Mladí Číňané kříží plány vedení. Místo spotřeby většina z nich šetří a preferuje úspory. Přitom slabá čínská spotřeba se podle analýz řadí mezi hlavní faktory, proč čínský hospodářský růst momentálně nedosahuje na úroveň před vypuknutím koronavirové pandemie, píše BBC.
V roce 2019 vzrostla ekonomika v meziročním srovnání o 6,6 procenta. Loňský čínský hospodářský růst dosáhl na pětiprocentní hranici a ten letošní by podle odhadů měl být zhruba podobný. Komunistická strana by ale byla ráda, aby růst ekonomiky byl mnohem výraznější.
Bez zvýšené spotřeby se to ale jen těžko podaří, zvlášť v době, kdy Spojené státy přišly s agresivní protekcionistickou politikou, která negativně ovlivňuje čínský export do USA. Zejména mladá čínská generace se ale k růstu spotřeby příliš nemá. Mimo jiné i proto, že pokud nějaké zaměstnání mladí Číňané vůbec mají, řada z nich obává, že o něj přijdou.
Problémem i nekončící nemovitostní krize
Čína navíc už několik let bojuje s nekončící nemovitostní krizí. Pro řadu mladých se tím postupně rozplývá sen o vlastním bydlení, zvlášť ve velkých čínských městech. Na venkov, kde je bydlení v porovnání s metropolemi levnější, se ve stejnou chvíli mladí příliš nehrnou.
Mnoho mladých Číňanů proto preferuje takový způsob života, který se tamní komunistické straně nelíbí. Žijí minimalisticky. Je to trend patrný i na sociálních sítích a další ho napodobují. „Chci, aby mí sledující pochopili, jak se mohou vyhnout pasti konzumního života. Díky šetření budou žít klidnější život,“ uvedla pro BBC čtyřiadvacetiletá čínská influencerka Zhang.
Ve svých videích ukazuje, že místo drahé kosmetiky postačí obyčejné mýdlo a přichází i s dalšími nákupními tipy, díky nimž mohou lidé výrazně šetřit. Podobný koncept videí pro své sledující připravují také další.
Čínská spotřeba zaostává za světem
Spotřeba domácností se na čínském hrubém domácím produktu podílí pouze 39 procenty. Přitom ve většině vyspělých ekonomik se tento ukazatel pohybuje okolo 60 procent. Ve chvíli, kdy většinu domácností v USA trápí i kvůli potřebě neustále spotřebovávat obrovské zadlužení, řeší Čína úplně opačný problém.
„Číňané více spoří, než spotřebovávají, což není dobré. Spotřeba musí tvořit podstatnou část ekonomiky. Jinak to z dlouhodobého pohledu není udržitelné,“ tvrdí analytička Helena Lofgrenová.
Podle BBC tomu nepomáhá ani fakt, že současná čínská mladá generace vidí svou budoucnost mnohem pesimističtěji než generace z 90. let. „Změnila jsem práci, která je proti té předchozí mnohem hůře placená. Kdo ví, jak dlouho tam vlastně budu, ale najít si slušně placené místo je nyní velmi těžké,“ řekla mladá Číňanka.
Ve stejnou chvíli navíc země stojí na prahu deflace, tedy na prahu poklesu cenové hladiny. Tento jev by mohl čínské plány v oblasti ekonomického růstu ještě více zkomplikovat. Číňané by kvůli tomu mohli odkládat plánované nákupy a čekat na to, až ceny klesnou ještě výrazněji. Podniky by kvůli tomu musely snižovat náklady, propouštět a tím by došlo i k dalšímu zpomalení celé čínské ekonomiky, uzavírá BBC.