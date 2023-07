Číňané šetří na všem, jen ne na kondomech. Durex jim postaví novou továrnu

Hospodářské výsledky společnosti Reckitt předčily očekávání. Tržby této firmy se ve druhém letošním čtvrtletí mezikvartálně zvýšily o 4,1 procenta. To bylo o čtyři desetiny procentního bodu víc, než analytici původně očekávali. Velkou měrou k tomuto výsledku přispěly vysoké prodeje prezervativů právě v Číně, jak informovala agentura Reuters.

Postupně zveřejňovaná ekonomická data z Číny poukazují na klesající hospodářskou výkonnost země. Tato asijská ekonomika by v letošním roce měla vzrůst jen zhruba o pět procent, což je při pohledu do minulých čtyřiceti let podprůměrný výsledek. Od roku 1978 do roku 2022 totiž čínská ekonomika v průměru každoročně vzrostla o zhruba devět procent.

Analytici nyní očekávají, že vládnoucí Čínská komunistická strana přistoupí k nejrůznějším fiskálním stimulům, které by měly přispět k růstu tamější ekonomiky. Hospodářské výsledky společnosti Reckitt ale jsou ukázkou toho, že v některých sférách se čínské spotřebitelské preference nezměnily.

Generální ředitel firmy Nicandro Durente pro agenturu Reuters uvedl, že společnost Reckitt, která stojí i za značkou kondomů Durex, se snaží čínské spotřebitele zaujmout nejrůznějšími inovacemi. Nyní dokonce tento podnik pracuje na otevření nového výrobního závodu v čínském Taicangu, kde se mají vyrábět dosud nejtenčí kondomy Durex na světě.

„Výstavba druhé fáze tohoto projektu se brzy rozeběhne. Počítáme s tím, že k otevření tohoto provozu dojde v lednu roku 2026. V našem novém čínském závodě se budou vyrábět dosud nejtenčí kondomy značky Durex v historii a zároveň v těchto prostorách budeme pracovat i na dalších novinkách,“ uvedl Durente pro agenturu Reuters.

CEO společnosti Reckitt pro Reuters zároveň uvedl, že inovační snahy nejsou jediným důvodem, proč se firmě na asijském trhu aktuálně daří. Poukázal totiž na to, že Číňané si stále umí užívat nočního života. K nárůstu prodejů zároveň přispělo, že čínskou ekonomiku už netíží přísné protipandemické restrikce, které několik měsíců v řadě omezovaly běžný život každého Číňana.