují ceny produktů a vytvářejí nové způsoby, jak produkty dostat k zákazníkům. Například čínský kaviár stojí asi 8,5 juanů (25 Kč) za gram, což je asi o třetinu méně než konkurence. Značka Kaluga Queen ho doporučuje podávat k produktům, jako je zmrzlina či pekingská kachna.

První zmínky o lanýžích jsou z Čech, teprve pak z Francie a Itálie, potvrdily archivy

Podobné je to i v případě kachních jater. „Je to velmi konkurenční prostředí,“ uvádí Paj Süe, obchodní manažerka ve společnosti Shandong Zunrun Sanrougey Food, která se specializuje na produkci foie gras. „Jakmile se nějaký výrobek dobře prodává, všichni hned spěchají a vytvoří něco podobného,“ doplnila.

Kromě superprémiových produktů se Čína zaměřuje i na rozvoj dalších potravinových specialit, jako je víno, olivový olej či produkci kvalitního masa, včetně vyhledávaného hovězího masa wagyu. V severovýchodní Číně zase existují farmy specializující se na pěstování brusinek.

Zdroj kontroverzí

Nástup luxusních pokrmů v zemi nicméně vyvolává také četné kontroverze. Agentura Bloomberg upozornila, že například produkce foie gras je na mnoha místech zakázána kvůli krutosti krmení hus násilím za účelem zvětšení jejich jater.

„Toto odvětví projevuje extrémní lhostejnost k dobrým životním podmínkám zvířat,“ uvedl Jeff Čou z neziskové organizace Compassion in World Farming. „Rozvoj Číny je v přímém rozporu s globálními hodnotami,“ doplnil.

Mladíci močili do vývaru. Tisíce hostů restaurace v Číně mají nárok na odškodné

Tradiční producenti zase vyjadřují obavy o své živobytí. Například průmyslové skupiny v Japonsku zahájily kampaň na podporu tradičního „pravého wagyu“, aby upozornily na rozdíl mezi originálním japonským wagyu a masem produkovaným v jiných zemích, včetně Číny.

„Italský kaviár daleko převyšuje masovou výrobu čínské verze,“ uvádí zase průmyslová organizace Eurofish International, která se specializuje na rybolov a mořské plody.

Zástupci online platformy SalmonBusiness zaměřené na průmysl s mořskými plody označili přítomnost čínského lososa na letošní světové konferenci North Atlantic Seafood Forum za hozenou rukavici pro světový trh. Zmínili, že vláda Číny podporuje tento sektor prostřednictvím daňových pobídek a dalších výhod, což může výrazně změnit konkurenceschopnost na globálním trhu s rybami.

„Pokud to zní nepravděpodobně, stačí se zeptat automobilového průmyslu, jak to skončilo,“ uvedli experti podle Bloombergu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

Otevírací doba 28. října 2025: Které obchody musí zavřít a kde nakoupíte?

28. říjen je státní svátek, při kterém zákon reguluje otevírací dobu v maloobchodě. Znamená to, že některé obchody musejí mít zavřeno. U dalších to zákon sice nenařizuje, ale mohou zavřít o své vůli...

Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé...

Mýlil jsem se, řekl Gates. Změny klimatu podle něj lidstvo nezahubí

Zakladatel softwarové firmy Microsoft a americký miliardář Bill Gates tvrdí, že se v odhadech dopadu klimatických změn mýlil. Tyto změny klimatu nepovedou k zániku lidstva, i když mohou způsobit...

Test pomerančových džusů: Známé značce se nevedlo, ač její produkt byl nejdražší

Premium

Už jen pohled na oranžový kulatý pomeranč udělá člověku radost. Natož když se rozvoní a polaská chuťové pohárky. Ale co se přihodí, když se z něj stane džus, navrch vyrobený „jen“ ze zahuštěné šťávy?

Kaviár, foie gras či lanýže. Čína přetváří trh s luxusními potravinami

Čína se stává významným hráčem na trhu s luxusními potravinami. Její její kaviár, foie gras či například lanýže pronikají do luxusních restaurací na celém světě. Podle Mezinárodního obchodního centra...

1. listopadu 2025

Člověk je bytost analogová. Značky se vzpírají trendu a v reklamách brojí proti AI

Umělá inteligence ovlivňuje stále více odvětví, přesto, anebo právě proto některé společností prosazují marketing, který klade důraz na analogové vnímání světa a zároveň se staví proti AI. Analýzy...

1. listopadu 2025

Clubsterben v praxi. Berlín přichází o své ikony, padá jeden klub za druhým

Vysoké náklady a změna spotřebitelských preferencí mění tradiční berlínskou hudební kulturu. V posledních letech totiž končí jeden velký berlínský hudební klub za druhým. Už za pár dnů čeká...

1. listopadu 2025

Jak vypadá výroba chlebíčků? Podívejte se do Čelákovic, kde se jich vyrobí miliony

Premium

Vůně sladkých dortíků se mísí se zápachem octa na střeše čtyřpatrové budovy ve středu středočeských Čelákovic u břehu Labe. V místnostech prakticky v celé budově, která není zvenku kromě menšího loga...

1. listopadu 2025

Technologičtí giganti dál pumpují miliardy do AI. Investoři neskrývají obavy

Největší společnosti ze Silicon Valley plánují letos investovat 400 miliard dolarů (8,7 bilionu korun) do vývoje umělé inteligence. Všechny shodně tvrdí, že tím to zdaleka nekončí. Meta, Alphabet,...

31. října 2025

Populismus, nepotismus, korupce. Analytici kritizují vládní plány o energetice

Nová vláda podle analytiků v energetice sleduje spíše krátkodobé cíle, často však na úkor dlouhodobého rozvoje tuzemské energetiky. Nelíbí se jim zejména plány na zestátnění ČEZ nebo absenci větších...

31. října 2025  19:32

Jsme námořní národ. Kanada podporuje obchod mimo USA, rozšíří přístav v Montrealu

Kanada se snaží omezit obchodní závislost na Spojených státech. Premiér Mark Carney zařadil rozšíření přístavu v Montrealu na východě země mezi pět největších investičních projektů současnosti....

31. října 2025

Kalkulačka pro superdávku. Spočítejte si, zda máte nárok na příspěvek od státu

Dlouho očekávaná kalkulačka pro superdávku je na světě. Koncem října ji vydalo ministerstvo práce, pod nějž tato dávka spadá. Kde si najdete, co se do ní zadává a čím se výpočet liší od dosavadních...

31. října 2025

Zemřel „máslíčkový král“ Toni Meggle. Populárním se stalo i jeho bylinkové máslo

Ve věku 94 let zemřel Toni Meggle, německý podnikatel a majitel mlékárenské značky Meggle. Proslavil se mimo jiné „vynálezem“ jednoporcových balení másel. Ve vedení firmy bude pokračovat jako...

31. října 2025  15:36

Cestovní kancelář Travel Family ukončuje činnost. Ruší zájezdy od 1. ledna

Cestovní kancelář Travel Family ukončuje činnost. Své rozhodnutí odůvodnila mimo jiné vývojem na trhu. Zájezdy s odjezdem do letošního 31. prosince se uskuteční podle plánu. Klientům, kteří měli...

31. října 2025  14:39

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Je čas ukončit třicetiletý monopol. O spoje pod Kanálem se hlásí Bransonovy rychlíky

Železniční společnost Eurostar může přijít o monopol na cesty tunelem pod Lamanšským průlivem. Britský Úřad pro železnici a silniční dopravu (ORR) totiž schválil žádost dopravce Virgin Trains o...

31. října 2025  11:40

Směrnice EU o kyberbezpečnosti zpřísní pravidla. Firmám hrozí milionové pokuty

Vysíláme

Od 1. listopadu vstupuje v platnost nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který do českého prostředí zavádí evropskou směrnici NIS2. Dotkne se tisíců firem od velkých korporací až po malé...

31. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.