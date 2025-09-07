Čínské firmy opanují evropské sklady. Mají na mušce Británii, ale i Polsko

Kvůli změnám v celosvětových dodavatelských řetězcích se o slovo čím dál zřetelněji hlásí čínské firmy z oblasti e-commerce a logistiky. Kvůli napjatým vztahům s USA tak mají stále výraznější zájem o působení v Evropě. Čím dál více čínských podniků se momentálně snaží na evropském trhu uchytit a oslovit místní spotřebitele.
Zákaznice nakupuje v obchodním centru firmy JD.com v Pekingu v Číně, momentálně největšího maloobchodního prodejce v zemi. (28. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Čínští giganti se nyní soustředí hlavně na britský trh. Podle aktuálních dat společnosti CoStar mají firmy obrovský zájem o pronájem skladových prostor, který podle odhadů má za celý rok 2025 překonat rekordní pandemický rok 2021. Například čínská společnost JD.com letos ve Velké Británii obsadila přes 8 hektarů skladových kapacit, píše agentura Bloomberg.

Podnikání v Číně je pro evropské firmy složitější. Mnohé z nich omezí investice

„Evropa je posledním velkým trhem, na němž mohou čínské společnosti poměrně rychle růst,“ říká k aktuálním trendům analytička Claire Williamsová ze společnosti Knight Frank. Dodává, že tyto tendence budou v dalších měsících velmi pravděpodobně pokračovat.

Čínské firmy v Evropě sází na takzvaný nearshoring, tedy na přiblížení výroby a distribuce co možná nejblíže konečnému zákazníkovi. Právě zvýšení zájem o evropské skladové kapacity má tento trend potvrzovat.

Nové čínské platformy

Čínský gigant JD.com potřeboval dodatečné skladové kapacity ve Velké Británii pro spuštění své platformy JoyBoy. Prostřednictvím ní konečným spotřebitelům nabízí levné potraviny, oblečení i další zboží.

Jde ale i o další čínské podniky, které doufají na evropském trhu ve světlé zítřky. Mezi ně se řadí kupříkladu také čínský nábytkářský prodejce Daals, společnost Top Cloud Logistics či firma Super Smart Service.

„Ještě jedna nebo dvě významnější čínské transakce a rok 2025 se z pohledu nákupů skladových prostor ze strany čínských firem ve Velké Británii stane nejúspěšnějším obdobím v historii,“ podotýká analytik Grant Lonsdale ze společnosti CoStar.

Evropa omezí přístup čínských firem k veřejným zakázkám. Peking hrozí odvetou

Ačkoli zájem o sklady ve Velké Británii letos výrazně stoupl, jejich neobsazenost v zemi zůstává stále nejvyšší od roku 2011. Hlavním důvodem je obrovská výstavba nových skladových prostor během koronavirové pandemie, která pokračovala i v dalších letech. Jen loni se ve Spojeném království zprovoznilo dalších zhruba 836 tisíc metrů čtverečních nových skladových kapacit.

Firmy láká i Polsko

Blíže do Evropy se ale postupně přesouvají také čínské výrobní podniky, a to mimo jiné i kvůli clům amerického prezidenta Trumpa. Firmy tak musí co možná nejdříve najít pro své zboží nové trhy a právě Evropa se pro tyto potřeby podle analytiků jeví jako ideální.

Rostoucí zájem o působí čínských firem v Evropě hlásí také společnost CTP, která se řadí k největším developerům průmyslových nemovitostí v Evropě. „Čínské firmy, které chtějí v Evropě prodávat, se tu chtějí i fyzicky usadit,“ podotýká šéf firmy Remon Vos s tím, že čínské podniky v Evropě budou usilovat o výrazný tržní podíl.

Evropa hrozí AliExpressu pokutou. Čínský obchodník se kaje, slibuje nápravu

Kromě Británie mají čínské společnosti zájem i o působí v sousedním Polsku. Mezi čínské firmy, které se snaží v Evropě čím dál zřetelněji uchytit, patří i Shein. Tato společnost již nyní provozuje velký distribuční uzel v polské Vratislavi. Do budoucna by zastoupení Sheinu v Polsku mohlo být ale ještě významnější, uzavírá Bloomberg.

