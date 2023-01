Centrum hazardu se má změnit. Čína z něj chce druhé Las Vegas

Čína se rozhodla zakročit proti světovému centru hazardu v Macau. Provozovatelé místních kasin musí nově plnit nejrůznější vládní nařízení a do budoucna musí počítat i s četnějšími kontrolami. V příštích deseti letech mají kasina zároveň investovat miliardy čínských juanů na jiné než hazardní účely, neboť čínská vláda by chtěla z Macua druhé Las Vegas. Přibýt by tak v budoucna mohla třeba wellness centra.