Raději psa než dítě. Čínský průmysl domácích zvířat nebývale vzkvétá

Ve městě Čchang-čchun na severovýchodě země každý den pravidelně vypravují pro pánečky a jejich zvířata speciální tramvaj. Jízda v ní má pro všechny usnadnit vzájemnou interakci, o službu je mezi pejskaři enormní zájem.

V šanghajské čtvrti Minhang zase každé ráno vyráží do ulic psí školka. Společnost AtHomeHub každé ráno organizuje jízdu zvířecího autobusu, který vyzvedává zvířata po celém městě. Psi musí ale nejprve projít „pohovorem“, aby se majitelé zařízení ujistili, že zapadnou. Pánečci a paničky zase své svěřence mohou kontrolovat prostřednictvím živého přenosu.

Typický den v centru zahrnuje hry, svačiny, spánek a „odpolední čaj“, což je v podstatě další svačina, jen ukrytá v hračkách v bludišti. „Chceme poskytnout našim svěřencům skutečnou denní péči, podobnou té pro lidská batolata,“ říká Ciel Čchen, spolumajitel salonu. Cena více než 500 jüanů (1 600 Kč) za jediný den není stejná jako u hlídání dětí. Je to dokonce více, píše agentura Bloomberg.

Více zvířat než batolat

Když Čína před deseti lety opustila politiku jednoho dítěte, výrobci dětského zboží, oblečení i kojenecké výživy začali okamžitě investovat miliardy jüanů do nových značek, výrobků a továren. Už v roce 2016 se injekce do tohoto odvětví zvýšily téměř o třetinu. Jenomže jakákoli naděje na čínský baby boom se ukázala jako mylná. Mladí Číňané dnes zřejmě dávají přednost psům a kočkám před dětmi.

„Domácí zvířata dokážou naplnit emocionální potřeby, které lidé nemají,“ říká Chu Wej-chua, majitel veterinární nemocnice v Šen-čenu. Mladší generace podle něj vnímá zvířata jako rodinu, na rozdíl od tradiční představy, že psi a kočky jsou jen zvířata.

Počet obyvatel Číny klesá již tři roky v řadě. Počet sňatků se v roce 2024 propadl o pětinu a dosáhl nejnižší úrovně za téměř půl století. S menším počtem narozených dětí klesl čínský trh s kojeneckými mléky v letech 2021 až 2024 o 21 procent.

Naopak domácí zvířata jsou mezitím na cestě k tomu, aby ve svém tažení do roku 2030 překonala počet batolat téměř v poměru 2:1, předpovídají data společnosti Goldman Sachs.

Miliony do zvířat

„Společnosti vyrábějící kojeneckou výživu potřebují nějaké východisko,“ komentuje trend analytička společnosti Macquarie Group Linda Huangová. Pro mnoho čínských výrobců kojenecké a dětské výživy je únikovou cestou právě přechod na výrobky pro domácí zvířata.

Skupina Yili, největší čínská mlékárenská společnost a lídr v oblasti výživy pro zvířata, představila před 18 měsíci na trhu vlastní značku krmiva pro domácí zvířata. Společnost China Mengniu Dairy, druhý největší výrobce mléčných výrobků, investovala do veterinárních klinik. A firma Beingmate poté, co za posledních pět let zaznamenala pokles prodeje umělé výživy, založila v roce 2024 dceřinou společnost prodávající krmivo pro domácí zvířata, které dokonce splňuje standardy výživy pro děti.

„Lidé chtějí svým mazlíčkům nabídnout to nejlepší ze všeho a doufají, že budou zdravější a budou žít déle,“ říká Eva Sü, spolumajitelka obchodu s krmivy pro domácí mazlíčky v Šanghaji. Přestože se otevřel teprve letos v únoru, roste tak rychle, že do konce roku chce mít stovku prodejen.

Miliony Číňanů si během pandemie pořídily domácí zvířata a vznikl průmysl, který si je hýčká. V zemi působí zhruba 4,7 milionu společností zabývajících se chovem domácích mazlíčků, to je za poslední rok téměř o polovinu více.

Počet stanic denní péče se zdvojnásobil na více než 32 000. Obchodů s krmivy pro domácí zvířata je v Číně nyní 38 000, to je nárůst o dvě třetiny. Počet veterinárních klinik vzrostl o 60 procent na 731 000. „Lidé, kteří přicházejí do mé ordinace, nikdy neváhají utrácet peníze za své domácí mazlíčky,“ říká Ťin Ž’-šan, zvířecí akupunkturista z Šanghaje.

Jediné, co je pravda, je hmotnost

Potenciální brzdou růstu tohoto odvětví je však nedostatečná regulace těchto produktů v Číně, píše Bloomberg. Tamní výrobci čelí jen minimálním postihům za prodej nekvalitního, falešného nebo dokonce toxického zboží. Státní televize loni odvysílala reportáž ze severočínského města Sing-tchaj, ve kterém se vyrábí většina krmiva pro domácí zvířata. V pořadu zazněla obvinění, že výrobci používají nekvalitní obiloviny a maso, které jsou pro zvířata nebezpečné. „Jediné, co je na obalu napsáno pravdivě, je hmotnost,“ zaznělo v reportáži z úst jednoho z majitelů továrny.

V srpnu provedlo sdružení šanghajských spotřebitelů analýzu desítek značek krmiv pro domácí zvířata. Zjistilo, že obsah bílkovin v pěti z nich byl o více než čtvrtinu nižší, než stálo na obalu. Několik balení dokonce obsahovalo nadměrné množství bakterií, přičemž jedna z nich obsahovala 280krát vyšší množství, než se považuje za bezpečné pro domácí zvířata.

„Měli bychom zavést nějakou regulaci,“ přitakává Li Fengting, který dohlíží na čínské aktivity hongkongské společnosti H&H Group. Ta se nyní v důsledku oslabení svého podnikání v oblasti průmyslových krmiv přesouvá do sektoru krmiv pro domácí zvířata. „Důvěra majitelů domácích zvířat je křehká, a pokud se zhroutí, poškodí to celé odvětví,“ říká.

Vše pro psa

Další obavou je vyhlídka na přísnější státní kontrolu vlastnictví domácích zvířat. Některá města a obce začaly vyžadovat licence a povinná očkování. Existují obavy, že pokud by se taková pravidla rozšířila celostátně, méně lidí by se rozhodlo mazlíčky pořizovat. „Přísnější předpisy by mohly zvýšit skryté náklady na vlastnictví domácího zvířete,“ říká Cecilia Ju, která žije v Pekingu se svými šesti kočkami.

Tyto úvahy však zatím mají na rostoucí ekonomiku domácích zvířat jen malý vliv. Existuje více než 6 000 pohřebních ústavů pro domácí zvířata, které si účtují až 1 500 dolarů (34 tisíc Kč) za balzamování, zpívající mnichy, kremaci či dokonce věštce, kteří údajně komunikují s duchy mrtvých zvířat. Cestovní agentura pro zvířata v Šanghaji organizuje výlety pro zvířata a jejich pánečky, v jednom případě pronajímá dokonce letenky na devítidenní návštěvu Thajska, uzavírá Bloomberg.