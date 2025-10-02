Západ pokukuje po čínském pracovním modelu 996. Recept na vyhoření, varují odborníci

Autor:
  20:00
Některé americké a britské firmy zejména v technologickém sektoru začínají přistupovat na původně čínský pracovní model známý pod označením 996. Odborníci ale varují, že jde o zaručený recept na vyhoření. Odmítá totiž rovnováhu mezi pracovním a osobním životem a tlačí zaměstnance do toho, aby byli neustále v práci.

Dělníci v továrně na elektronické komponenty v Tung-kuanu v Číně (20. září 2008) | foto: Profimedia.cz

Čínská ekonomika vděčí za svůj obrovský hospodářský rozmach posledních let i obrovské ochotě lidí pracovat. Některé čínské firmy proto sázejí i na takzvaný model 996, který je postavený na tom, že zaměstnanci pracují od devíti ráno do devíti večer, a to šest dnů v týdnů, píše portál The Independent.

Bez volného času, bez víkendu i bez rovnováhy mezi osobním životem a zaměstnáním. Tak se jednoduše dá shrnout původně čínský pracovní model, který v posledních měsících začíná nakukovat také do Spojených států či Evropy. Je to model, který od pracovníků očekává až oddanost ke svému zaměstnavateli a obrovskou výkonnost.

Systém 996

je název pracovního rozvrhu, který nelegálně praktikují některé společnosti v Číně.

Jeho název je odvozen od požadavku, aby zaměstnanci pracovali od 9.00 do 21.00, 6 dní v týdnu, tedy 12 hodin denně, 72 hodin týdně.

Řada čínských internetových a technologických společností přijala tento systém jako svůj oficiální nebo faktický pracovní rozvrh.

wikipedia.org

Ve firmách, které tento model dodnes vyznávají, platí základní nepsané pravidlo. Pokud jej zaměstnanec nerespektuje, může se s kariérou rozloučit. A to přesto, že podle mnohých odborníků jde o pracovní kulturu, negativně dopadající na lidské zdraví, vztahy i celkový život.

Známka profesionality a loajality

Proti tomuto pracovnímu modelu se v roce 2021 postavila po sérii protestů dokonce i sama čínská vláda. Připomněla domácím firmám, že pracovněprávní legislativa takový model zaměstnávání neumožňuje. Počítá totiž s maximální délkou pracovního týdne ve výši 44 hodin. Pokud je delší, má pracovník nárok na nemalé příplatky za přesčas.

Čína pod tlakem. Pracovní místa jsou v ohrožení, firmy čekají na jasnější signály

Přestože čínská vláda se proti tomuto modelu před lety postavila, realita hlavně uvnitř mnoha čínských technologických firem je i v roce 2025 stále jiná. Pracovní model s názvem „996“ je hojně prezentovaný jako známka profesionality a loajality.

„Neustále mě tlačili do plnění nemožných termínů. Spolu s kolegy jsme trávili v práci i neděle,“ vzpomíná pro The Independent osmadvacetiletý britský odborník na IT Jack Forsdike, který má zkušenosti s prací pro nejmenovanou čínskou společnost v technologickém sektoru.

Čínský model zaujal americké startupy

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že takové praktiky nejsou ve vyspělých ekonomikách v západních státech možné, realita je jiná. Čínský přístup totiž zaujal hlavně americkou technologickou startupovou scénu a mnozí hráči v Silicon Valley pracovní model 996 začali přejímat.

Příkladem je americký startup Rilla. Ten i do svých pracovních inzerátů otevřeně píše, že zaměstnanci musí počítat s alespoň 70 hodinami za týden. Pokud takové pracovní tempo nehodlají uchazeči respektovat, nemají se do výběrového řízení ani přihlašovat.

Také americká společnost Fella & Delilah jde dokonce ještě dál a za akceptaci pracovního modelu 996 nabízí čtvrtinové navýšení mzdy i firemní akcie navíc. Přístup některých amerických společností navíc není v rozporu s tamním federálním právem. To totiž nestanovuje žádný maximální týdenní počet hodin v práci.

Mladí Číňané nechtějí pracovat pro soukromníky. Láká je práce pro stát

Zdá se, že tvrdá pracovní kultura není cizí ani velkým hráčům. Mezi ně se řadí třeba jeden z nejbohatších lidí na světě Elon Musk. Ten v roce 2022 napsal tehdejším pracovníkům Twitteru dopis, že pokud se nehodlají jeho pracovnímu tempu přizpůsobit, mohou rovnou odejít.

Náznaky jsou navíc zřejmé i ve Velké Británii. Tamní legislativa omezuje maximální pracovní dobu ve výši 48 hodin za týden. Tuto regulaci ale mohou zaměstnanci sami dobrovolně obejít, pokud sami chtějí.

Odborníci ale varují před důsledky, mezi které zařazují úzkosti, deprese či další zdravotní problémy. Diskuse o tvrdém pracovním modelu 996 navíc přicházejí v době, kdy se ve světě hovoří naopak o zkrácení pracovní doby a čtyřdenním pracovním týdnu. Mimo jiné i díky technologiím, které přispívají k nárůstu efektivity, uzavírá The Independent.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Konec značky po 70 letech. Sazka se přejmenuje, změní i logo

Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn, napsaly Hospodářské noviny. Nové jméno začne používat od konce ledna 2026. Některé jednotlivé hry si však svá jména zachovají. Mateřskou...

Šunek z prasátek máme plnou půdu, láká pivovarník na český pršut do Bohdanče

Když návštěvník vejde do minipivovarské hospůdky v Bohdanči na Kutnohorsku, zasáhne ho vůně sušeného masa. U stropu po celém šenku visí šunky s malými tácky pod sebou, aby při dosušování nekapal na...

Co je Allwyn? Druhý nejbohatší Čech posílá jméno Sazka do historie

Druhý nejbohatší Čech současnosti Karel Komárek pošle slavnou a zavedenou značku do historie. Největší loterijní společnost Sazka, kterou vlastní, převezme název celé jeho mezinárodní skupiny Allwyn....

Jízda v oblacích přes 600 metrů nad řekou: Čína otevřela nejvyšší most světa

Nejvyšší most na světě se v neděli otevřel v Číně pro dopravu. Byla tak završená tříletá inženýrská práce. Most Huajiang Grand Canyon se tyčí 625 metrů nad řekou a rozlehlou soutěskou v provincii...

Zalando zpřísňuje pravidla pro vracení zboží. E-shop může účet zablokovat i na rok

Evropský módní gigant Zalando zavádí nová opatření proti nadměrnému vracení zboží. Společnost tím chce zvýšit transparentnost objednávek a podpořit udržitelnější nakupování. V centru její pozornosti...

Západ pokukuje po čínském pracovním modelu 996. Recept na vyhoření, varují odborníci

Některé americké a britské firmy zejména v technologickém sektoru začínají přistupovat na původně čínský pracovní model známý pod označením 996. Odborníci ale varují, že jde o zaručený recept na...

2. října 2025

Shein otevře kamenné obchody v Paříži. Nedostatek respektu, namítají kritici

Asijský internetový prodejce rychlé módy Shein otevře v listopadu svůj první stálý kamenných obchod. Bude v Paříži v obchodním domě BHV Marais. Následovat má dalších pět obchodů v obchodních domech...

2. října 2025

Evropská unie plánuje výrazně zpřísnit dovoz oceli. Výrobci kroku tleskají

Evropská unie plánuje, že zpřísní dovoz oceli. Návrh Evropské komise počítá se zvýšením cel z 25 na 50 procenta a zároveň se snížením kvót na dovoz této suroviny zhruba o polovinu. EU chce tímto...

2. října 2025  16:22

Walmart reaguje na tlak nové administrativy. Skončí se syntetickými barvivy

Společnost Walmart plánuje do ledna 2027 odstranit syntetická barviva z potravinářských výrobků svých privátních značek ve Spojených státech. Připojuje se tak k dalším společnostem, které učinily...

2. října 2025  13:37

Penta koupila pozemky na Nákladovém nádraží Žižkov, postaví na nich 530 bytů

Společnost Penta Real Estate koupila od Českých drah za 731 milionů korun pozemky v severní části areálu pražského Nákladového nádraží Žižkov. Na ploše 40 tisíc metrů čtverečních postaví 530 bytů,...

2. října 2025  11:17

Nejhodnotnější startup je OpenAI. Firma předstihla i Muskův vesmírný projekt

Společnost OpenAI se stala nejhodnotnějším startupem na světě, předstihla dokonce vesmírnou firmu SpaceX miliardáře Elona Muska, píše agentura Bloomberg. Právě dokončila transakci, v jejímž rámci...

2. října 2025  9:20

V japonské Nagoji otevřeli luxusní hotel, cena za noc je až půl milionu

Až 3,75 milionu jenů, tedy v přepočtu přes 526 000 korun, si za noc účtuje hotel, který ve středu otevřeli v japonském městě Nagoja. Jedenáctipatrová budova nabízí stovku luxusních pokojů, několik...

2. října 2025  7:07

Kdo nepracuje, nedostane bonus. Novinky v superdávce ovlivní celou rodinu

Výhody nové superdávky, kterou bude vyplácet Úřad práce, prezentuje ministerstvo práce jako snížení byrokracie. Dávka má být ale také spravedlivější a pomáhat hlavně těm, kdo pasivně nespoléhají na...

2. října 2025

Po dobré sklizni přišly špatné ceny, situace je pro zemědělce frustrující

Zatímco ještě na konci sklizně se farmáři mohli usmívat, protože úroda letos nebyla špatná, nyní mnohým z nich zbyly jen oči pro pláč. Místo mírného navýšení cen obilovin, jak tomu na podzim bývá,...

2. října 2025

Česko vybralo komunikace pro přesuny vojsk NATO. Obrana zaplatí i 105 km dálnic

Premium

Převážně západo-východní orientace a faktury za výstavbu ve splatnosti. Tak by se ve stručnosti dala shrnout kritéria, podle kterých resorty dopravy a obrany vybíraly komunikace na seznam...

2. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Elon Musk pokořil rekord, jako první na světě má majetek půl bilionu dolarů

Bohatství nejbohatšího muže planety Elona Muska dosáhlo nových výšin a stal se prvním člověkem, jehož majetek činí více než 500 miliard dolarů (10,3 bilionu Kč). Musk je nyní o 150 miliard USD...

1. října 2025  22:56

Investice do AI jsou obrovské. Hrozí splasknutí bubliny, varují experti

Tradičním motorem americké ekonomiky je spotřeba domácností. Data ale ukazují, že v letošním roce to tak úplně neplatí. Domácnostem se totiž hravě vyrovnaly firemní investice do sféry umělé...

1. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.