Číně vládne ekodiktatura. Recyklujme jako prasata, glosují místní na sítích

Recyklování se v Číně stává novým náboženstvím, vnucovaným občanům shora, píše britský Guardian. Na začátku června čínský vůdce Si Ťin-pching vyhlásil recyklaci odpadu za jakousi „novou módu“ a nařídil úřadům, aby se k jeho výzvě rázně připojily.

„Přesně tomu se říká autoritativní environmentalismus,“ říká k současnému dění v Číně Čchun-fung Čchen, vedoucí čínských studií na univerzitě v Su-čou. „Není založen na povědomí plynoucí odspoda, od lidí, je to způsob jakéhosi ekodiktátu, velice podivného, ale o to efektivnějšího způsobu vládnutí,“ dodává.

Čínské vedení se snaží, aby se země stala „ekologickou civilizací“, která by ospravedlnila ekonomický vzestup země. „Ale výsledkem je spíše Potěmkinova vesnice,“ říká Čchen.

Například v Šanghaji, kde žije více než 27 milionů obyvatel, úřady počítají, že zvýší podíl recyklace ze současných 20 procent na 35 procent v roce 2020.

Kosti z kuřete jsou mokrý odpad, vepřové suchý

Od 1. července se proto v Šanghaji a dalších pětačtyřiceti městech domovní odpad recykluje přes popelnice se čtyřmi různobarevnými kódy. Ty odpad dělí na suchý, mokrý, recyklovatelný a nebezpečný.

Zatímco kategorie odpadu jsou jasné, pravidla nikoli a mnoho Číňanů s nimi bojuje. Například kosti z kuřete spadají do mokrého odpadu, ale vepřové kosti jsou už odpad suchý. Baterie do mobilních telefonů jsou nebezpečný odpad, zatímco obyčejné baterie patří do suchého.

„Když se každý den ráno vzbudím, moje první myšlenky směřuje k tomu, jak budu dneska recyklovat,“ píše jedna z čínských blogerek ve svém příspěvku. Podle ní nová recyklace přivádí obyvatele Šanghaje k šílenství.



Za nedodržení pravidel recyklace hrozí pokuta

A není rozhodně sama. Sami frustrovaní Číňané si s ohledem na nový systém recyklace vybudovali jedno zajímavé zjednodušení. Pokud odpad může sníst prase, patří to do mokré popelnice. Pokud ne, je to suché. Když prase po pozření zdechne, je odpad jedovatý. Pokud to můžete prodat a z vydělaných peněz koupíte nové prase, je to odpad recyklovatelný.

„Když začnu o odpadu přemýšlet myslí prasete, budu recyklovat správně,“ cituje Guardian příspěvek jednoho z uživatelů Weibo.



Právě na správnost recyklace dohlíží 30 tisíc dobrovolníků. Na příchod novinky se Čína pečlivě připravovala. Už od ledna ve městě operují tisíce recyklačních instruktorů, kteří mají za úkol mezi lidmi šířit osvětu. Plakáty po celém městě ukazují, jaký odpad patří kam, město dokonce zprovoznilo aplikaci, díky níž se mohou obyvatelé v novém systému zorientovat.

Vedle toho však Číňanům hrozí za nedodržování pravidel recyklace sankce. Občané mohou obdržet pokutu 200 jüanů (660 Kč), společnosti mohou za stejný prohřešek zaplatit od 50 tisíc do půl milionu jüanů (od 165 tisíc do 1,6 milionu Kč). Jen za první týden, po zavedení nových pravidel recyklace, úřady rozeslaly občanům i společnostem přes tři tisíce upozorňujících dopisů.