Silný vývoz zakrývá problémy. Čínský hospodářský model naráží na limity

Ačkoli se Číně loni oficiálně povedlo splnit cíl tamní komunistické strany v podobě pětiprocentního meziročního hospodářského růstu, experti ekonomické výsledky zpochybňují. Navíc upozorňují, že hospodářský model není dlouhodobě udržitelný. Problematická je pak především slabá domácí poptávka.

Turisté procházejí po Velké čínské zdi na okraji Pekingu. (19. ledna 2026) | foto: AP

Tempo růstu čínské ekonomiky v loňském roce postupně zpomalovalo. Nejslabší byl poslední čtvrtý kvartál, kdy čínský hrubý domácí produkt meziročně stoupl jen o 4,5 procenta, což byl nejslabší výsledek za poslední tři roky. V loňském třetím čtvrtletí čínská ekonomika vzrostla ještě o 4,8 procenta, píše agentura Bloomberg.

Ekonomika loni těžila hlavně ze silného exportu, který kompenzoval slabou domácí poptávku. Čínský statistický úřad oznámil, že přebytek zahraničního obchodu Číny loni navzdory americkým clům vzrostl na rekordních téměř 1,2 bilionu dolarů (zhruba 25 bilionů Kč). Zpomalení exportu do Spojených států kvůli vyšším clům totiž kompenzoval vývoz do jiných zemí.

Není ale jisté, že země může na svůj silný export vsázet dlouhodobě. „Otázkou je, jak dlouho může tento motor růstu opravdu zůstat tím hlavním ekonomickým tahounem,“ uvedl ekonom Lynn Song ze společnosti ING. „Tlak na Čínu se ještě zesílí, pokud začnou cla na čínské zboží zvyšovat i další ekonomiky. To učinilo už Mexiko, Evropská unie tím hrozí,“ dodal.

Domácnosti ani firmy neutrácejí

Peking má před sebou nelehký úkol spočívající v nakopnutí domácí poptávky. Obyvatelstvo je ale celosvětově známé tím, že třeba proti tomu americkému výrazně a dlouhodobě šetří. Komunistická strana se sice v poslední době zaměřuje na podporu domácí poptávky, výsledky tohoto úsilí jsou zatím jen velmi omezené.

Kromě slabé domácí poptávky zemi trápí i nedostatečné investice firem. Problematický je také slabý trh práce a již léta trvající krize na realitním trhu. „Klíčem k oživení důvěry veřejnosti a tím i spotřeby domácností a soukromých investic je stabilizace realitního trhu,“ uvedl jeden z analytiků společnosti BNP Paribas Asset Management.

Čína se tak spoléhá právě hlavně na silný průmysl, jemuž se daří i na globálním trhu. Podle oficiálních statistik se čistý vývoz na čistém hospodářském růstu v roce 2025 podílel zhruba třetinou. Jde o nejvýraznější podíl čistého vývozu na hospodářském růstu země od roku 1997.

Někteří ekonomové data zpochybňují

Někteří ekonomové podle BBC navíc údaje čínského statistického úřadu zpochybňují. „Domníváme se, že růst je slabší, než oficiální údaje naznačují,“ uvedla ekonomka C’-čchun Chuang ze společnosti Capital Economics. Dodala, že podle jejích výpočtů oficiální údaje hospodářský růst čínské úřady nadhodnocují nejméně o 1,5 procentního bodu.

Představitelé čínské komunistické strany chtějí, aby se Čína do roku 2035 stala středně rozvinutou ekonomikou. Aby se tento cíl podařilo splnit, muselo by hospodářství každý rok průměrně růst o 4 procenta. Oficiální data z roku 2025 ale zároveň ukazují, že tempo růstu bylo nejmenší od roku 1976, pokud se nepočítá propad z pandemického roku 2020.

Ekonomika má navíc do dalších let před sebou bezpočet výzev. Tou první je demografická krize. Populace totiž čtvrtý rok v řadě klesá. Počet narozených dětí spadl na historické minimum, a to pod hranici 8 milionů. Další výzvou je navíc už tři roky trvající deflace, a tedy pokles cenové hladiny, uzavírá Bloomberg.

