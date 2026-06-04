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Čínské emise uhlíku stouply, přibývá ale také nevyužité čisté elektřiny

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  18:00
Navzdory rychlému rozšiřování obnovitelných zdrojů energie, hlásí Čína za první tři měsíce letošního roku nárůst emisí oxidu uhličitého. Ukazuje se totiž, že stále větší objem elektřiny z větru a slunce zůstává nevyužitý. Výroba energie z tepelných elektráren přitom v dubnu rostla už čtvrtý měsíc v řadě.
Kouř z uhelné elektrárny nad čínským městem Pin-čou

Kouř z uhelné elektrárny nad čínským městem Pin-čou | foto: Profimedia.cz

Instalace solárních panelů v okrese Ruicheng v provincii Shanxi ve střední Číně.
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Na aktuální data Centra pro výzkum energie a ovzduší (CREA) upozornila agentura Bloomberg. Emise uhlíku byly podle ní od ledna do března o dvě procenta vyšší než ve stejném období loňského roku. Hlavním důvodem bylo omezování výroby ze solárních a větrných elektráren.

Míra využití fotovoltaik a větrníků v prvním čtvrtletí meziročně klesla, což minulý měsíc potvrdili i čínští energetici. Tento problém se zpravidla připisuje nadbytku výrobních kapacit a přetížení přenosové soustavy.

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Podle hlavního analytika CREA Lauriho Myllyvirty je rostoucí omezování výroby z čistých zdrojů především důsledkem nepružného řízení uhelných elektráren a elektrických sítí, nikoli nedostatku přenosové a distribuční infrastruktury.

Omezování výroby z obnovitelných zdrojů navíc přispívá k inflaci a oslabuje energetickou bezpečnost, protože zvyšuje závislost Číny na dovozu zemního plynu. Situace by se mohla v příštích měsících zhoršit, pokud horké léto sníží výrobu vodních elektráren.

Klimatická stopa klesá

„Neschopnost plně využít nové větrné a solární elektrárny zvýšila zranitelnost Číny vůči případnému uzavření Hormuzského průlivu, protože zvýšila potřebu jiných paliv,“ uvedl Myllyvirta. Podle CREA jsou čínské emise z fosilních paliv a průmyslu již zhruba dva roky stabilní nebo klesají díky postupnému ozelenění energetického systému. I přes růst v prvním čtvrtletí zůstává objem emisí pod maximem dosaženým v březnu 2024.

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Jiní analytici rovněž očekávají pokračující pokles čínské klimatické stopy. Organizace Climate Trace odhaduje, že celkové emise skleníkových plynů v Číně, bez započtení lesnictví a změn ve využití půdy, činily v prvním čtvrtletí roku 2026 přibližně 4,4 miliardy tun ekvivalentu oxidu uhličitého, oproti 4,5 miliardy tun ve stejném období roku 2025.

„A pokud budou instalované kapacity větrných, solárních a akumulačních systémů využívány naplno, dodávky čisté energie ještě výrazně vzrostou,“ uzavřel Myllyvirta podle Bloombergu.

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