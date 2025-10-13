Čína se obejde i bez amerického trhu, její export vzrostl nejvíce za půl roku

Autor: ,
  9:51
Růst čínského exportu v září dosáhl nejprudšího tempa za půl roku, čínským výrobcům se totiž daří nacházet odběratele na trzích mimo Spojené státy. Export se v září meziročně zvýšil o 8,3 procenta po srpnovém nárůstu o 4,4 procenta. Překonal tak všechna očekávání analytiků.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

„Čínské podniky aktivně pronikají na nové trhy díky relativně nízkým cenám svého zboží,“ uvedl analytik Sü Tchien-čchen ze společnosti Economist Intelligence Unit. „Spojené státy se teď na přímém vývozu z Číny podílejí pouze méně než deseti procenty,“ dodal.

Na vývoz z Číny do USA má negativní vliv razantní celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Washington a Peking sice v květnu uzavřely prozatímní obchodní dohodu snižující vzájemná cla, Trump ale v pátek oznámil, že hodlá na dovoz z Číny uvalit dodatečná cla ve výši 100 procent. „Stoprocentní cla nepochybně zvýší tlak na čínský exportní sektor, ale nemyslím si, že by dopady byly tak výrazné jako dříve,“ uvedl Sü Tchien-čchen.

Krypto trhalo rekordy, pak Trump ohlásil čínská cla. A trh přišel o 20 miliard dolarů

Trump ohlášením nových cel reagoval na čínská omezení vývozu vzácných zemin. „Domníváme se, že obě strany se po vzájemném poměření svých hranic opět dohodnou na ústupcích,“ uvedli analytici ze společnosti Nomura. „Považujeme tento cyklus napětí, eskalace a příměří za nový normál ve vztazích mezi USA a Čínou,“ dodali.

Vývoz z Číny do USA se v září meziročně snížil o 27 procent, pokles tak vykázal šestý měsíc za sebou. Tempo poklesu nicméně zpomalilo proti srpnu, kdy se export do USA propadl o 33 procent.

Narůstá však i dovoz. Například import železné rudy, mědi a uhlí dosáhl nejvyšších hodnot v tomto roce, zatímco dovoz sójových bobů vzrostl na čtyřměsíční maximum. Mezi položky, které meziměsíčně klesly, patřila ropa, měděná ruda a zemní plyn – i když první dvě z nich zůstaly nad úrovněmi z předchozího roku, píše agentura Bloomberg.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

Naše zdravotnictví je na vysoké úrovni, ale musí se změnit, shodují se experti

Vysíláme

Do českého zdravotnictví proudí stovky miliard korun ročně, systém je však pod tlakem stárnoucí populace, nedostatku personálu a pomalé digitalizace. O palčivých výzvách a možných řešeních debatovali...

13. října 2025

Čína se obejde i bez amerického trhu, její export vzrostl nejvíce za půl roku

Růst čínského exportu v září dosáhl nejprudšího tempa za půl roku, čínským výrobcům se totiž daří nacházet odběratele na trzích mimo Spojené státy. Export se v září meziročně zvýšil o 8,3 procenta po...

13. října 2025  9:51

Hypotéky pod tlakem. Češi se obávají rostoucích úrokových sazeb i refixace

Refixace hypotéky bude pro tisíce Čechů znamenat pravděpodobně nárůst úrokové sazby a tím i měsíčních splátek. Podle průzkumu České bankovní asociace (ČBA) tak přibývá těch, kde se obávají, zda...

13. října 2025

Válka na Ukrajině změnila výcvikové osnovy pilotů, říká ředitel LOM Praha

Premium

Bojoví piloti se učí zvykat si na prostředí plné dronů. Právě zkušenost s nimi a důraz na kvalitu komunikace jsou hlavním poučením z probíhajícího válečného konfliktu, říká ředitel LOM Praha Jiří...

13. října 2025

Kuchař nabízí nejdražší hamburger na světě. Vyžaduje smlouvu o mlčenlivosti

Bosco Castro alias BdeVikingo je španělský kuchař, influencer a majitel luxusního restaurantu nedaleko Barcelony. Nyní přišel s nabídkou, v jejímž rámci nabízí vybraným zákazníkům hamburger, který...

12. října 2025

Zemědělství může spasit „kvetoucí poušť“. Malá rostlina odolá suchu i výkyvu teplot

Na nejsušší poušti světa Atacama v Chile vědci zkoumají malou odolnou rostlinu. Mohla by totiž ukrývat genetické informace, které by mohly pomoci zemědělským plodinám odolávat v sušších podmínkách...

12. října 2025  16:19

Hi-tech už míří i do stájí. Krávy mění své zvonce za chytré obojky

Chytré technologie začínají ovládat i svět zemědělství. V USA i jinde ve světě se stále více rozmáhají chytré obojky pro krávy, které hlídají jejich zdravotní stav. Na trhu jsou sice již od roku...

12. října 2025

Trump rozpoutal špagetovou válku. Italští výrobci těstovin se děsí budoucnosti

Italské výrobce těstovin zasáhla nová hrozba ze strany amerického prezidenta Trumpa. Ten na jejich výrobky plánuje uvalit 92procentní cla. Krok pro některé výrobce představuje osudový úder. Itálie se...

12. října 2025

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

12. října 2025

Obavy se nepotvrdily. Dali bezdomovcům sto tisíc a zkoušeli, zda se postaví na nohy

Premium

Stačí sto tisíc korun k tomu, aby se člověk bez domova znovu začlenil do společnosti? To zjišťoval projekt New Leaf Česko v čele s Melanií Zajacovou. Lidem bez střechy nad hlavou rozdali celkem čtyři...

12. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Logistika hlásí kritický podstav, autobusy i kamiony nemá kdo řídit

Logistické a dopravní společnosti v Česku hlásí kritický nedostatek pracovníků. Dlouhodobě chybějí řidiči kamionů a autobusů i dalších dopravních prostředků, přestože to nejsou špatně placené pozice....

12. října 2025

Internet je plný přestrojených e-shopů. Lidé netuší, s kým obchodují, říká právník

Premium

Nakupování přes internet zažívá v Česku v posledních letech velký rozmach. Jaká ale v digitální džungli čekají na zákazníky úskalí? Právník Jan Šůra z organizace dTest, která se dlouhodobě zabývá...

11. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.