Evropská elektromobilita bez čínských baterií? Investice by vyšly na miliardy

Agentura Bloomberg uvádí, že světoví výrobci elektromobilů jsou na největší asijské ekonomice hluboce závislí. Jde zejména o baterie, neboť Čína je jejich dominantním globálním dodavatelem. Opírá se zejména o rozmanitý těžební a zpracovatelský průmysl, který je v rukou tamního komunistického režimu.

„Jestli je možné čínské dodavatele úplně odříznout? V tuto chvíli určitě ne,“ potvrdila silné postavení čínské ekonomiky analytička Ilaria Mazzocco, která pracuje v Centru pro strategická a mezinárodní studia.

I přesto ale Evropská unie už počátkem října formálně zahájila vyšetřování čínských státních dotací pro tamní výrobce elektromobilů. Vyšetřovatelé mají za úkol zjistit, jestli dotace mohou způsobit ekonomické újmy výrobcům elektrických vozů v Evropské unii.

Zahájením tohoto vyšetřování se Evropská unie přiblížila Spojeným státům americkým, které proti čínskému přístupu nejen na trhu s elektromobily vystupují dlouhodobě. Čína okamžitě evropský krok odsoudila a dodala k němu, že bude mít vážné následky na celkové hospodářské a obchodní vztahy mezi oběma celky.

Čína těží i z levné práce

Mezinárodní energetická agentura uvádí, že Čína stojí za polovinou světové těžby lithia, asi dvěma třetinami produkce kobaltu, více než 70 procent těžby grafitu a za zhruba třetinou globální produkce niklu. Země také v současné době sama stojí i za prakticky veškerou globální rafinací lithia. Bez této energeticky náročné činnosti se dnešní elektromobilita neobejde a čínské firmy ji mohou provádět i díky dostupné elektřině z uhlí nebo levné práci.

Asijský tygr se ale kromě dotací a štědré státní podpory může chlubit i obrovskou výrobní infrastrukturou. Tamní vládu stojí miliardy dolarů ročně, aby se jí povedlo udělat z Číny největší trh s elektromobily na světě. V některých čínských městech jsou tak žádané, že elektrické vozy se na celkových prodejích podílí už asi z jedné třetiny.

Agentura Bloomberg ale ve svých výpočtech uvádí, že odpoutat se od Číny by pro Evropu i Spojené státy bylo velmi finančně náročné. Čína totiž do velké míry profituje opět z nižších nákladů na pracovní sílu a provádění stavebních prací. Podle expertů vyjde výstavba jedné továrny na výrobu baterií asi na 650 milionů dolarů (14,3 miliard korun), v Německu nebo ve Spojených státech je to ale o zhruba 215 milionů dolarů víc, a tedy 865 milionů dolarů (19 miliard korun).

Vlna protekcionismu se roztáčí

Aby mohla být Evropská unie ve výrobě baterií do elektromobilů soběstačná, bude podle odhadů potřeba do roku 2030 investovat asi 382 miliard euro (9 bilionů korun). Jen investice do zařízení na rafinaci nejspíš vyjdou na 98 miliard dolarů (2 biliony korun). Do celkové sumy agentura Bloomberg započítává náklady na těžbu, výstavbu i následné potřebné vybavení nově vzniklých provozů.

„Evropská unie nyní s čínskými automobilkami v Evropě nemůže dělat vůbec nic. Dodavatelský řetězec baterií je totiž zcela pod kontrolou Číny. Jakákoliv cla by byla velkým problémem i proto, že čínské firmy drží klíčové podíly v mnoha evropských podnicích,“ řekl analytik Pierre-Olivier Essig, který působí ve společnosti AIR Capital.

Pro Evropskou unii v tomto ohledu zároveň nehrají do karet velmi ambiciózní klimatické cíle a složitá byrokracie všech 27 unijních států. Zároveň jsou ve hře možné odvetné čínské sankce, které by tyto snahy mohly taktéž ohrozit. Na čínském území se totiž nachází bohaté naleziště klíčových prvků, bez kterých se výroba neobejde. Nová éra protekcionismu tak může globální obchod citelně narušit a právě elektromobilita v Evropské unii i Spojených státech by na něj mohla doplatit.

„V současné době je čínský elektromobil vstupující do Evropy zatížen desetiprocentním clem. Dodatečné navýšení tohoto cla o 10 procentních bodů by mohlo být ještě přijatelné, případné překonání pětadvacetiprocentní hranice by ale nejspíš vedlo ke krachu jednání mezi oběma stranami,“ uvedl pro Bloomberg Zhao Yongsheng, který je profesorem na jedné z čínských univerzit.

Bloomberg zároveň dodává, že EU by ve svých reakcích měla být obezřetná, pokud chce nadále směřovat ke splnění svého závazku, který se týká konce výroby nových benzinových a naftových automobilů do roku 2035.