Vliv Číny v Africe roste. Evropa ale nechce kontinent přenechat jiným

  15:00
V hlavním městě Angoly se před pár dny konal již sedmý summit EU a Africké unie. Ačkoliv Evropská unie zůstává pro země v Africe i nyní nejvýznamnějším obchodním partnerem, neboť asi třetina afrického exportu míří právě do Evropy, o slovo se stále hlasitěji hlásí Čína. Africké státy po těch evropských chtějí, aby jim více pomáhaly.
Člověk v tísni zároveň školí farmáře, jak pěstovat nutričně bohaté plodiny,...

Člověk v tísni zároveň školí farmáře, jak pěstovat nutričně bohaté plodiny, ženy a matky, jak připravovat výživově bohatou stravu. Čtyřem základním školám také pomáhá zprovoznit program školního stravování. | foto: Jan Mrkvička, Člověk v tísni

Přístav Čching-tao. Čínské automobily připravené na export do Afriky.
Addis Abeba. Nové sídlo Afrického centra pro kontrolu a prevenci chorob...
Zasedání pro modernizaci zemědělství Fóra pro spolupráci mezi Čínou a Afrikou,...
Africký expres placený Čínou.
Summitu se zúčastnili zástupci 82 států, ve kterých žijí asi 2 miliardy lidí. Debaty se týkaly zejména bezpečnosti, surovin i evropské iniciativě Global Gateway, kterou je možné vnímat jako protiváhu čínským snahám o vliv na africkém kontinentu, píše Deutsche Welle.

Afrika má evropským státům co nabídnout, a to hlavně v oblasti nerostného bohatství. Nachází se tam naleziště lithia, mědi, kobaltu i dalších kovů, které Evropa potřebuje pro realizaci plánované energetické transformace. Africké státy ale varují, že v obchodních vztazích nechtějí hrát druhé housle.

Evropská unie pošle stovky milionů eur do Afriky. Chce podpořit čistou energii

„Na světě je velké množství států a my spolupracujeme s každým, kdo je k tomu otevřený,“ prohlásil na summitu prezident Angoly João Lourenco.

Vliv Číny v Africe roste

Právě Angole již několik let výrazně spolupracuje s Čínou, která má rovněž zájem o nerostné suroviny, jež se v zemi nachází. „Čína začala výrazně pomáhat Angole už po občanské válce v roce 2002. Její banky poskytly velké množství půjček a čínské firmy pomohly s realizací infrastrukturních projektů,“ potvrzuje německý expert Vandre Spellmeier.

Evropským státům se ale na druhé straně přestává líbit, jak se Čína snaží agresivně vstupovat na nové trhy. Ve stejnou chvíli navíc probíhá na Ukrajině již od roku 2022 ruská válka, americký prezident Trump prosazuje tvrdou protekcionistickou politiku a celá řada zemí po celém světě porušuje pravidla Světové obchodní organizace.

Afrika roste díky Číně, je z ní hráč s ambicemi. Evropa by to měla pochopit, zní

Geopolitická situace je tedy velmi náročná. „Na mezinárodní scéně panuje obrovská nejistota. Tlak nikdy nebyl takový. Pravidla, která ještě nedávno platila, jsou nyní zpochybňována,“ zaznělo na summitu v Angole.

I proto se partnerství evropských a afrických zemí jeví jako důležitější než kdy dřív. To by ale na druhou stranu znamenalo, že evropské země by nejspíš měly těm africkým více finančně vypomáhat. Do úvahy připadá kupříkladu i částečné odpuštění dluhů, které země v Africe vůči těm v Evropě dlouhodobě mají.

Afrika potřebuje pomoc

Státy v Africe totiž musí momentálně řešit i své vlastní problémy. V Súdánu probíhá až brutální válka. Místní se musí vypořádávat s důsledky klimatických změn, se kterými souvisí i nárůsty teplot. Do toho se obyvatelé afrických států musí vypořádávat s obrovskou chudobou.

Příkladem je paní Magdalena, která v Angole se svými čtyřmi dětmi čije ve dřevěné chatrči. Marně hledá zaměstnání, díky kterému by své potomky dokázala uživit. „Nutně potřebuji najít práci,“ říká.

Už nečeká na pokyny z Evropy. Afrika ví, že výhodná partnerství může najít jinde

Evropští státníci si africké problémy uvědomují a mnozí slibují, že jsou připraveni pomoci. „Nechceme přenechat africký kontinent jiným,“ prohlásil nedávno německý kancléř Merz.

Odborníci k tomu říkají, že Evropa by měla pomoci s transformací afrických ekonomik. Pomoci tomu může i evropský projekt Global Gateway, který je vnímán jako protiváha čínských investic. Jeho cílem je financování infrastrukturních projektů, a to kupříkladu železničního koridoru Lobito. Pomocnou ruku je ale potřeba nabídnout i ve vztahu ke zlepšení vzdělávaní. V Africe žijí obrovské počty mladých, které potřebují lepší budoucnost, uzavírá Deutsche Wele.

Vliv Číny v Africe roste. Evropa ale nechce kontinent přenechat jiným

