Vývoz meziročně vzrostl o více než 19 procent, což je nejvyšší tempo za poslední tři měsíce a více, než předpokládaly téměř všechny odhady v průzkumu agentury Bloomberg. Dovoz se v květnu zvýšil o více než 27 procent. Obchodní přebytek pak dosáhl 105,4 miliardy dolarů, nejvíce od letošního ledna.
Přibližně polovinu růstu exportu i importu zajistily čipy a počítače. Vývoz polovodičů vyskočil o 111 procent na 36 miliard dolarů, což představuje nejrychlejší růst od roku 2013.
„Silný růst exportu naznačuje pokračující růst poptávky po hardwaru související s umělou inteligencí a možná také předzásobení zahraničních odběratelů kvůli geopolitické nejistotě,“ uvedl Chao Čou, hlavní ekonom společnosti Guotai Junan International. „Výkonnost exportu představuje významnou protiváhu slabosti domácí ekonomiky.“
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Budování infrastruktury pro umělou inteligenci se letos stalo jedním z hlavních motorů asijského obchodu a zmírňuje důsledky globální energetické krize související s konfliktem na Blízkém východě. Přináší mimořádné zisky firmám, jako je jihokorejský gigant Samsung Electronics, ale i méně známým čínským dodavatelům hardwaru, například společnosti Zhongji Innolight, která vyrábí optické moduly klíčové pro datová centra.
Export počítačů a jejich součástí v květnu meziročně vzrostl o 66 procent, což je nejrychlejší tempo od roku 2010. Velkou část tohoto růstu způsobily prudce rostoucí ceny čipů, v objemovém vyjádření však čínský export čipů vzrostl pouze o dvě procenta, což podle Bloombergu naznačuje, že hlavním faktorem byly vyšší ceny.
Slabá poptávka přetrvává
„Údaje rozptylují obavy, že válka s Íránem negativně dopadá na čínský exportní motor, a zároveň ukazují rostoucí propojení mezi globálním technologickým cyklem a obchodními toky,“ uvedl ekonom Eric Zhu.
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Boom umělé inteligence zároveň vytváří v čínské ekonomice stále výraznější rozdíly. Zatímco vývoz vyspělých technologií prudce roste, export tradičních výrobků, jako je oblečení nebo hračky, v květnu klesl o čtyři, respektive sedm procent.
To komplikuje hospodářskou politiku země. Značná část ekonomiky stále trpí slabou spotřebitelskou poptávkou, zatímco některé továrny napojené na sektor umělé inteligence zažívají období mimořádné prosperity.
„Vnější poptávka zůstává jedním z hlavních motorů čínské ekonomiky,“ uvedl hlavní ekonom pro oblast Velké Číny ve společnosti ING Bank NV Lynn Song. „Domácí poptávka však stále zaostává,“ uzavřel podle Bloombergu.