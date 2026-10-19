Výsledek překonal očekávání a zmírnil tlak na představitele hospodářské politiky, aby v zájmu dosažení ročního cíle zavedli razantnější stimulační opatření, poznamenala agentura Reuters.
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Připomněla, že oslovení analytici předpovídali růst hrubého domácího produktu (HDP) v období července až září o 4,4 procent oproti stejnému období loňského roku.
Jde o zlepšení oproti růstu o 4,3 procenta v předchozím období, od dubna do června, což představovalo nejslabší růst čínského hospodářství za více než tři roky, od čtvrtého čtvrtletí 2022, kdy Čína utlumila ekonomiku kvůli pandemii nemoci covid-19.
Vzhledem ke stanovenému cíli v podobě růstu v rozmezí 4,5 až pěti procent přislíbilo čínské vedení zavedení účinných opatření na podporu ekonomiky. Oživení totiž brzdí slabá domácí poptávka a nízké investice, a to navzdory solidním výsledkům ve vývozu zboží.
Úřady nedávno rozšířily podporu pro zájemce o bydlení a představily kroky, které mají zajistit levnější úvěry pro odvětví, jako je infrastruktura či technologie. Zdržely se však zatím rozsáhlých stimulačních balíčků, poznamenal Reuters.
Domácí poptávka v Číně oslabila. Na tom se podepsal dlouhotrvající útlum na realitním trhu, který snížil bohatství domácností a přiměl obyvatele více šetřit. Přesto, díky silnému vývozu, který představuje jeden z mála pozitivních faktorů, je Čína na dobré cestě překonat loňský rekordní obchodní přebytek ve výši 1,2 bilionu dolarů (asi 26 bilionů Kč), napsala agentura AP.
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V minulém měsíci čínský vývoz vzrostl o 36 procent a země od ledna do září již dosáhla přebytku 938 miliard dolarů. Mnozí obchodní partneři Číny se obávají, že jejich domácí průmyslová odvětví a ekonomiky čím dál více ohrožuje příliv levnějšího čínského zboží, dodala AP.