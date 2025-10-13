„Čínské podniky aktivně pronikají na nové trhy díky relativně nízkým cenám svého zboží,“ uvedl analytik Sü Tchien-čchen ze společnosti Economist Intelligence Unit. „Spojené státy se teď na přímém vývozu z Číny podílejí pouze méně než deseti procenty,“ dodal.
Na vývoz z Číny do USA má negativní vliv razantní celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Washington a Peking sice v květnu uzavřely prozatímní obchodní dohodu snižující vzájemná cla, Trump ale v pátek oznámil, že hodlá na dovoz z Číny uvalit dodatečná cla ve výši 100 procent. „Stoprocentní cla nepochybně zvýší tlak na čínský exportní sektor, ale nemyslím si, že by dopady byly tak výrazné jako dříve,“ uvedl Sü Tchien-čchen.
Trump ohlášením nových cel reagoval na čínská omezení vývozu vzácných zemin. „Domníváme se, že obě strany se po vzájemném poměření svých hranic opět dohodnou na ústupcích,“ uvedli analytici ze společnosti Nomura. „Považujeme tento cyklus napětí, eskalace a příměří za nový normál ve vztazích mezi USA a Čínou,“ dodali.
Vývoz z Číny do USA se v září meziročně snížil o 27 procent, pokles tak vykázal šestý měsíc za sebou. Tempo poklesu nicméně zpomalilo proti srpnu, kdy se export do USA propadl o 33 procent.
Narůstá však i dovoz. Například import železné rudy, mědi a uhlí dosáhl nejvyšších hodnot v tomto roce, zatímco dovoz sójových bobů vzrostl na čtyřměsíční maximum. Mezi položky, které meziměsíčně klesly, patřila ropa, měděná ruda a zemní plyn – i když první dvě z nich zůstaly nad úrovněmi z předchozího roku, píše agentura Bloomberg.