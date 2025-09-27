Čína zvládá výpadek exportu do USA lépe, než se čekalo. Boduje v Indii i Africe

Čínský export do světa je navzdory americkým clům stále silný. Zemi se daří vyvážet zboží do Indie, Afriky či jihovýchodní Asie, proto i čínský obchodní přebytek momentálně dosahuje na rekordních 1,2 bilionu dolarů. Pro mnohé země jde ale o alarmující zjištění, neboť velmi levný čínský import ohrožuje jejich domácí průmysl.
Čínský prezident Si Ťin-pching oficiálně oznamuje uvedení čínského navigačního...

Čínský prezident Si Ťin-pching oficiálně oznamuje uvedení čínského navigačního družicového systému BeiDou do provozu na slavnostním ceremoniálu dokončení družice BDS-3. (31. července 2020) | foto: Profimedia.cz

Premiér Indie Naréndra Módí a prezident Číny Si Ťin-pching na summitu v čínském...
Indický premiér Naréndra Módí a čínský prezident Si Ťin-pching se setkali na...
Čínský prezident Si Ťin-pching na návštěvě Brazílie (13. května 2025)
Brazílie vítá čínského prezidenta Si Ťin-pchinga (13. května 2025)
Kvůli rizikům se většina států světa k podobným obchodním bariérám jako Spojené státy zatím nemá. Výjimkou je pouze Mexiko, které po vzoru USA uvalilo na čínské automobily, autodíly a ocel obchodní bariéry ve výši až 50 procent, píše agentura Bloomberg.

Důsledky takového rozhodnutí pro průmysl ve státech, které s čínskými podniky obchodují, mohou být zvlášť ze střednědobého a dlouhodobého hlediska velmi vážné. Třeba indické úřady i proto již momentálně prošetřují desítky žádostí od domácích firem kvůli podezření na dovoz z Číny za dumpingové ceny.

Čínská ekonomika vzrostla ve druhém čtvrtletí o 5,2 procenta. Pomohl jí vývoz

Situaci na trhu začali monitorovat také politici v Indonésii. Ty znepokojila propagační videa čínských výrobců slibující import velmi levných kalhot a triček na tamní trh. Některé kousky by měly být k mání za pouhých 80 centů, což v přepočtu není ani 20 korun.

Do konfliktu s Čínou se státy příliš nemají

Státy nechtějí eskalovat spory s Čínou, která je pro mnoho z nich vůbec tím nejvýznamnějším obchodním partnerem. Navíc v době, kdy jejich ekonomiku stále narušuje politika amerického prezidenta Donalda Trumpa.

„Některé země se nechtějí podílet na rozkladu globálního obchodního systému. Může jít ale také o záměrnou strategii pro vyjednávání s USA. Cla na čínský import totiž mohou nabídnout Trumpovi jako ústupek během náročných vyjednávání,“ říká k možnostem analytik Christopher Beddor.

Neskloníme se před barbarem, hlásá Čína. USA zvýšily cla na celkem 145 procent

Mnohé země ale čínské firmy cíleně lákají. Příkladem je Brazílie, která nabídla čínskému výrobci elektromobilů BYD výrazné daňové úlevy pro výrobu. Proti clům na čínská auta se staví také jihoafričtí politici, kteří se místo podpory Trumpovy politiky rovněž snaží do své země lákat čínské investory.

Čína hrozí také odvetami

Čínský prezident Si Ťin-pching vyzývá ostatní země po celém světě, aby se proti aktuálním ochranářským tendencím postavily. Zástupci čínského ministerstva obchodu zároveň varují Mexiko, aby si svou politiku rozmyslelo. Jinak podle nich přijde brzká odveta.

Nezahálejí však ani Spojené státy. Trump totiž tlačí na státy NATO, aby následovaly USA a kvůli podpoře Ruska uvalily na čínské firmy až 100procentní cla. K tomu se Evropské země ale zatím nerozhodly.

Velká trojka proti Trumpovi. Uražená Indie ladí noty s Rusy a Číňany

Číně ukazuje, že její ekonomika není závislá na amerických spotřebitelích. To jí může mimo jiné pomoci i při jednání s Trumpem při nadcházejícím jednání. Zatím mezi těmito dvěma velmocemi totiž platí 90denní celní příměří.

Zvlášť již zmíněná auta se Číně daří vyvážet. Jen letos se čínským výrobcům povedlo exportovat do světa elektromobily za více než 19 miliard dolarů, a to hlavně na evropský trh. „Čínské firmy jsou stále až nebezpečně konkurenceschopné,“ komentuje aktuální trendy analytik Arthur Kroeber.

„Mladí budou šťastní.“ USA a Čína se dohodly na pokračování TikToku, naznačil Trump

Kromě elektromobilů jsou to také telefony, čipy a další elektronika. Zemi se podařilo najít nové trhy, na kterých získává zásadní podíl. Podle analytiků budou tyto trendy pravděpodobně pokračovat. „Čína zatím zvládá výpadek exportu do USA lépe, než se čekalo,“ uzavírá pro Bloomberg ekonom JPMorgan Sajjid Chinoy.

