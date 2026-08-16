Vývoz elektrických aut z Číny se v prvním pololetí letošního roku meziročně zvýšil o 120 procent, vyplývá z údajů Mezinárodní energetické agentury. Od začátku války se jejich prodej přibližně zdvojnásobil v Brazílii, Austrálii, Jižní Koreji nebo Vietnamu. V Kolumbii je dokonce čtyřnásobný, píše The Wall Street Journal.
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Podle Mezinárodní energetické agentury budou elektromobily letos představovat 29 procent světového prodeje nových aut. Ještě loni to přitom byla čtvrtina. V samotné Číně už elektrický pohon připadá na více než polovinu nově prodaných aut. Právě tamní automobilky mají z rychlejší elektrifikace dalších zemí největší prospěch. Na rozvíjejících se trzích již kontrolují zhruba 60 procent prodeje elektromobilů.
Číňané ukusují Evropě
Spojené státy zatím domácí výrobce chrání vysokými cly. V Evropě a Británii je ale čínská konkurence vidět stále výrazněji. Pětice značek Geely, SAIC Motor, BYD, Chery a Leapmotor se v červnu podílela na 12,1 procenta registrací nových vozů v EU a Británii. O rok dříve to bylo 7,7 procenta.
Na opačné straně stojí tradiční výrobci. Podíl Volkswagenu, Renaultu i Fordu se snížil. Volkswagen navíc musí bojovat na dvou frontách. Zatímco v Evropě brání domácí trh, v Číně jeho pozice rychle slábne. Ve druhém čtvrtletí tam automobilka dodala o 37 procent méně vozů než před rokem.
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Výhodou čínských aut je především cena. Výroba elektromobilu je tam podle odhadů zhruba o 35 procent levnější než v Evropě. Pomáhají nižší náklady na práci i vybudovaný dodavatelský řetězec baterií a dalších součástek. Automobilky jsou navíc ochotné pracovat s minimálními maržemi, pokud jim to pomůže získat další zákazníky.
Japonci ztrácejí
Ještě výrazněji se změna trhu projevuje v jihovýchodní Asii, kde drahá ropa zasahuje ekonomiky závislé na dovozu paliv. Vlády proto elektromobily podporují i kvůli energetické bezpečnosti. Thajsko například snížilo spotřební daň na dovážené elektrické vozy, Kambodža upravila cla a Laos pro zbytek roku zakázal dovoz aut se spalovacím motorem.
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To je nepříjemná zpráva hlavně pro japonské značky, které region dlouhodobě považovaly za svou baštu. Mezi lety 2023 a 2025 zvýšili čínští výrobci svůj průměrný podíl na prodeji nových aut v šesti významných zemích jihovýchodní Asie ze čtyř na 11 procent. Japonci naopak podle společnosti PwC ztratili více než deset procentních bodů a drží 57 procent trhu.
Vývoj připomíná někdejší nástup čínských solárních panelů, připomíná The Wall Street Journal. Masivní výrobní kapacity, tvrdá domácí cenová válka a následný vývoz přebytků tehdy přinesly levnější zboží spotřebitelům, zároveň ale oslabily místní výrobce.
U automobilů mohou být důsledky ještě o mnoho větší. Rozvíjející se země mají během příštích deseti let vytvořit asi 60 procent světové poptávky po autech. Část jejich obyvatel přitom může jako svůj první vůz koupit rovnou levný čínský elektromobil a spalovací éru úplně přeskočit, uzavírá The Wall Street Journal.