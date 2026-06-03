Kanál Pching-lu, jehož výstavba začala v srpnu 2022, je vlajkovým projektem v rámci Nového mezinárodního obchodního koridoru mezi pevninou a mořem. To je důležitý obchodní a logistický koridor, na jehož výstavbě se společně podílejí provincie v západní Číně a členské státy ASEAN, píše čínský web Global Times.
Tato 134,2 km dlouhá vodní cesta se táhne od přehrady Si-ťin ve městě Cheng-čou až k přístavu Čchin-čou v autonomní oblasti Kuang-si Čuang v jižní Číně. Jakmile bude plně zprovozněn, nákladní lodě z Kuang-si a širšího jihozápadního regionu ušetří na své cestě k moři více než 560 kilometrů, a tak se výrazně zkrátí doba přepravy, sníží náklady a spotřeba paliva.
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Kanál musí na své trase překonat výškový rozdíl 65 metrů. Proto inženýři vybudovali tři hlavní stupňovité plavební uzly, které fungují jako vodní výtahy a zvedají a spouštějí plavidla v kanálovém systému, uvádí zpráva.
Několik rekordů
Z nich uzel Ma-tao vytvořil dva světové rekordy. Nyní je to největší vodní plavební komora na světě z hlediska výškového rozdílu, s maximálním výškou hladiny mezi horním a dolním tokem 29,6 metru, což zhruba odpovídá 10patrové budově. Je to také největší vnitrozemská vodní plavební komora na světě o délce 300 metrů a šířce 34 metrů. Je dostatečně velká, aby pojala více velkých plavidel.
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Zdymadla Madao a Čchi-š’ společně stanovily další světový rekord v rychlosti ovládání vrat u vodohospodářských plavebních komor. Každá funkční vrata v vodních tunelech váží 70 tun, přesto se dokážou otevřít za pouhou jednu minutu a zavřít za 30 sekund.
Kromě světových rekordů dosáhl kanál Pching-lu podle čínského webu také dvou národních prvenství. Je to největší splavný kanál v Číně navržený tak, aby zvládal plavidla do výtlaku 5 000 tun. Je to také dosavadní největší projekt zemních a skalních prací v historii dopravy v zemi. Vyžadoval vykopání přibližně 315 milionů kubických metrů materiálu – zhruba trojnásobek objemu projektu Tři soutěsky, uzavírá čínský portál.