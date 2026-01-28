Čínou obchází strašák deflace. Domácnosti neutrácejí, firmy musí zlevňovat

Autor:
  18:00
Čínští spotřebitelé málo utrácejí, firmy naopak dlouhodobě vyrábějí až příliš. Podnikům i proto často nezbývá nic jiného než snižovat ceny, jinak by jim vyrobené zboží dál zůstávalo na skladech. Ekonomové dlouhodobě varují, že deflace je pro ekonomiky velmi nebezpečná.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Deflace je vlastně takovým opakem inflace. Jednoduše řečeno jde o meziroční pokles cen v ekonomice. Spotřebitelé z něj na první pohled mohou mít i radost, firmám ale kvůli nižším cenám klesají tržby, což následně brzdí růst mezd i nábor nové pracovní síly. V krajním případě musí podniky pod tlakem vysokých nákladů i propouštět, píše web The Wall Street Journal.

Oficiální data ukazují, že čínská ekonomika loni hlavně díky silnému exportu v meziročním srovnání vzrostla o 5 procent. Velmoc se posouvá technologicky, investice firem do robotizace, automatice a AI jsou i pod tlakem populační krize obrovské, což přispívá k růstu produktivity. Čínské podniky ale musí čím dál zřetelněji řešit již zmíněné riziko deflace.

Kanada odmítá volný obchod s Čínou, proti Trumpovi se ale ohrazuje

Varovné signály vysílají i klesající zisky společností napříč odvětvími. Propad tržeb je patrný u ocelářství, robotiky, potravinářství, výroby kosmetiky či elektromobility. Ziskové marže veřejně obchodovaných firem jsou nejnižší od roku 2009. Investice podniků do dlouhodobého majetku, a tedy kupříkladu do nových továren, letos poprvé v historii v meziročním srovnání klesly.

Start domácí poptávky jako cíl

Komunistická strana si riziko deflace dobře uvědomuje. Peking již několik měsíců tvrdí, že oživení domácí poptávky se řadí mezi hlavní priority. Mimo jiné kvůli politice Spojených států amerických. Čínským firmám se totiž v posledních měsících výrazně omezily možnosti pro export právě do USA. I přesto byl ale obchodní přebytek v loňském roce rekordní a dosáhl na 1,2 bilionu dolarů.

Čím dál více zemím se ale příliv levného čínského zboží nelíbí. Jde totiž o ohrožení pro domácí průmyslové firmy, které se musí s konkurencí vypořádávat. I proto se výraznější podpora domácích spotřebitelů pro nastartování utrácení v tomto ohledu jeví jako smysluplná. Ekonomové ale tvrdí, že Čína minimálně zatím stále více podporuje technologický rozvoj. „Staré návyky se Číně těžko opouštějí,“ uvedl ekonom Robin Sing.

Čínské penze jsou paradoxně velmi nízké

Nízká spotřeba čínských domácností má podle odborníků řadu příčin. Tou první je poměrně slabá čínská sociální politika. Potvrzují to data ohledně penzí, které jsou v Číně ve srovnání se západními státy nízké. Obyvatelé počítají s tím, že se na důchod musí připravit sami, a proto také ve svých pracovně aktivních letech výrazně spoří.

Průměrná čínská domácnost momentálně odkládá asi třetinu příjmů. Třeba ve Spojených státech je to pro srovnání dokonce méně než 5 procent. I proto celková spotřeba domácností tvořila v roce 2040 jen 40 procent hrubého domácího produktu.

Silný vývoz zakrývá problémy. Čínský hospodářský model naráží na limity

„Vařím si doma a šetřím, kde se dá. Pomáhám svým rodičům se splácením jejich dluhu,“ říká dvacetiletá prodavačka Sung Tchien-jing z Pekingu. Každý měsíc přijde asi na 1 tisíc dolarů (asi 22 tisíc korun). Celkem 400 dolarů se jí každý měsíc podaří uspořit, uvedla pro The Wall Street Journal.

Spotřebu oslabuje i krize na nemovitostním trhu

Spotřebu domácností v praxi brzdí i tamní nemovitostní trh, respektive krize, se kterou již roky země bojuje. Data ukazují, že v některých částech cena nemovitostí od roku 2021 klesla až o 40 procent. „Přijde mi, že moje jmění se za posledních 5 let snížilo o pětinu,“ tvrdí Zou Č’-min, který se živí jako obchodník se šperky.

Mnozí výrobci elektromobilů bojují o přežití. Na trhu se mezi nimi rozpoutala cenová válka. Ceny nových elektromobilů totiž klesají už třetí rok v řadě. Podobný scénář ale hrozí i v robotice nebo papírenském průmyslu. Lépe na tom nejsou ani kurýři, kteří zákazníky lákají na masivní slevy i objednávky úplně zdarma.

Spotřeba čínských domácností vázne. I kvůli mladým, kteří místo nákupů šetří

I proto podniky nemají momentálně příliš na výběr. Nábor nové pracovní síly se zastavil či alespoň výrazně omezil. Další firmy propouštějí nebo to alespoň plánují. Růst mezd se v podstatě zastavil. To vše je ukázkou toho, jak dokáže být deflace, respektive její riziko, velmi nebezpečná, uzavírá The Wall Street Journal.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Bojkot samoobslužných pokladen budí vášně. Nabízíme volbu, hájí se prodejci

ilustrační snímek

Sociální sítě v posledních týdnech zaplavila vlna kritiky směřovaná vůči samoobslužným pokladnám v maloobchodních prodejnách. Spor se rozhořel mezi jejich příznivci a odpůrci. Zatímco jedna skupina...

Jedna modrá taška, milion různých využití. IKEA mění podobu nejprodávanějšího výrobku

Pravá IKEA taška stojí necelé euro.

Nábytkářský gigant IKEA chystá změnu u jednoho ze svých nejikoničtějších produktů. Klasická modrá taška FRAKTA má být v dubnu stažena z prodeje. Není to však její konec. Firma už připravuje novou,...

Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá

Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...

Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by...

McDonald’s chystá změny menu. Nabídne rekordní burger i levnější alternativy

Nová pobočka řetězce restaurací rychlého občerstvení McDonald’s v Revoluční...

Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s se po slabším období snaží znovu přilákat zákazníky a chystá největší změny menu za poslední roky. Postupně zavádí nové položky, levnější kombinace jídel a...

Strnad, nejbohatší zbrojař světa. Vstup CSG na burzu zdvojnásobil jeho jmění

Michal Strnad udeřením do gongu zahájil obchodování akcií své firmy, Amsterdam,...

Hodnota jmění českého podnikatele Michala Strnada se díky dnešnímu vstupu jeho zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) na burzu zhruba zdvojnásobila na 37 miliard dolarů (přes 760 miliard...

Čínou obchází strašák deflace. Domácnosti neutrácejí, firmy musí zlevňovat

V továrnách i na polích. Příležitostnou pracovní sílu potřebuje čínská...

Čínští spotřebitelé málo utrácejí, firmy naopak dlouhodobě vyrábějí až příliš. Podnikům i proto často nezbývá nic jiného než snižovat ceny, jinak by jim vyrobené zboží dál zůstávalo na skladech....

28. ledna 2026

Schodek je moc vysoký. Je v rozporu se zákonem, tvrdí Rozpočtová rada

Předseda NRR Mojmír Hampl (vlevo) a člen NRR Jan Pavel na tiskové konferenci...

Národní rozpočtová rada (NRR) považuje za nezpochybnitelné, že návrh státního rozpočtu na letošní rok je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Považuje to za bezprecedentní situaci.

28. ledna 2026  15:08

Amazon pokračuje v propouštění. Firma zruší 16 000 pracovních míst

ilustrační snímek

Americký internetový prodejce Amazon celosvětově propustí 16 000 lidí. Nabíral zaměstnance v čase pandemie covidu-19, nyní už jich ale tolik nepotřebuje i kvůli přechodu na umělou inteligenci. Firma,...

28. ledna 2026  14:20

Hotovost ustupuje. Obchody bez karet přicházejí na horách o tržby, potvrdil průzkum

ilustrační snímek

Zimní sporty lákají polovinu Čechů a většina z nich zůstává i letos v tuzemsku. Podle průzkumu společnosti Visa nejrozšířenější zimní aktivitou je v Česku bruslení na ledě, následuje sjezdové...

28. ledna 2026  10:58

Co bude dnes k večeři. Asistentka Rohlíku vybere zboží i sestaví jídelníček

Online prodejce Rohlík stále inovuje své služby. Nyní s nákupy pomáhá umělá...

Online supermarket Rohlík spustil nového AI asistenta jménem MAIA. Zákazníkům má výrazně zjednodušit nákup potravin. Funguje přímo v aplikaci a na webu, komunikuje formou chatu a zvládá vše od výběru...

28. ledna 2026  9:42

Rusko trápí nedostatek peněz v rozpočtu. Zvažuje, že lidem povolí online kasina

ilustrační snímek

Rusko by mohlo zrušit zákaz internetových kasin a uvalit 30procentní daň na jejich příjmy ve snaze získat až 100 miliard rublů (zhruba 26 miliard Kč) do státního rozpočtu. Informoval o tom podle...

28. ledna 2026  6:50

Osobních bankrotů přibylo, může za to i lepší dluhové poradenství

ilustrační snímek

Soudy loni v Česku vyhlásily o dvanáct procent osobních bankrotů více než v roce 2024, celkem 15 445. Jejich počet se tak dostal na úroveň roku 2021. Nejvíce osobních bankrotů připadá na...

28. ledna 2026

Končí silná vlna předprodejů letních zájezdů, vede Turecko či Albánie

Premium
ilustrační snímek

Prodeje rodinných dovolených nakupovaných s předstihem opanují Turecko a Egypt, významně rostou ale i méně okoukané balkánské země, jako jsou Albánie nebo Černá Hora. Na základě prodejů...

28. ledna 2026

Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá

Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...

Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by...

27. ledna 2026  22:18

Trumpův grónský apetit zneklidňuje turisty. S cestou váhají, ostrov chce klid

Hlavní město Grónska Nuuk

Grónsko se v posledních letech těší rostoucímu zájmu turistů, což přineslo nové investice včetně otevření nového letiště v hlavním městě Nuuk. S hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa o...

27. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Špatné Vánoce a dluh 122 milionů. Česká firma stojící za hračkami Hamleys bankrotuje

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Inexad, provozovatel hračkářství a zábavního domu Playground a dříve Hamleys na ulici Na Příkopě, na sebe podal insolvenční návrh. Svým věřitelům dluží 122 milionů korun, které sám nemá čím splácet....

27. ledna 2026  19:14

Vyspělé země mají rekordní dluhy. Globální stabilita je v ohrožení, varují experti

Desítky až stovky tisíc lidí po celé Francii vyšly do ulic protestovat proti...

Obrovská zadlužení byla dříve typická hlavně pro chudé a málo rozvinuté ekonomiky. Situace se ale změnila. Extrémní dluhy čím dál více trápí i země, u nichž by to ještě před několika desítkami let...

27. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.