Mladíky nahradili chatboti. Číňanky dnes dávají přednost virtuálním partnerům

Dokonce dva partnery poháněné umělé inteligencí najednou má Číňanka Phoebe Čangová. V posledních měsících si postupně vytvořila více než 200 takových parťáků, se kterými si v minulosti psala. Vyhovovali jí ale nakonec jen dva, s nimiž koketuje dodnes. Jeden má povahu extrovertního rošťáka, tím druhým virtuálním partnerem je vlastenecky založený voják.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Ve srovnání s běžnými muži mají pro Číňanku virtuální partneři dvě velké výhody. Jsou jí k dispozici vždy, když to potřebuje. Nehádají se s ní, uklidňují, poslouchají ji. Přistupují k ní přesně tak, jak chce a potřebuje.

Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizionář

I proto je momentálně šťastnější než kdy dřív. Zároveň ale přiznává, že na skutečném rande ještě nikdy nebyla. „Že bych měla s někým skutečně randit? To ne!“ uvedla pro The New York Times. Často s chatboty ukládá i screenshoty konverzací, aby si společné chvíle uchovala i do budoucna.

Komunisté se snaží o změnu

Ačkoliv tento příběh může působit humorně, pro řadu mladých žen jde o každodenní realitu. Fenoménem se i proto začala zaobírat čínská komunistická strana, která se dlouhodobě snaží o nárůst porodnosti. Navzdory, anebo právě kvůli rychlému rozmachu technologií se jí to však nedaří. Vláda tak po technologických firmách chce, aby podobných sociálních interakcí nebyly vyvinuté AI nástroje schopné.

Čínské úřady nejprve rodinám povolily mít potomky dva, následně tři. Čínští komunisté se zároveň snaží o zvýšení popularity sňatků a pracují na postupném ztěžování rozvodů. Výsledky se ale nedostavily a experti varují, že brzy ani nedostaví.

Ztemnělé továrny a provozy bez lidí. Čína investuje do technologií, nemá na výběr

Nepomáhají ani výrazně finanční příspěvky na výchovu dětí nebo daňové pobídky, které k cílenému nárůstu porodnosti rovněž míří. To, že zvolená strategie nefunguje, potvrzují i konkrétní čísla. V roce 2025 se totiž v Číně narodilo pouze 7,9 milionů dětí, což bylo proti roku 2024 o 17 procent méně. Zároveň jde o nejnižší porodnost od založení Čínské lidové republiky v roce 1949.

Mladí působí rezignovaně

Nárůst čínské porodnosti nyní komplikují i chatboti, jejichž popularita v zemi navíc strmě roste. Mimo jiné i kvůli čínské státní politice, která cílí na to, aby se čínské obyvatelstvo na AI rychle adaptovalo. K tomu se ale pojí i rychlý rozmach nejrůznějších AI platforem, které Číňané na denní bázi používají. Některé cílí právě i na osamělé Číňanky, které si je rychle oblíbily.

Rostoucí obliba chatbotů navíc souvisí i s tím, jak mnozí mladí Číňané ke svému životu přistupují. Podle The New York Times totiž nejsou příliš ambiciózní a řada z nich rezignovala na hodnoty, které jsou blízké předchozím čínským generacím. Mimo jiné proto je nezaměstnanost mladých Číňanů dlouhodobě obrovská a převyšuje hranici 20 procent.

Nevěřte jí. Výzkum ukazuje, že si AI vymýšlí i tam, kde se to možná nečeká

„Pro naši generaci je dobré být sám. Chodit s někým je moc složité,“ doplňuje Phoebe Čangová, která používá aplikaci Xingye. Stojí za ní čínská společnost MiniMax, která letos vstoupila i na burzu v Hongkongu a valuace dosáhla na 600 milionů amerických dolarů.

Chatbot je navíc k dispozici pořád. Uživatelé se nemusí bát odmítnutí, hádek nebo zklamání. Až na nemožnost skutečných schůzek jde o ideálního parťáka, který vyřeší nejeden problém, uzavírá The New York Times.

28. února 2026

