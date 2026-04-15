Elektromobily, baterie, solární panely, větrné turbíny nebo robotika. Právě v těchto segmentech dnes čínské firmy v globální konkurenci dominují. Podle deníku Financial Times za tím stojí kombinace hned několika faktorů, které mají na západní konkurenty často až fatální důsledky.
Mezi ně se řadí obrovský domácí trh, masivní státní podpora, kvalifikovaná pracovní síla i až extrémně tvrdá konkurence. Právě ta je v kombinaci se štědrými čínskými státními dotacemi podle Financial Times asi nejdůležitější. Čínské firmy se totiž předhánějí tak výrazně, že jich marže napříč obory klesají až skoro na nulu.
Čínské firmy trápí až zhoubná konkurence
Své o tom ví o čínský podnikatel Huang Sien, který od roku 2019 vyrábí malé senzory do elektromobilů. Tehdy jich každý rok prodal asi 20 tisíc ročně, ale nyní jich jeho společnost na trh dodá každý rok asi 10 milionů. I kvůli obrovské konkurenci ale ceny tohoto senzoru za poslední roky výrazně klesly.
Huang se proto místo ceny musí zaměřovat právě na objem, jinak by jeho firma zkrachovala. „Tohle není zdravé podnikatelské prostředí. Je to zhoubná konkurence,“ uvedl. Klíčem k přežití se stala efektivita výroby, se kterou souvisí optimalizace výrobních procesů a nahrazení lidských pracovníků roboty. Výrobní postupy navíc musí firma upravovat několikrát ročně.
I proto jeho firma dokáže tyto senzory prodávat proti konkurenci na Západě až za desetinové ceny. S podobnými tlaky se navíc musí vypořádávat i další čínské firmy napříč sektory. Příkladem je automobilka BYD, která své elektromobily zlevňuje v podstatě každý rok. Podobně i další firmy.
V některých sektorech čínské ekonomiky firmy otevřeně přiznávají, že jednoduše prodělávají. Mimo jiné proto, že jen v solární energetice čínské výrobní kapacity až dvojnásobně převyšují celkovou globální poptávku. I přesto ale firmy vyrábějí dál.
Jak zareaguje Západ?
Čínské firmy, které na domácím trhu prodělávají, se proto stále častěji snaží expandovat do zemí, kde je marže mnohem zajímavější. I proto dosáhl obchodní přebytek v roce 2025 rekordní jeden bilion dolarů. Exporty do světa navíc rostou i letos. V prvním kvartálu meziročně o 15 procent.
Je otázka, jaké důsledky budou mít úspěšné čínské podniky na západní konkurenty. V posledních týdnech je ale patrné, že čím dál více západních firem chce právě do Číny přesouvat výrobu. Vývojové centrum tam otevřela například automobilka Volkswagen a výzkum do Číny přesunul i švýcarský výrobce senzorů LEM. Dá se očekávat, že postupem času bude tento trend ještě častější.
Zároveň je otázka, jak se k levnému a stále propracovanějšímu čínskému dovozu postaví polici. „Pro evropský průmysl je to otázka života a smrti,“ prohlásil nedávno francouzský prezident Emmanuel Macron. Čínské firmy totiž mají často kromě již zmíněných masivních dotací k dispozici i levnou půdu, štědré daňové úlevy nebo velmi výhodné úvěrové financování. To jsou výhody, o kterých si západní společnosti většinou mohou nechat jen zdát, uzavírá Financial Times.