Čínská ekonomika vděčí za svůj obrovský hospodářský rozmach posledních let i obrovské ochotě lidí pracovat. Některé čínské firmy proto sázejí i na takzvaný model 996, který je postavený na tom, že zaměstnanci pracují od devíti ráno do devíti večer, a to šest dnů v týdnů, píše portál The Independent.
Bez volného času, bez víkendu i bez rovnováhy mezi osobním životem a zaměstnáním. Tak se jednoduše dá shrnout původně čínský pracovní model, který v posledních měsících začíná nakukovat také do Spojených států či Evropy. Je to model, který od pracovníků očekává až oddanost ke svému zaměstnavateli a obrovskou výkonnost.
Systém 996
je název pracovního rozvrhu, který nelegálně praktikují některé společnosti v Číně.
Jeho název je odvozen od požadavku, aby zaměstnanci pracovali od 9.00 do 21.00, 6 dní v týdnu, tedy 12 hodin denně, 72 hodin týdně.
Řada čínských internetových a technologických společností přijala tento systém jako svůj oficiální nebo faktický pracovní rozvrh.
Ve firmách, které tento model dodnes vyznávají, platí základní nepsané pravidlo. Pokud jej zaměstnanec nerespektuje, může se s kariérou rozloučit. A to přesto, že podle mnohých odborníků jde o pracovní kulturu, negativně dopadající na lidské zdraví, vztahy i celkový život.
Známka profesionality a loajality
Proti tomuto pracovnímu modelu se v roce 2021 postavila po sérii protestů dokonce i sama čínská vláda. Připomněla domácím firmám, že pracovněprávní legislativa takový model zaměstnávání neumožňuje. Počítá totiž s maximální délkou pracovního týdne ve výši 44 hodin. Pokud je delší, má pracovník nárok na nemalé příplatky za přesčas.
Přestože čínská vláda se proti tomuto modelu před lety postavila, realita hlavně uvnitř mnoha čínských technologických firem je i v roce 2025 stále jiná. Pracovní model s názvem „996“ je hojně prezentovaný jako známka profesionality a loajality.
„Neustále mě tlačili do plnění nemožných termínů. Spolu s kolegy jsme trávili v práci i neděle,“ vzpomíná pro The Independent osmadvacetiletý britský odborník na IT Jack Forsdike, který má zkušenosti s prací pro nejmenovanou čínskou společnost v technologickém sektoru.
Čínský model zaujal americké startupy
Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že takové praktiky nejsou ve vyspělých ekonomikách v západních státech možné, realita je jiná. Čínský přístup totiž zaujal hlavně americkou technologickou startupovou scénu a mnozí hráči v Silicon Valley pracovní model 996 začali přejímat.
Příkladem je americký startup Rilla. Ten i do svých pracovních inzerátů otevřeně píše, že zaměstnanci musí počítat s alespoň 70 hodinami za týden. Pokud takové pracovní tempo nehodlají uchazeči respektovat, nemají se do výběrového řízení ani přihlašovat.
Také americká společnost Fella & Delilah jde dokonce ještě dál a za akceptaci pracovního modelu 996 nabízí čtvrtinové navýšení mzdy i firemní akcie navíc. Přístup některých amerických společností navíc není v rozporu s tamním federálním právem. To totiž nestanovuje žádný maximální týdenní počet hodin v práci.
Zdá se, že tvrdá pracovní kultura není cizí ani velkým hráčům. Mezi ně se řadí třeba jeden z nejbohatších lidí na světě Elon Musk. Ten v roce 2022 napsal tehdejším pracovníkům Twitteru dopis, že pokud se nehodlají jeho pracovnímu tempu přizpůsobit, mohou rovnou odejít.
Náznaky jsou navíc zřejmé i ve Velké Británii. Tamní legislativa omezuje maximální pracovní dobu ve výši 48 hodin za týden. Tuto regulaci ale mohou zaměstnanci sami dobrovolně obejít, pokud sami chtějí.
Odborníci ale varují před důsledky, mezi které zařazují úzkosti, deprese či další zdravotní problémy. Diskuse o tvrdém pracovním modelu 996 navíc přicházejí v době, kdy se ve světě hovoří naopak o zkrácení pracovní doby a čtyřdenním pracovním týdnu. Mimo jiné i díky technologiím, které přispívají k nárůstu efektivity, uzavírá The Independent.