Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Válka nahrává čínským elektromobilům. Drahý benzin jim otevírá světové trhy

Autor:
  9:00
Dongfeng Box

Dongfeng Box | foto: Dongfeng

Čínský výrobce chytrých telefonů Xiaomi vstupuje na trh s elektromobily. Firma...
Součástí smrště novinek nejprodávanější čínské značky BYD je její první čistě...
Čínská vzpoura. V čínských automobilech není zrovna lehké se vyznat, neboť...
Čínský výrobce chytrých telefonů Xiaomi vstupuje na trh s elektromobily. Firma...
64 fotografií
Čínští výrobci elektromobilů vstupovali do letošního roku s problémem, který se ještě nedávno zdál téměř neřešitelný. Na domácím trhu se hromadily neprodané vozy a poptávka slábla. Válka s Íránem a dražší ropa jim ale otevřely cestu ven. Stále větší část přebytečné produkce míří do zahraničí, kde vysoké ceny benzinu přesvědčují další a další zákazníky k nákupu elektromobilů.

Vývoz elektrických aut z Číny se v prvním pololetí letošního roku meziročně zvýšil o 120 procent, vyplývá z údajů Mezinárodní energetické agentury. Od začátku války se jejich prodej přibližně zdvojnásobil v Brazílii, Austrálii, Jižní Koreji nebo Vietnamu. V Kolumbii je dokonce čtyřnásobný, píše The Wall Street Journal.

Elektromobil už není experiment. Češi čekají, až ho bude mít soused

Podle Mezinárodní energetické agentury budou elektromobily letos představovat 29 procent světového prodeje nových aut. Ještě loni to přitom byla čtvrtina. V samotné Číně už elektrický pohon připadá na více než polovinu nově prodaných aut. Právě tamní automobilky mají z rychlejší elektrifikace dalších zemí největší prospěch. Na rozvíjejících se trzích již kontrolují zhruba 60 procent prodeje elektromobilů.

Číňané ukusují Evropě

Spojené státy zatím domácí výrobce chrání vysokými cly. V Evropě a Británii je ale čínská konkurence vidět stále výrazněji. Pětice značek Geely, SAIC Motor, BYD, Chery a Leapmotor se v červnu podílela na 12,1 procenta registrací nových vozů v EU a Británii. O rok dříve to bylo 7,7 procenta.

Na opačné straně stojí tradiční výrobci. Podíl Volkswagenu, Renaultu i Fordu se snížil. Volkswagen navíc musí bojovat na dvou frontách. Zatímco v Evropě brání domácí trh, v Číně jeho pozice rychle slábne. Ve druhém čtvrtletí tam automobilka dodala o 37 procent méně vozů než před rokem.

Nabíječek je moc, chybějí jim auta. Na jeden stojan připadá deset elektromobilů

Výhodou čínských aut je především cena. Výroba elektromobilu je tam podle odhadů zhruba o 35 procent levnější než v Evropě. Pomáhají nižší náklady na práci i vybudovaný dodavatelský řetězec baterií a dalších součástek. Automobilky jsou navíc ochotné pracovat s minimálními maržemi, pokud jim to pomůže získat další zákazníky.

Japonci ztrácejí

Ještě výrazněji se změna trhu projevuje v jihovýchodní Asii, kde drahá ropa zasahuje ekonomiky závislé na dovozu paliv. Vlády proto elektromobily podporují i kvůli energetické bezpečnosti. Thajsko například snížilo spotřební daň na dovážené elektrické vozy, Kambodža upravila cla a Laos pro zbytek roku zakázal dovoz aut se spalovacím motorem.

Největší škodovka už se vyrábí. Pro elektrický peaq museli upravit továrnu

To je nepříjemná zpráva hlavně pro japonské značky, které region dlouhodobě považovaly za svou baštu. Mezi lety 2023 a 2025 zvýšili čínští výrobci svůj průměrný podíl na prodeji nových aut v šesti významných zemích jihovýchodní Asie ze čtyř na 11 procent. Japonci naopak podle společnosti PwC ztratili více než deset procentních bodů a drží 57 procent trhu.

Vývoj připomíná někdejší nástup čínských solárních panelů, připomíná The Wall Street Journal. Masivní výrobní kapacity, tvrdá domácí cenová válka a následný vývoz přebytků tehdy přinesly levnější zboží spotřebitelům, zároveň ale oslabily místní výrobce.

U automobilů mohou být důsledky ještě o mnoho větší. Rozvíjející se země mají během příštích deseti let vytvořit asi 60 procent světové poptávky po autech. Část jejich obyvatel přitom může jako svůj první vůz koupit rovnou levný čínský elektromobil a spalovací éru úplně přeskočit, uzavírá The Wall Street Journal.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)
titulek

Nový elektrický mercedes vzplál na dvoře autosalonu. Plameny zničily další dvě auta

Hasiči bojovali s plameny, které zachvátily elektrický mercedes v autosalonu v...

Jihočeští hasiči zasahovali v autosalonu v Litvínovicích, kde hořelo nové osobní elektroauto. Po...

Největší škodovka už se vyrábí. Pro elektrický peaq museli upravit továrnu

Škoda Auto zahájila výrobu nového modelu Peaq v Mladé Boleslavi (6. srpna...

VIDEO Škoda Auto zahájila sériovou výrobu plně elektrického sedmimístného vozu Peaq v hlavním závodu v...

Nabíječek je moc, chybějí jim auta. Na jeden stojan připadá deset elektromobilů

ilustrační snímek

VIDEO Česko mohutně dotuje nabíječky a dnes má kapacitu veřejné dobíjecí sítě pro víc než třikrát tolik...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Eurokomisaře štvou služební elektroauta. Do Štrasburku na jeden zátah nedojedou

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová před jednáním koalice...

Eurokomisaři při svých cestách mezi Bruselem a Štrasburkem na plenární zasedání europarlamentu...

V Praze vznikl nový obří dobíjecí hub. Najednou zde může nabíjet až 161 elektromobilů

Ilustrační foto

V Praze se tento týden otevřel největší dobíjecí HUB pro elektromobily v české metropoli. Umožňuje...

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Normální zboží, nenormální ceny. Před novou drogerií v Praze stála fronta už od rána

Během otevírací doby se tvořily velmi dlouhé fronty. (12. srpna 2026)

Dánský diskontní řetězec Normal vstoupil do Česka. První prodejnu otevřel ve středu 12. srpna v pražském OC Flora. Zájem o nový obchod předčil očekávání. Už od osmé hodiny ráno se před obchodním...

Mladým jsou lidé ochotni vysloveně škodit, až mě experiment zaskočil, říká ekonomka

Premium
Julie Chytilová

Vypadá to na šikanu mladých dospělých. Právě jim jsou ostatní lidé nejméně ochotni pomáhat, a naopak dokonce připraveni škodit. I pro behaviorální ekonomku Julii Chytilovou, která zkoumá, podle čeho...

Kvůli kolonám vybudovali miliardový systém lanovek, fungoval jen pár týdnů

Nevyužívané lanovky v hlavním městě Madagaskaru Antananarivu. (1. května 2026)

Jednalo se o jedinečný nápad v subsaharské Africe: použít lanovky, které zvednou tisíce dojíždějících lidí nad každodenní dopravní zácpy v jednom z nejrychleji se rozrůstajících afrických měst. Ale...

Komentářům o pojistném podvodu se můžu jen smát, říká Staněk z Vasky

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Václav Staněk, majitel a zakladatel společnosti...

Před měsícem přišla společnost Vasky při požáru ve zlínském Baťově areálu o jediný centrální sklad a zboží v hodnotě 140 milionů korun. Přesto majitel a zakladatel firmy Václav Staněk tvrdí, že krizi...

Vidina vrácených tisíců. Důchodci zahltili telefonáty banky a penzijní společnosti

Penzijní spoření nepřináší důchodcům státní příspěvek.

Pomoc „uzamčeným“ důchodcům, tak ministerstvo financí prezentovalo novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, která vešla v účinnost 1. srpna. Díky ní se budou vracet státní příspěvky některým...

Válka nahrává čínským elektromobilům. Drahý benzin jim otevírá světové trhy

Dongfeng Box

Čínští výrobci elektromobilů vstupovali do letošního roku s problémem, který se ještě nedávno zdál téměř neřešitelný. Na domácím trhu se hromadily neprodané vozy a poptávka slábla. Válka s Íránem a...

16. srpna 2026

Maďarsko láká turisty na víno. U Balatonu představilo okružní jízdu retro autobusem

Virág Szabóová, která v této oblasti tráví léto už od dětství, přišla s...

Maďarské lázeňské město Balatonfüred vyhledávají jachtaři, turisté a nyní už i milovníci vína. Nová okružní jízda retro autobusem totiž nabízí příležitost ochutnat vína od malých, méně známých...

16. srpna 2026

Nehorázně drahý. Londýn opouštějí tisíce právníků a bankéřů, hlásí headhunteři

Premium
Pohled na Londýnské City

V příštích pěti letech se přibližně 90 000 londýnských kancelářských pracovních míst pravděpodobně přesune do jiných částí Spojeného království, odhalila nejnovější analýza trhu. Snahy premiéra...

16. srpna 2026

Uvařené brambory a melounová kaše. Teplotní rekordy ničí úrodu v Asii

Vysychající přehrada Obong v Gangneungu v provincii Gangwon na severovýchodě...

Rekordní vedra sužují asijské zemědělce. Jihokorejští farmáři vykopávají ze země horkem změklé brambory, zatímco Hongkong zaznamenává nejvyšší teplotu ve své historii. Japonsko se potýká s...

15. srpna 2026

Vyřazení čínské techniky z telekomunikačních sítí vyjde na 35 miliard eur, tvrdí studie

ilustrační snímek

Nová analýza objednaná sedmi evropskými operátory odhaduje náklady na odstranění zařízení Huawei a ZTE z unijních telekomunikačních sítí na 30 až 40 miliard eur. Evropská komise ve své dopadové...

15. srpna 2026

Nedrž slovo, drž peníze. Na Polymarketu se sázelo i na americké požáry

Větrná bouře v Los Angeles pohání požár, který ohrožuje tisíce budov. (10....

Predikční platformy, jako je například Polymarket, nabízejí uživatelům možnost sázet na nejrůznější témata od blokády v Hormuzském průlivu přes nejrůznější výzvy na YouTube až po to, jaké slovo řekne...

15. srpna 2026

Indie se uhlí nechce vzdát. Schvaluje projekty těžby i navzdory útlumu poptávky

Nakladač plní uhlím korbu nákladního auta v povrchovém uhelném dole Topa v...

Indie nadále významně přispívá k celosvětovému nárůstu plánované těžby uhlí. Nárůst počtu návrhů na výstavbu nových dolů, zejména ve státech Urisa a Džárkhand, nastává i navzdory stagnaci celosvětové...

15. srpna 2026

Potraviny za podnákupní ceny i války mezi řetězci. Výhodné pro všechny, míní Prouza

Viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza při rozhovoru s novináři po...

Ceny potravin v Česku snižuje mimo jiné válka mezi obchodními řetězci. Obchody nabízí některé základní potraviny, jako jsou mléko, máslo či vajíčka, za podnákupní cenu, aby přilákaly zákazníky, kteří...

15. srpna 2026  10:41

Kvůli kolonám vybudovali miliardový systém lanovek, fungoval jen pár týdnů

Nevyužívané lanovky v hlavním městě Madagaskaru Antananarivu. (1. května 2026)

Jednalo se o jedinečný nápad v subsaharské Africe: použít lanovky, které zvednou tisíce dojíždějících lidí nad každodenní dopravní zácpy v jednom z nejrychleji se rozrůstajících afrických měst. Ale...

15. srpna 2026  9:01

Zemědělce drtí extrémy počasí a výkyvy cen, říká výkonný ředitel Agrofertu Mráz

Výkonný ředitel koncernu Agrofert Josef Mráz

Agrofert je největší zemědělská skupina v Česku a objevují se názory, že chystaný zákon o předkupním právu na zemědělskou půdu je šitý na míru takovým velkým zemědělcům. Výkonný ředitel Josef Mráz...

15. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Česku ubylo osobních bankrotů, analytici chválí finanční situaci domácností

ilustrační snímek

Za prvních sedm měsíců letošního roku soudy v České republice vyhlásily 8814 osobních bankrotů, proti stejnému období loni je to pokles téměř o osm procent. Soudy rovněž přijaly 8994 návrhů na osobní...

15. srpna 2026  8:15

Praha má první nealkoholický bar. Vymýšlení koktejlů je alchymie, říkají majitelé

Majitelé Sober CaféBaru Tobiáš Pikart (vlevo) a Ondřej Mydliar (vpravo) (13....

Na pražské barové scéně se Tobiáš Pikart s Ondřejem Mydliarem pohybují už dlouho. Něco jim tu ale chybělo – podnik zaměřený pouze na nealkoholické nápoje. Sober CaféBar, který se v jejich hlavách...

15. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×