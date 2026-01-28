Deflace je vlastně takovým opakem inflace. Jednoduše řečeno jde o meziroční pokles cen v ekonomice. Spotřebitelé z něj na první pohled mohou mít i radost, firmám ale kvůli nižším cenám klesají tržby, což následně brzdí růst mezd i nábor nové pracovní síly. V krajním případě musí podniky pod tlakem vysokých nákladů i propouštět, píše web The Wall Street Journal.
Oficiální data ukazují, že čínská ekonomika loni hlavně díky silnému exportu v meziročním srovnání vzrostla o 5 procent. Velmoc se posouvá technologicky, investice firem do robotizace, automatice a AI jsou i pod tlakem populační krize obrovské, což přispívá k růstu produktivity. Čínské podniky ale musí čím dál zřetelněji řešit již zmíněné riziko deflace.
|
Kanada odmítá volný obchod s Čínou, proti Trumpovi se ale ohrazuje
Varovné signály vysílají i klesající zisky společností napříč odvětvími. Propad tržeb je patrný u ocelářství, robotiky, potravinářství, výroby kosmetiky či elektromobility. Ziskové marže veřejně obchodovaných firem jsou nejnižší od roku 2009. Investice podniků do dlouhodobého majetku, a tedy kupříkladu do nových továren, letos poprvé v historii v meziročním srovnání klesly.
Start domácí poptávky jako cíl
Komunistická strana si riziko deflace dobře uvědomuje. Peking již několik měsíců tvrdí, že oživení domácí poptávky se řadí mezi hlavní priority. Mimo jiné kvůli politice Spojených států amerických. Čínským firmám se totiž v posledních měsících výrazně omezily možnosti pro export právě do USA. I přesto byl ale obchodní přebytek v loňském roce rekordní a dosáhl na 1,2 bilionu dolarů.
Čím dál více zemím se ale příliv levného čínského zboží nelíbí. Jde totiž o ohrožení pro domácí průmyslové firmy, které se musí s konkurencí vypořádávat. I proto se výraznější podpora domácích spotřebitelů pro nastartování utrácení v tomto ohledu jeví jako smysluplná. Ekonomové ale tvrdí, že Čína minimálně zatím stále více podporuje technologický rozvoj. „Staré návyky se Číně těžko opouštějí,“ uvedl ekonom Robin Sing.
Čínské penze jsou paradoxně velmi nízké
Nízká spotřeba čínských domácností má podle odborníků řadu příčin. Tou první je poměrně slabá čínská sociální politika. Potvrzují to data ohledně penzí, které jsou v Číně ve srovnání se západními státy nízké. Obyvatelé počítají s tím, že se na důchod musí připravit sami, a proto také ve svých pracovně aktivních letech výrazně spoří.
Průměrná čínská domácnost momentálně odkládá asi třetinu příjmů. Třeba ve Spojených státech je to pro srovnání dokonce méně než 5 procent. I proto celková spotřeba domácností tvořila v roce 2040 jen 40 procent hrubého domácího produktu.
|
Silný vývoz zakrývá problémy. Čínský hospodářský model naráží na limity
„Vařím si doma a šetřím, kde se dá. Pomáhám svým rodičům se splácením jejich dluhu,“ říká dvacetiletá prodavačka Sung Tchien-jing z Pekingu. Každý měsíc přijde asi na 1 tisíc dolarů (asi 22 tisíc korun). Celkem 400 dolarů se jí každý měsíc podaří uspořit, uvedla pro The Wall Street Journal.
Spotřebu oslabuje i krize na nemovitostním trhu
Spotřebu domácností v praxi brzdí i tamní nemovitostní trh, respektive krize, se kterou již roky země bojuje. Data ukazují, že v některých částech cena nemovitostí od roku 2021 klesla až o 40 procent. „Přijde mi, že moje jmění se za posledních 5 let snížilo o pětinu,“ tvrdí Zou Č’-min, který se živí jako obchodník se šperky.
Mnozí výrobci elektromobilů bojují o přežití. Na trhu se mezi nimi rozpoutala cenová válka. Ceny nových elektromobilů totiž klesají už třetí rok v řadě. Podobný scénář ale hrozí i v robotice nebo papírenském průmyslu. Lépe na tom nejsou ani kurýři, kteří zákazníky lákají na masivní slevy i objednávky úplně zdarma.
|
Spotřeba čínských domácností vázne. I kvůli mladým, kteří místo nákupů šetří
I proto podniky nemají momentálně příliš na výběr. Nábor nové pracovní síly se zastavil či alespoň výrazně omezil. Další firmy propouštějí nebo to alespoň plánují. Růst mezd se v podstatě zastavil. To vše je ukázkou toho, jak dokáže být deflace, respektive její riziko, velmi nebezpečná, uzavírá The Wall Street Journal.