Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ultimátum a hrozba odvetou. Obchodní jednání EU s Čínou se vyostřují

Autor: ,
  12:55

Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič, hovoří na tiskové konferenci o evropsko-čínských obchodních vztazích 29. června 2026 | foto: Profimedia.cz

Obchodní jednání mezi Čínou a Evropskou unií se vyostřují. Peking varoval Brusel, že pokud omezí přístup na trh pro čínské podniky a výrobky, přijde s odvetou. Důrazné varování přichází krátce před blížící se návštěvou eurokomisaře Maroše Šefčoviče v Pekingu.

Peking a Brusel vedou obchodní jednání od léta. Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič tento týden v rozhovoru se stanicí Euronews varoval, že rozhovory musí do října přinést konkrétní výsledky, jinak bude Peking čelit přísnějším opatřením.

„Pokud bude EU současně vést dialog s Čínou a zároveň zvyšovat tlak, vážně to podkope vzájemnou důvěru, naruší konzultační proces a ovlivní celkovou hospodářskou a obchodní spolupráci mezi Čínou a EU,“ uvedl mluvčí čínského ministerstva obchodu. Čína by pak podle něj rázně zareagovala.

Dva summity, dva jiné světy. Čína vyrostla v rovnocenného soupeře Spojených států

Podle analytika Noaha Barkina ze společnosti Rhodium Group zvažuje EU opatření, která by Čínu vyloučila z unijního trhu. S odvoláním na evropské úředníky řekl, že Německo a Francie dokončují společný dokument. V něm vyzývají Evropskou komisi, aby urychlila vývoj nástroje, jenž podle slov jednoho z úředníků umožní Bruselu odříznout Čínu od evropského trhu do 24 hodin.

Cílem má být snížení evropského rekordního obchodního schodku. Tento deficit je totiž největší na světě – nedávno v tomto ohledu překonal i Spojené státy, uvedla CNBC.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zástup přes celé náměstí. Olomouc se loučila s developerem Morávkem

Na poslední rozloučení s olomouckým byznysmenem a developerem Richardem...

Zástup smutečních hostů zamířil po poledni v Olomouci do katedrály svatého Václava, kde se konalo poslední rozloučení s Richardem Morávkem, významným nejen olomouckým byznysmenem a developerem. Ten v...

Podvedla investory, vydělala miliardy a teď má film. Natočila ho, než šla do vězení

Elizabeth Holmesová zatím do vězení nenastoupila. (27. dubna 2023)

Elizabeth Holmesová, odsouzená zakladatelka zkrachovalého biotechnologického startupu Theranos, si znovu říká o pozornost. V novém dokumentu You Can See Everything nechala filmaře nahlédnout do svého...

Stvořili jsme monstrum. Moskevská firma dotáhla obcházení sankcí k dokonalosti

Premium
Ilan Šor ve stánku agentury RIA Novosti v Moskvě (5. června 2026)

Rusko bezskrupulózně obchází finanční bariéru vybudovanou Západem a úspěšně se tak vyhýbá uvaleným sankcím. Moskevská firma A7 za tímto účelem využívá fiktivní společnosti a kryptoměny k praní peněz...

Umělá inteligence by mohla způsobit smrt miliardy lidí, varuje Gates. Žádá regulace

Bill Gates (8. ledna 2025)

Umělá inteligence (AI) by mohla způsobit smrt miliardy lidí, řekl americké stanici NBC Bill Gates. Spoluzakladatel Microsoftu se proto přimlouvá za právní regulaci této technologie. "Umělá...

Ocelové srdce Ukrajiny se zastavilo. Rusko rozbombardovalo všechny velké hutě

Premium
Ukrajinský metalurgický závod Zaporižstal (28. května 2026)

Produkce oceli na Ukrajině klesla o devadesát procent, největší metalurgické závody utichly. Je to výsledek systematického bombardování ze strany Ruska, které se po přístavech, obchodních centrech,...

Ultimátum a hrozba odvetou. Obchodní jednání EU s Čínou se vyostřují

Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič, hovoří na tiskové konferenci o...

Obchodní jednání mezi Čínou a Evropskou unií se vyostřují. Peking varoval Brusel, že pokud omezí přístup na trh pro čínské podniky a výrobky, přijde s odvetou. Důrazné varování přichází krátce před...

30. září 2026  12:55

PPF kupuje od Kaprainu několik připravovaných projektů v okolí pražské O2 areny

ilustrační snímek

Společnost PPF Real Estate ze skupiny PPF Renáty Kellnerové kupuje od skupiny Kaprain podnikatele Karla Pražáka skupinu firem, které vlastní pozemky a připravované realitní projekty v okolí O2 areny...

30. září 2026  12:47

Musíme si promluvit. Veselá kráva ze sýra se přestala usmívat, zákazníci hádají proč

Premium
Veselá a neveselá kráva

Známá francouzská značka tavených sýrů La vache qui rit, kterou čeští zákazníci znají jako Veselou krávu, šokovala nečekanou změnou obalu. Poprvé za více než sto let existence sýra nahradil...

30. září 2026  10:54

Třímetrový orloj z kostek oživí prodejnu Lego v Praze. V Kladně vznikal 1 980 hodin

Třímetrový model pražského orloje ze stavebnice Lego bude jednou z hlavních...

Třímetrový pražský orloj ze stavebnice Lego, který vznikal v Kladně, se na podzim představí návštěvníkům nové prodejny v ulici Na Příkopě v Praze. Kostičkový model bude jednou z jejích hlavních...

30. září 2026  10:08

Boeing získal zakázku na stíhačku nové generace pro námořnictvo USA za 431 miliard korun

Letouny F-35 páté generace, o které má zájem Česká republika

Americké ministerstvo zahraničí oznámilo, že zakázku na novou generaci stíhaček pro námořnictvo USA získal Boeing, přičemž kontrakt má v úvodní fázi hodnotu 20 miliard dolarů, tj. v přepočtu...

30. září 2026,  aktualizováno  6:03

Kdy naposledy viděl váš kotel technika? Roční servis má svůj důvod

Advertorial
Neodkládejte servis kotle, pravidelná kontrola předchází potížím

Zima se blíží, kotel běží tiše a na displeji nesvítí žádná chybová hláška. Ideální stav, který ale může klamat. U plynových zařízení se totiž řada menších nedostatků hromadí nepozorovaně a projeví se...

30. září 2026

Rychlotratě na půl plynu. Proti plánům do nich půjde výrazně méně peněz

ilustrační snímek

Do přípravy vysokorychlostních tratí (VRT) budou příští rok směřovat zhruba dvě miliardy korun. To je ve srovnání s letoškem navýšení zhruba o půl miliardy korun. „Plynule budeme pokračovat s...

30. září 2026

Unii opět trápí ceny energií a dovoz plynu. Doba je vážná, upozorňuje eurokomisař

Premium
ilustrační snímek

Jednou z priorit EU je zajištění dodávek plynu na zimu a zmírnění dopadů vysokých cen energií na domácnosti a na průmysl. Shoda na řešení však nepanuje. Členské státy nejsou schopny se dohodnout, jak...

30. září 2026

Trump podepsal s lídry AI dohodu o regulaci. Je morálně závazná, tvrdí

Americký prezident Donald Trump v úterý při setkání s nejvýznamnějšími...

Americký prezident Donald Trump oznámil, že podepsal s představiteli firem v oboru umělé inteligence (AI) dohodu o regulaci tohoto sektoru, ujednání označil šéf Bílého domu jako morálně závazné....

29. září 2026  22:14,  aktualizováno  22:56

Rumunsko odměňuje dárce krve vyšším úrokem dluhopisů. Získalo už miliardy

ilustrační snímek

Rumunsko přišlo s neobvyklým způsobem, jak získat peníze do státní pokladny a zároveň přilákat více dárců krve. Lidem, kteří přijdou k odběru, nabízí možnost nakoupit státní dluhopisy s výhodnějším...

29. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Írán ztrácí vliv nad Hormuzem. Vývoz ropy z Perského zálivu znovu roste

Lodě v Hormuzském průlivu poblíž ománského pobřeží (6. září 2026)

Vývoz ropy z Perského zálivu se po předchozích výpadcích znovu zvyšuje. Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty i další producenti během září dostali na světové trhy výrazně více této suroviny, a to...

29. září 2026

Orlen Unipetrol kritizuje daň z marží rafinerií. Ohrozí podle firmy investice

Čerpačka Orlen v Chebu v úterý 7. dubna 2026 - základní natural za 41,90, nafta...

Petrochemická skupina Orlen Unipetrol se ohradila proti plánu ministryně financí Aleny Schillerové na zavedení mimořádné daně ve výši 50 procent z nárůstu hrubé rafinérské marže. Ta by měla jen za...

29. září 2026  15:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde