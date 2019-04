Kreditka místo půjčky. Číňané na ně nedosáhnou, tak „ždímají“ karty

Dvanáct z osmnácti vybraných středních a malých bank zaznamenalo loni nárůst počtu kreditních karet o více než 20 %, informuje agentura Reuters. Největší skok zažila Kuej-jangská banka (v anglickém přepisu Bank of Guiyang), která v současnosti eviduje o 63 % karet víc, než loni. Celkem v Číně vzrostl počet kreditních karet o cca 98 milionů kusů.



V Číně navíc začaly vznikat i semináře, na kterých se lidé dozvědí, jak z kreditní karty „vyždímat“ co nejvíce. „Když už nemáte, co dát do zástavy, a banky vám nechtějí půjčit peníze, jsou kreditní karty váš záchranný člun,“ zaznělo na jednom z nich. Vstupenky se na podobná setkání dají sehnat za v přepočtu asi 680 korun.

Triky s kreditními kartami se navíc podle Reuters už netýkají jen fyzických osob. Začínají se k nim uchylovat i některé malé firmy. Růst čínské ekonomiky totiž zpomaluje, a čím dál tím víc lidí a friem tak nemá na splácení svých dluhů. Ty dříve pokrývali právě díky hospodářskému růstu.

Čínské banky nově začínají předvádět také speciální typy kreditních karet, například s navýšenými limity. Kvůli podpoře tohoto druhu zadlužení se však také zvýšilo množství lidí, kteří dluhy z kreditních karet nezvládají splácet.

Zadlužování je přitom v Číně velký problém, obzvlášť mezi mladými lidmi. „Je to Pandořina skřínka,“ řekl Financial Times loni Lu Wej-tching ze společnosti Cuimi Technology. Ta se zabývá vymáháním dluhů od fyzických osob. „Množství spotřebitelských úvěrů roste příliš rychle,“ dodal Lu.



Kromě bank tak na této praxi vydělávají právě vymahači. K těm se sice banky uchylují až jako k poslední variantě, i přesto však jejich byznys rychle roste. „(Banka) vám ráda pomůže prodat dům nebo si půjčit online. V nejzazším případě vás představí lichvářům,“ řekl jeden ze zdrojů Reuters. Když ani tehdy dlužník nezaplatí, nezbývá bance nic jiného, než vymáhání. Některé ho provozují samy, stále více si jich však najímá externí firmy.



Jako příklad rostoucího vymahačského byznysu pokládají Reuters firmu Hunan Hao Xing Asset Management Co. Vznikla loni a soustředí se pouze na vymáhání dluhů z kreditních karet. V současnosti již zaměstnává přes 100 lidí ve čtyřech městech. Každý z nich si za měsíc může vydělat kolem 50 tisíc yuanů, což je asi 170 tisíc korun. Průměrný plat v Pekingu je přitom podle Reuters šestkrát nižší.