Ultimátum a hrozba odvetou. Obchodní jednání EU s Čínou se vyostřují

Peking a Brusel vedou obchodní jednání od léta. Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič tento týden v rozhovoru se stanicí Euronews varoval, že rozhovory musí do října přinést konkrétní výsledky, jinak bude Peking čelit přísnějším opatřením.
„Pokud bude EU současně vést dialog s Čínou a zároveň zvyšovat tlak, vážně to podkope vzájemnou důvěru, naruší konzultační proces a ovlivní celkovou hospodářskou a obchodní spolupráci mezi Čínou a EU,“ uvedl mluvčí čínského ministerstva obchodu. Čína by pak podle něj rázně zareagovala.
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Dva summity, dva jiné světy. Čína vyrostla v rovnocenného soupeře Spojených států
Podle analytika Noaha Barkina ze společnosti Rhodium Group zvažuje EU opatření, která by Čínu vyloučila z unijního trhu. S odvoláním na evropské úředníky řekl, že Německo a Francie dokončují společný dokument. V něm vyzývají Evropskou komisi, aby urychlila vývoj nástroje, jenž podle slov jednoho z úředníků umožní Bruselu odříznout Čínu od evropského trhu do 24 hodin.
Cílem má být snížení evropského rekordního obchodního schodku. Tento deficit je totiž největší na světě – nedávno v tomto ohledu překonal i Spojené státy, uvedla CNBC.